Bomba iz Turske: Zvezda poslala ponudu Bambi Dijengu
Vreme čitanja: 1min | čet. 20.08.26. | 14:29
Tvrdi najbolji turski novinar Sabundžoglu
Crvena zvezda je poslala ponudu standardnom reprezentativcu Senegala i jednom od najboljih napadača Lige 1 u prošloj sezoni Bambi Dijengu. Ovu informaciju preneo je čuveni turski novinar Jagiz Sabondžoglu poznat po vrlo pouzdanim informacijama sa fudbalske pijace.
Doskorašnji napadač Lorijana je bio vruća roba tokom ovog leta, i u jednom trenutku bio na pola koraka od rimskog Lacija. Doputovao je na u Rimu, ali je pao medicinske preglede i ostao na berzi rada zbog problema sa kolenom. Sabončoglu ne navodi detalje Zvezdine ponude, ali verovatno bi Dijeng ušao u red plaćenijih igrača tima Alberta Rijere.
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Pošto je iza njega vrlo dobra sezona u Francuskoj. Standardni reprezentativac Senegala je na 26 utakmica za Lorijan postigao 16 golova i digao tržišnu vrednost. Pre Lacija pominjalo se da bi karijeru mogao da nastavi u Midlzbrou, Halu, Sevilji, Trabzonu i Real Betisu. Moguće je da Crvena zvezda čeka kraj letnjeg prelaznog roka u većini zemalja, kako bi ulovila kapitalca kao svojevremeno In Bom Hvana.
Karijeru u Evropi Dijeng je počeo u Olimpiku iz Marselja, ali na Velodromu nikada nije dobio šansu. Međutim, leta 2023. godine je prodat Lorijanu za sedam miliona evra, što je bio potez karijere.
Dijang je napadač, i mogao bi da dođe u Ljutice Bogdana kao alternativa za Bruna Duartea ili Džeja Enema o čijem odlascima se već sedmicama priča.