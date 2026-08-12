Rijera trenutno najbliži klupi Zvezde

Posle brodoloma u dvomeču sa Hapoel Ber Ševom i odlaska Dejana Stankovića, Crvena zvezda mora hitno da reaguje i postavi njegovog naslednika. Na današnjem vanrednom obraćanju medijima nakon sastanka Upravnog odbora, generalni direktor srpskog prvaka - Zvezdan Terzić (60), kazao je da će sve biti poznato u naredna dva dana, međutim ako je verovati slovenačkim medijima, crveno-beli su već odabrali: na klupu beogradskog velikana će Albert Rijera (44)!

"Kako saznajemo iz izvora bliskih španskom stručnjaku, gotovo da nema sumnje da će on biti postavljen za novog trenera Crvene zvezde", piše ljubljanska Ekipa. "Čelnici srpskog šampiona razmatrali su Rijeru i tokom prošle godine, ali tada ipak nisu odlučili da angažuju kontroverznog stručnjaka koji je veliki trag ostavio u slovenačkom fudbalu, vodeći ekipe Olimpije i Celja. Od odlaska iz Ajntrahta sredinom maja Španac je nezaposlen, a sam je pre nekog vremena poručio kako ga isključivo zanima dolazak u klub koji igra Evropu. Crvena zvezda taj uslov apsolutno ispunjava, s obzirom da i u slučaju eliminacije od Viktorije Plzenj ima osiguranu ligašku fazu Lige konferencije. Ukoliko ne dođe do nekog neverovatnog obrta, tamo, ili u Ligi Evrope, igraće predvođema Albertom Rijerom", konstatuje Ekipa.