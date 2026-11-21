Borac protutnjao Sarajevom! Deket „pocepao“ rašlje Željinog gola (VIDEO)
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Vreme čitanja: 2min | sub. 21.11.26. | 18:13
Ubedljivo slavlje ekipe Vinka Marinovića – 4:0
Nije trebalo mnogo vremena da postane jasno da će se šampionska trka u šampionatu Bosne i Hercegovine voditi udvoje, između najkvalitetnijih ekipa - Borca i Zrinjskog. Banjalučani su na izuzetan način odgovorili Mostarcima za današnju pobedu nad BSK-om (2:1), pošto su bili ubedljivi na Grbavici protiv Željezničara - 4:0 (1:0).
Utakmicu u Sarajevu obeležili su efektni potezi izabranika Vinka Marinovića. Sva četiri gola u sebi su imala primese majstorstva, ali je prvi bio spektakularan. Supertalentovani Matej Deket (17) je sa 22 metra udaljenosti, topovskim udarcem „pocepao“ suprotne rašlje protivničkog gola i na izuzetan način matirao nemoćnog Tarika Abdulahovića.
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Borac je dominirao u svim segmentima igre, a pitanje pobednika rešio je u 72. minutu. Sebastijan Erera je na odličan način izveo slobodan udarac i sa 25 metara duplirao prednost gostiju.
Završnicu utakmice na Grbavici obeležio je Amer Hiroš. Rođeni Sarajlija i dete upravo Željezničara poigrao se sa domaćom odbranom u 76. i 83. minuta, kada je posle solo porodora i serije driblinga pogađao mrežu indisponiranog Abdulahovića.
Borac ima utakmicu manje i tri boda manje od Zrinjskog, ovo mu je bila osma uzastopna prvenstvena pobeda, a narednog vikenda će na svom terenu dočekati Sarajevo, jedini tim koji ga je savladao u dosadašnjem toku sezone. Ipak, pre toga, u Banjaluci će gledati pravi spektakl, pošto u grad na Vrbasu narednog četvrtka dolazi Atalanta.