Vensan Kompani se glupirao sa nekim izborima večeras i kažnjen je u Lilu. Istoimeni domaćin, koji je bio najveće razočaranje dosadašnjeg dela Lige šampiona, kaznio je Bajernovu ranjivost i pasivnost. Blickrigom u drugom poluvremenu je preokrenuo na iznenađujućih i konačnih 2:1. Lil je do večeras imao samo bod osvojen protiv Bodea, bio je autsajder protiv Bavaraca, ali očigledno da mu je ta uloga prijala.

Konrad Lajmer na poziciji centarfora?! Što je mnogo, mnogo je… Austrijski univerzalni vojnik je igrao sve u dosadašnjoj karijeri, ali špica nije nikad.

Bajern je zbog povreda bio lišen usluga udarnih igala Harija Kejna i Majkla Olisea, nije bilo ni Kejnove alternative Ismaela Saibarija, ni Serža Gnabrija, prvog golmana Nojera… Ali, Kompani je na klupi ostavio Luisa Dijaza i Džamala Musijalu?! Da bi mu desni bek Lajmer počeo kao špic, uz podršku Natanijela Brauna kojeg je pretvorio iz beka u polušpica. Previše problema i previše eksperimenata da bi se izvukao dobar rezultat…

Bajern je čak i dobro ušao u meč, Berke Ozer je na golu Lila spasavao domaći tim, ali je u 14. minutu matiran nakon kornera. Upamekano je bio najviši u skoku i pogodio, a možda je turski golman bio i fauliran u toj prilici.

Nakon toga Bajern nije pokazao skoro ništa. Pavlović je imao dobar pokušaj sa distance koji je ukrotio Ozer, a Lil je bio sve opasniji i konkretniji kako je meč odmicao. Japanskom napadaču Uedi je na početku drugog poluvremena poništen gol i još jednom je domaća publika negodovala, ali je u 62. minutu sve bilo čisto. Štoper Engoj je krenuo napred, poneo loptu i u stilu najboljih plejmejkera lansirao Uedu u šansu, a Japanac je hirurški preciznom plasirkom u dalji ugao doneo izjednačenje.

Bavarci se još nisu pregrupisali, a tri minuta kasnije je na semaforu stajalo 2:1. Itan Mbape je izvukao kontru u stilu starijeg brata, čak i dobro šutirao, ali se lopta odbila od stative. Na njegovu sreću, u Aleksandra Pavlovića koji je nespretno reagovao i poslao loptu u sopstvenu mrežu.

Tek tada je Kompani posegao za adutima sa klupe, dao šansu i nekim mladim igračima, ali Lil je preko mladog rezerviste Dijauna imao zicer za 3:1. Tinejdžer je promašio sa pola metra… Napravio je Bajern pritisak u finišu, ali se Lil branio prilično organizovano, kao da ga trenira otac aktuelnog stratega Davidea Anćelotija. Paklen raspored je imao Atletiko Madrid u prva četiri kola i osvojio je samo četiri boda, ali sada je spreman da doda gas u drugoj polovini takmičenja. Počevši od večerašnje rutinske pobede nad debitantom Vikingom – 2:0. Kolčonjerosi do kraja ligaške faze imaju PSV i Bode u gostima, te Fenerbahče kod kuće. Sa stopostotnim učinkom bi mogli i direktno u osminu finala. Neće biti baš lako, ali za početak su večeras odradili najlakši zadatak iz tog lakšeg dela rasporeda. Imao je Viking svetle momente na svom terenu do sada, ali u gostima su i dalje „zeleni“ za ovako ozbiljne timove poput Atletika. Madriđani su rešili utakmicu za manje od pola sata igre. Prvo je Aleksander Serlot prekinuo golgetersku sušu koja traje od… 12. maja! Od tada je Norvežanin odigrao 17 mečeva za klub i reprezentaciju i nije se upisao u strelce. Večeras je konačno pogodio nakon divne akcije Hancka i Grimalda.

Samo pet minuta kasnije, Atletiko je prelomio meč. Lopta nije ni dirnula mrežu, ali je gol priznat. Hulijan Alvarez je prebacio živi zid iz slobodnjaka, a golman Belko uspeo da je izvadi iz gola. Makar je tako delovalo dok sudiji Lambrehtsu nije zapištao sat i potvrdio da je lopta za dlaku prešla gol-liniju. Alvarez se profiliše kao jedan od boljih izvođača slobodnjaka na svetu. Od 52 gola u dresu Atletika, šest je dao iz slobodnih udaraca, a čak tri u Ligi šampiona, i prestigao na klupskoj listi Milinka Pantića koji je imao dva.

Atletiko je komforno vođstvo sačuvao do kraja, a golman Belko je u nastavku spasao Viking težeg poraza… I dok Bajern i Atletiko ne mogu da budu zadovoljni dosadašnjim bodovnim saldom, u Fenerbahčeu mogu da pevaju od sreće i da nose na ramenima Vedata Murićija. Nakon što je i u prošlom kolu doneo Fenerbahčeu veliki trijumf nad Liverpulom, napadač sa Kosova je večeras presudio Šahtjoru. Postigao je jedan, ali mnogo vredan gol za minimalnu pobedu (1:0) nad Šahtjorom u gostima. Od starta je bio jedina pretnja u Fenerbahčeovom timu, dok je Šahtjor pretio preko plejade Brazilaca. Murići je dominirao u skok-igri, jedan gol mu je poništen, ali je u 56. minutu imao sreće da mu golman odbije loptu tačno na nogu nakon lukavog pokušaja Grinvuda.

Pokušavao je Šahtjor da dođe do izjednačenja, da bi na kraju Romelu Lukaku u nadoknadi vremena propustio zicer da Fenerovu pobedu učini ubedljivijom. Turci u naredna dva kola gostuju LASK-u i dočekuju Viljareal i imaju jako lepu priliku da obezbede prolaz dalje. LIGA ŠAMPIONA – 5. KOLO Utorak Galatasaraj – Aston Vila 1:0 (0:0)

/Gul 78/ Bode Glimt – LASK 1:0 (0:0)

/Bogarde 90+2ag/ Arsenal - Borusija Dortmun 1:1 (1:0)

/Đekereš 10 - Bajer 55/ Komo - AEK 1:0 (0:0)

/Milja 57/ Fajenord - Porto 0:1 (0:1)

/Frohold 3/ Mančester Siti - Napoli 2:2 (0:0)

/Buadi 67, Šerki 86 - Hojlund 55, Lang 76/ RB Lajpcig - Lans 3:1 (2:0)

/Raum 6, Nusa 9, 90+4 - Udol 58/ Real Madrid - PSV 5:1 (0:1)

/Valverde 50, Belingem 60, Embape 64, 84, Vinisijus 87 - Perišić 32p/ Slovan Bratislava - Betis 0:2 (0:1)

/Ernandez 43, 57/ Sreda Slavija Prag - Viljareal 0:1 (0:0)

/Bjukenon 62/ Sabah - Barselona 1:4 (0:1)

/Mikels 63 - Gordon 31, 51, Adejemi 55, Žezus 60/ Šahtjor - Fenerbahče 0:1 (0:0)

/Murići 56/ Lil - Bajern 2:1 (0:1)

/Ueda 62, Pavlović ag 65 - Upamekano 15/ Klub Briž - Liverpul 0:3 (0:1)

/Isak 13, 82, Virc 79/ Inter - Štutgart 2:0 (0:0)

/Sučić 57p, Martinez 74/ Pari Sen Žermen - Roma 2:2 (1:1)

/Zabarnji 31, Dembele 62p - Ermoso 5, Malen 78p/ Atletiko Madrid - Viking 2:0 (2:0)

/Serlot 19, Alvarez 24/ Sporting - Mančester junajted 2:2 (1:0)

/Suarez 33p, 80 - Fernandeš 48, 50/