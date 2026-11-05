Selektor Izraela precrtao Abu Fanija: Imamo bolja rešenja
Vreme čitanja: 2min | čet. 05.11.26. | 16:18
Ran Ben-Šimon je saopštio vezisti Crvene zvezde neprijatne vesti pred susret 3. kola Lige konferencije sa Inter Eskaldesom (četvrtak, 18.45)
Selektor reprezentacije Izraela Ran Ben-Šimon saopštio je ovog četvrtka spisak za preostala dva meča B divizije Lige nacija sa tzv. Selekcijom Kosova i Austrijom 14. i 17. novembra. Najveće iznenađenje je što na tom spisku nije bilo mesta za fudbalera Crvene zvezde Mohameda Abu Fanija.
Bio je 28-godišnji vezista standardan A reprezentativac od oktobra 2020. godine. U međuvremenu je sakupio 33 nastupa i postigao četiri gola.
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Prva dva meča u ovogodišnjoj Ligi nacija je Abu Fani preskočio zbog povrede koju je zaradio na treningu reprezentacije, a potom je odigrao 45 minuta protiv Norveške (0:5) i još 15 protiv Italije (0:3).
“Razlog je profesionalne prirode. Trenutno raspolažemo rešenjima za koja smatramo da su bolje opcije. Nema drugih problema. Nikada nisam otpisao nijednog igrača. Svako ima pravo da se bori i pokaže da zaslužuje povratak u tim, a to važi i za Abu Fanija. On je ozbiljan kandidar za tim i pozvaću ga kada procenim da je to prikladno”, kazao je Ben-Šimon.
18.45: (1,08) Crvena zvezda (11,0) Inter Eskaldes (28,0) – MOZZART RELAX
Abu Fani je prošao kroz sve mlađe generacije izraelske reprezentacije. Za kadete je odigrao pet mečeva, za omladince 19, a za mladu selekciju osam utakmica.
Najveći deo klupske karijere proveo je u matičnom Makabiju iz Haife. Potom je proveo tri godine u Ferencvarošu, da bi prošlog leta stigao u Beograd na insistiranje tadašnjeg trenera Zvezde Dejana Stankovića za 1.500.000 evra.
U crveno-belom dresu je zasad Abu Fani odigrao 16 utakmica, postigao je tri gola i zabeležio tri asistencije. Priliku da popravi tu statistiku imaće ovog četvrtka od 18.45 časova protiv Inter Eskaldesa u 3. kolu Lige konferencije.
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LIGA KONFERENCIJE – 3. KOLO
Četvrtak
18.45: (3,45) Orhus (3,70) Braga (2,05)
18.45: (1,15) Atalanta (7,00) Kairat (17,0)
18.45: (1,08) Crvena zvezda (11,0) Inter Eskaldes (28,0) – MOZZART RELAX
18.45: (5,20) KuPS (3,80) Gent (1,62) – MOZZART RELAX
18.45: (8,50) Linkoln Red Imps (5,10) Hajduk Split (1,35)
18.45: (2,55) Midtjiland (3,80) Ajaks (2,50)
18.45: (2,35) Mjelbi (3,45) Borac Banjaluka (3,00)
18.45: (2,30) Tun (3,80) Harts (2,80)
18.45: (2,45) Trabzon (3,80) Frajburg (2,65)
21.00: (1,17) Kopenhagen (6,75) Iberija 1999 (15,0) – MOZZART RELAX
21.00: (5,50) Hetafe (3,80) Brajton (1,60)
21.00: (1,18) Lugano (6,25) Kauno Žalgiris (15,0) – MOZZART RELAX
21.00: (1,45) Monako (4,80) Nordsjeland (6,00)
21.00: (1,40) Panatinaikos (4,90) CSKA Sofija (7,00)
21.00: (2,40) Riga (3,60) Jablonec (2,85)
21.00: (1,75) Sint Trojden (4,20) Bran (4,00)
21.00: (1,27) Tvente (5,70) Pafos (9,50)
21.00: (1,42) Univerzitatea Krajova (4,60) Egnatija (7,00)
***Kvote su podložne promenama