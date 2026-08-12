Rijera trenutno najbliži klupi Zvezde
Vreme čitanja: 3min | sre. 12.08.26. | 19:03
Dogovora još nema, od domaćih imena u fokusu Aleksandar Kolarov
Posle brodoloma u dvomeču sa Hapoel Ber Ševom i odlaska Dejana Stankovića, Crvena zvezda mora hitno da reaguje i postavi njegovog naslednika. Na današnjem vanrednom obraćanju medijima nakon sastanka Upravnog odbora, generalni direktor srpskog prvaka - Zvezdan Terzić (60), kazao je da će sve biti poznato u naredna dva dana, međutim ako je verovati slovenačkim medijima, crveno-beli su već odabrali: na klupu beogradskog velikana će Albert Rijera (44)!
"Kako saznajemo iz izvora bliskih španskom stručnjaku, gotovo da nema sumnje da će on biti postavljen za novog trenera Crvene zvezde", piše ljubljanska Ekipa. "Čelnici srpskog šampiona razmatrali su Rijeru i tokom prošle godine, ali tada ipak nisu odlučili da angažuju kontroverznog stručnjaka koji je veliki trag ostavio u slovenačkom fudbalu, vodeći ekipe Olimpije i Celja. Od odlaska iz Ajntrahta sredinom maja Španac je nezaposlen, a sam je pre nekog vremena poručio kako ga isključivo zanima dolazak u klub koji igra Evropu. Crvena zvezda taj uslov apsolutno ispunjava, s obzirom da i u slučaju eliminacije od Viktorije Plzenj ima osiguranu ligašku fazu Lige konferencije. Ukoliko ne dođe do nekog neverovatnog obrta, tamo, ili u Ligi Evrope, igraće predvođema Albertom Rijerom", konstatuje Ekipa.
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Zanimljivo da je Zvezdan Terzić na današnjoj konferenciji za medije upitan upravo za mogućnost dolaska iskusnog španskog stratega, međutim tom prilikom on je ostao 'zakopčan':
"Nije stil Crvene vezde da govorimo o stvarima koje nisu realizovane. Nećemo sebe da dovodimo u lošu pregovaračku pozciju, tako da ne bih da odgovaram na ova pitanja. Bićete obavešteni u naredna dva dana“, kazao je Terzić, otkrivši tom prilikom da su tri kandidata u igri...
"Jedan od njih jeste stranac, razgovaraćemo sa njim putem video poziva posle ove konferencije".
Prema saznanjima Mozzart Sporta, Rijera u ovom času zaista jeste najbliži klupi Crvene zvezde, ali dogovor još nije postignut. Pregovori su u toku. Kada su u pitanju preostala dva imena, jedno ostaje nepoznanica (makar za sada), dok se o drugom šuškalo i ranije - Aleksandar Kolarov (40).
Podsetimo, rok za prijavu trenera za Ligu Evrope je petak, tako da će Terzić i njegovi saradnici morati ekspresno da delaju...
Što se Alberta Rijere tiče on je dospeo u žižu ovdašnje javnosti krajem 2025, kada je Vladanu Milojeviću počela da se drma klupa. Poznati menadžer Endi Bara dolazio je na Marakanu - pretpostavka je i da su vođeni pregovori - no tada se Zvezda ipak odlučila za Dejana Stankovića, dok je Španac, pomalo i neočekivano, tokom februara ove godine završio na klupi Ajntrahta iz Frankfurta. Tamo se, ipak, nije dugo zadržao. Od 14 utakmica dobio je samo četiri i ostavio klub izvan evropskih kvalifikacija. Logično, usledio je otkaz.
Period u Nemačkoj ostao je obeležen veoma lošim odnosom sa medijima i čestim svađama sa predstavnicima 'sedme sile', što je dodatno uticalo da mu se Markus Kreše zahvali na saradnji.
"Do sada sam primio nekoliko poziva da se vratim poslu, ali moj odgovor je uvek bio – „ne“. Želim da se nadmećem u evropskim takmičenjima. Dakle, u Ligi šampiona, ako ne u Ligi šampiona, onda u Ligi Evrope ili Ligi konferencije“, poručio je Rijera u jednom od poslednjih medijskih nastupa krajem juna meseca.