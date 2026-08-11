Ovaj tim nije za Ligu šampiona, Ber Ševa pregazila Zvezdu i zasluženo prošla dalje (VIDEO)

Zvezdina publika je bila razoačarana izdanjem svoje ekipe, ali i kompletno odrađenim poslom ovog leta, pa je u nekoliko navrata snažno odjekivalo: Uprava, napolje!

Crvena zvezda je bila potpuno indisponirana na terenu i nemoćna da ugrozi protivničko gol. Hapoel joj kao i u prvom meču postepeno uzimao samopuzdanje i kontrolu nad dešavanjima na terenu. Strpljivo su sačekali gosti domaćina da sam sebi napravi probleme, a onda stigli do onoga po šta su došli, a to je odlazak u plej-of Lige šampiona.

Jurnula je Zveda na talasu velike podrške sa tribina i već u trećem minutu imala veliku šansu. Odlično su na malom prostoru iskombinovali Džej Enem i Vasilije Kostov, probao je biser Zvezdine škole sa ivice kaznenog prostora, ali je lopta uz uzdahe domaće publike prohujala pored stative. Ipak, koliko je opasan izraelski tim, ako mu ostavite prostora videlo se u devetom minut, kada je Strahinja Eraković promašio celu loptu na aut-liniji, otvorio se kontranapad gostiju, ali je srećom po crveno-bele Elijel Perec gađao pravo u Mateusa.

Sreća je pogledala crveno-bele i u 13. minutu, kada je sam u kaznenom prostoru ostao Igor Zlatanović, ali je Derik Lukasen uspeo dva puta da ga izblokira sa zemlje i spreči goste da stignu do šokantnog vođstva. Počela je tada, kao u prvom meču da se oseća nesigurnost u igri domaćina, a i euforija na tribinama je počela da splasnjava. Na sve to se nadovezalo i nekoliko prekida, posle žustrih duela na terenu. Zvezdi je bila potrbna iskra da zapali plamen vere svih aktera na stadionu Rajko Mitić.

Ber Ševa je iz minuta u minut stvarala sve više problema Stankovićevom timu, pa je u 21. minutu Lukasen ponovo morao da blokira Zlatanovića, da bi potom Džavon Ist gađao u Mateusa. Dozvoljavao je domaćin rivalu previše mogućnosti za igru „jedan na jedan“ pred njegovim kaznenim prostorom, a nije uspevao ni pokušaj da se poremeti otvaranje napada rivala. Iz jednog neuspešnog presinga na drugu loptu rivala, posle dubinske lopte Marsijana u 26. minutu, ponovo je Perec bio u situaciji da zapreti Zvezdom golu. Nekako je to preko prečke prebacio Mateus.

Mnogo je vremena bilo potrebno Zvezdi da ponovo dođe do situacije da ugrozi protivnički gol, ali je i tada zafalilo koncentracije u njenim redovima. Bukari je sa desnog boka pronašao dobro postavljenog Kostova, ali mladi vezista nije dobro zahvatio tu loptu, pa ni Marsijano nije bio u većoj opasnosti.

Do kraja poluvremena Zvezda nije uspela da stvori nikakvu opasnost. Ekipa Rana Kožuha je stavila utakmicu pod apsolutnu kontrolu i došla na 45 minuta do plasmana u narednu rundu. Stankovićevom timu je bila neophodna totalna transformacija u nastavku utakmice. Crveno-beli nijednom nisu pogodili okvir gola i to je dovoljno govorilo o njihovoj igri.

Stanković je već na poluvremenu umesto Enema i Elšnika u igru uveo Arnautovića i Abu Fanija, postala je Zvezda borbenija i odlučnija na terenu, ali se posle nekoliko nedostuđenih faulova od strane Glena Niberga uvukla nervoza u domaće redove. Od čega najveća kraj aut-linije, gde je Stanković žustro negodovao posle žutog kartona za Erakovića, nije stao ni nakon žutog kartona, pa ga je Šveđanin poslao u svlačionicu. Taj detalj dodatno je poljuljao njegov tim, Lukasen je loše startovao kraj aut-linije, otvorila se kontra gostiju i pogodak Zlatanovića. Dvomeč je bio rešen u 79. minut, kada je Ist matirao Mateusa na asistenciju raspoloženog Pereca.

Sve nakon toga bila je samo bezuspešna čežnja igrača Crvene zvezde da pronađu put do povratka u utakmicu. Sve se svodilo na individualne pokušaje kao što je bio slučaj i u Mađarskoj, pa prolaz Hapoela nije bio ozbiljnije ugrožen. Zvezda se seli u plej-of Lige Evrope, gde je čeka Viktorija Plzenj, a s obzirom na trenutno stanje u redovima prvaka Srbije i plasman u drugo po kvalitetu takmičenje na Starom kontinentu će biti izuzetno težak posao.

Kvalifikacije za Ligu šampiona, 3. kolo (revanš, prva utakmica 0:1)

CRVENA ZVEZDA - HAPOEL BER ŠEVA 0:2 (0:0)

/Zlatanović 61, Ist 79/

Sudija: Glen Niberg (Švedska)

Stadion: Rajko Mitić (Beograd)

Crvena zvezda: Mateus - Seol, Lukasen, Eraković, Tiknizjan (od 80. Katai) - Elšnik (od 46. Abu Fani), Krunić - Bukari (od 73. Čam), Kostov (od 62. Ivanić), Duarte - Enem (od 46. Arnautović)



Hapoel Ber Ševa: Marsijano - Amador (od 90+2 Davidzada), Rotman, Vitor, Mizrahi (od 67. Kanan) - Jehošuha (od 66. Abu Rumi), Ventura, Perec - Ahmad, Ist (od 90+2 Ohana), Zlatanović (od 76. Diop)

KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA - 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)

Utorak

Kairat - Levski 0:1 (0:1) - prvi meč 0:1

/Reinaldo 13/

Bode Glimt - Union Sel Žiloaz 3:2 posle produžetaka (2:2, 0:0) - prvi meč 3:3

/Blomberg 51, Hauge 76, Helmersen 117 - Smit 61, Huseini 88/



Sabah - Orhus 4:0 (0:0) - prvi meč 1:2

/Simić 59, Solvet 67, Mikels 79. Severina 89/

Kauno Žalgiris - Dinamo Zagreb 1:2 (0:2) - prvi meč 0:5

NEC - Olimpijakos 2:1 posle produžetaka (1:1, 0:0) - prvi meč 0:0

/Linsen 70, Mor 95 - El Kabi 46/

Slovan Bratislava - Mjelbi 2:0 (0:0) - prvi meč 2:1

/Kamara 47, Jiradžang 78/

Celje - Ararat 2:0 (0:0) - prvi meč 1:2

/Dukuli 83, Verbič 85/

Šturm - Fenerbahče 0:1 (0:0) - prvi meč 0:2

/Taliska pen 66/

Crvena zvezda - Hapoel Ber Ševa 0:2 (0:0) - prvi meč 0:1

/Zlatanović 61, Ist 79/

Lion - Sparta Prag 3:0 (1:0) - prvi meč 1:2

/Nuama 20, Mejtland Najls 66, Morton 72/