Hvan zaplakao i ogolio haos u Koreji: Pišu kako žele da nestanem, mentalno sam iscrpljen zbog reprezentacije

Sve je zapravo počelo nekoliko dana ranije, nakon bledog remija bez golova protiv Venecuele. Prvi je javno eksplodirao defanzivac Bajerna Kim Min Džae, koji je otvoreno kritikovao saigrače izjavivši da se odbrambeni igrači osećaju jadno i da nema utisak da se svi u timu bore zajedno. Istog dana, vezista Porta In Bom Hvan je pred novinarima iskreno priznao ozbiljnost situacije rečima: "Zabrinut sam za korejski fudbal", a potom je bukvalno zaplakao, nemoćan pred problemima unutar tima i saveza.

Kulminacija se dogodila odmah nakon meča sa Uzbekistanom na stadionu Jongin Mireu. Tri zvezde su ostale same na praznom terenu gde su se zagrljeni i sa suzama u očima fotografisali, da bi ubrzo u svlačionici saopštili saigračima surovu istinu da se zajedno povlače iz reprezentacije jer se u sistemu ništa ne menja. Čim je informacija procurila u javnost preko lokalnih medija, u prostorijama saveza je zavladala panika. Predsednik Odbora za jačanje nacionalnog tima Hjun Jung Min odmah je presreo igrače, a krizni razgovori u svlačionici trajali su duboko u noć dok zvaničnici konačno nisu uspeli da ih ubede da ne donose ishitrene odluke o momentalnom penzionisanju.

Iza ove pobune stoje tri krupna razloga, a prvi je totalni institucionalni haos. Fudbalski savez Južne Koreje nalazi se u rasulu nakon kraha na Svetskom prvenstvu 2026. godine, gde je ekipa ispala u grupnoj fazi nakon poraza od Meksika i Južne Afrike. Dugogodišnji predsednik saveza Čung Mong Gju bio je primoran na ostavku, to mesto je i dalje upražnjenao, a Španac Robert Moreno vodi tim samo kao privremeni selektor do novembra. Igrači su duboko frustrirani jer osećaju da ne postoji nikakav dugoročan plan niti stabilnost pred predstojeći Azijski kup.

Drugi razlog je fizičko i mentalno sagorevanje, praćeno toksičnim porukama navijača. In Bom Hvan je u miks zoni stadiona detaljno opisao svoj pakao i poručio javnosti: "U protekle dve godine propatio sam mnogo zbog povreda. Moje telo je umorno od dugih letova i igranja u Evropi. Ali najteže pada mentalni pritisak. Dobijam poruke od navijača u kojima mi pišu da žele da nestanem."

Bivši fufbaler Crvene zvezde je dodao da se već polako nalazi u godinama kada se čovek podsvesno priprema za kraj, istakavši da je "mudrost znati kada treba otići", što jasno pokazuje nivo njegove zasićenosti. Treći problem su unutrašnji sukobi i frakcije u svlačionici, gde se ova generacija našla u procepu između starijih zvezda i novog talasa mladih igrača, zbog čega se potpuno izgubio osećaj zajedništva.

Privremeni selektor Robert Moreno je nakon utakmice poslao oštru poruku pobunjenim zvezdama, poručivši da igrači moraju da shvate kako niko nije veći od tima i da svako mora da spusti glavu i podredi se filozofiji reprezentacije. Požar je za sada ugašen, jer je Hwang In-beom na samom izlasku sa stadiona, na ponovno i direktno pitanje novinara da li definitivno napušta reprezentaciju, uspeo da razvuče osmeh i kratko odgovori sa: "Ne, ne". Pre nego što je napustio objekat, kratko je dobacio i da je "odluka o tome da li će igrati u novembru isključivo na selektoru Robertu Morenu". On je time potvrdio da će se odazvati novembarskom pozivu ukoliko ga selektor uvrsti na spisak, ali južnokorejski fudbal ostaje da sedi na buretu baruta sve dok se ne izabere novo rukovodstvo saveza i ne postavi stalni selektor sa jasnim autoritetom.