Bomba iz Turske: Zvezda poslala ponudu Bambi Dijengu

Pošto je iza njega vrlo dobra sezona u Francuskoj. Standardni reprezentativac Senegala je na 26 utakmica za Lorijan postigao 16 golova i digao tržišnu vrednost. Pre Lacija pominjalo se da bi karijeru mogao da nastavi u Midlzbrou, Halu, Sevilji, Trabzonu i Real Betisu. Moguće je da Crvena zvezda čeka kraj letnjeg prelaznog roka u većini zemalja, kako bi ulovila kapitalca kao svojevremeno In Bom Hvana.

Karijeru u Evropi Dijeng je počeo u Olimpiku iz Marselja, ali na Velodromu nikada nije dobio šansu. Međutim, leta 2023. godine je prodat Lorijanu za sedam miliona evra, što je bio potez karijere.

Dijang je napadač, i mogao bi da dođe u Ljutice Bogdana kao alternativa za Bruna Duartea ili Džeja Enema o čijem odlascima se već sedmicama priča.