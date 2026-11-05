Met Morgan: Vildoza i Pajola su mađioničari sa loptom; Partizan ima talentovan tim

Među igračima koji nisu dočekali kraj susreta bio je i Met Morgan , nekadašnji bek Virtusa. On je zbog povrede morao da završi ranije susret, a uprkos problemu stao je posle utakmice da sa srpskim novinarima razgovara o razlozima poraza, saradnji sa Vasilisom Spanulisom i odluci da Evroligu zameni Evrokupom.

Aris je u novobeogradskoj Hali sportova "Ranko Žeravica" doživeo poraz od Hapoela iz Jerusalima (73:84) u derbiju Grupe A Evrokupa, u utakmici koju je obeležila intenzivna fizička borba, ali i povrede i isključenja.

Posebna tema bili su njegovi bivši saigrači Luka Vildoza i Alesandro Pajola, koji sada zajedno nastupaju za Partizan Mozzart Bet.

"To su moji momci. Pratio sam ih, naravno. Gledao sam večiti derbi. Pajola je pogodio jedan od najvažnijih šuteva u karijeri. Ne bih rekao da je baš najvažniji, ali sigurno jedan od najvažnijih. Igraju veoma dobro, a Partizan ima talentovanu ekipu. Trudim se da ih pratim koliko god mogu. Obojica su mi mnogo značila prošle sezone, posebno za moj igrački napredak. Mislim da će imati veoma dobru sezonu. Pre svega želim da ostanu zdravi, a verujem da će nastaviti da igraju odlično. Zaista sam ponosan kada vidim da svi mi koji smo prošle godine bili zajedno sada radimo dobre stvari", rekao je Morgan posle meča. Petak, 20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40) Zanimljivo je da su obojica ove sezone pogađala šuteve sa pola ili gotovo celog terena. Vildoza je to uradio dva puta, a Pajola je pogodio preko celog terena protiv Bosne. Da li ste takve šuteve vežbali dok ste bili zajedno u Virtusu?

"Da, da. Mada, ne bih baš rekao da smo to vežbali. Znate kako, pre i posle treninga jednostavno bismo uzeli loptu i bacali je prema košu. Ponekad uđe. Ali mene ništa što njih dvojica urade ne može da iznenadi. Oni su mađioničari sa loptom. Zato me Pajolin pogodak uopšte ne iznenađuje, a Lukin pogotovo".

Možemo li onda nešto slično da očekujemo i od tebe?

"Već sam to radio ranije. Ne znam da li ću ponovo uspeti, ali jesam već pogađao takve šuteve i to je zaista uzbudljiv trenutak. Da li će se nešto slično dogoditi i ove sezone, stvarno ne znam. Videćemo", završio je Morgan. "Bila je dobra utakmica. Hapoel je uradio ono što je trebalo, odbranio je domaći teren. Nažalost, imali smo nekoliko izostanaka, ali mislim da smo igrali dobro tokom gotovo čitavog meča, sve do same završnice. U svakom slučaju, ponovo ćemo se sastati". MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Drugo poluvreme donelo je mnogo nervoze. Videli smo nesportske greške i dosta varnica na terenu. Da li misliš da se između ova dva tima polako razvija rivalstvo?

"Ne, ne. Mislim da su to jednostavno dve veoma dobre ekipe koje žele da pobede. Kada se dva tima bore za iste ciljeve, ponekad dođe do više tenzije i fizički čvršće igre. Ali svi znamo da sve to ostaje na košarkaškom terenu. Nema tu ničega više od toga". Šta je, po tvom mišljenju, bilo presudno, šta je prelomilo utakmicu u korist Hapoela?

"Mislim da smo tokom utakmice ostali bez nekoliko igrača. Ja sam se povredio, znate šta se dogodilo sa Nenom, a Toliopulos nije ni igrao. Ali nema izgovora. Mislim da je Hapoel odradio zaista dobar posao u ofanzivnom skoku i da su bili veoma čvrsti fizički. Igrali su sa mnogo energije. Ipak, kao što sam rekao, ponovo ćemo igrati protiv njih u januaru".