Nije trebalo mnogo vremena da postane jasno da će se šampionska trka u šampionatu Bosne i Hercegovine voditi udvoje, između najkvalitetnijih ekipa - Borca i Zrinjskog. Banjalučani su na izuzetan način odgovorili Mostarcima za današnju pobedu nad BSK-om (2:1), pošto su bili ubedljivi na Grbavici protiv Željezničara - 4:0 (1:0).

Utakmicu u Sarajevu obeležili su efektni potezi izabranika Vinka Marinovića. Sva četiri gola u sebi su imala primese majstorstva, ali je prvi bio spektakularan. Supertalentovani Matej Deket (17) je sa 22 metra udaljenosti, topovskim udarcem „pocepao“ suprotne rašlje protivničkog gola i na izuzetan način matirao nemoćnog Tarika Abdulahovića.