Tradicionalno je Lids loše prolazio na Stamford Bridžu, uostalom, pre dva i po meseca na istom mestu deklasiran je u Liga kupu (6:3), a poslednju pobedu u zapadnom Londonu ostvario je još davne 1999. godine. Ali je neslavan niz danas, konačno, prekinuo ubedljivom, spektakularnom pobedom, koja je komotno mogla da bude i ubedljivija. U potpunosti je nadigrao ekipu Ćabija Alonsa i možda ga čak naterao da se zabrine za svoju budućnost u engleskoj prestonici. Jer Čelsi je već neko vreme negledljiv i ne izgleda kao da će se situacija popraviti.

Mrtva je trka koji je klub Enca Mareske u većoj krizi - da li sadašnji ili bivši. Mančester Siti posrće, ali ni Čelsi nije mnogo bolji. Reprezentativna pauza nimalo mu nije pomogla, štaviše rezultatsku krizu produbio mu je Lids, koji ga je u 11. kolu Premijer lige kao gost osramotio pred njegovim navijačima - 4:1 (1:1).

Serija loših rezultata londonske ekipe poklopila se sa odsustvom Žoaa Pedra. Brazilski centarfor je, računajući i današnju, propustio četiri uzastopne utakmice u Premijer ligi i Čelsi je izgubio tri. Jedan od potencijalnih razloga, mada verovatno najmanji od svih - to što je Ćabi Alonso igrao bez pravog centarfora, ignorišući maksimalno one koji su mu bili na raspolaganju. Eksperimentisao je u prethodnih mesec dana, u špic napada gurao igrače kojima uloga nije poznata, pa je pucao ćorcima protiv Totenhema i Sanderlenda... Stoga je odlučio da po povratku sa reprezentativne pauze baci u vatru Emanuela Emegu i ovaj mu je odmah uzvratio - golom! U prvom startu od dolaska u klub. Dobio je loptu od Morgana Rodžersa na levoj strani i snažnim udarcem u bliži ugao sa ivice kaznenog prostora iznenadio Džejmsa Traforda, golmana sa najvećim procentom odbranjenih udarac u pet najjačih evropskih liga.

Čelsi je od 25. minuta poveo i tu stao. Otprilike je to bilo sve što je za sat i po fudbala uradio ovog popodneva. Može biti slučajnost, mada je veća verovatnoća da je razlog osetnog pada u kvalitetu igre domaćeg tima to što je Mojzes Kaisedo zbog povrede morao da napusti teren tri minuta pre postignutog gola. Mučio se londonski tim bez njega i u septembru (jedna pobeda na četiri utakmice), ogromnih problema imao je i danas u poslednjih sat vremena meča. Problema za koje nije imao rešenje. Noa Okafor je samo tri minuta kasnije izjednačio rezultat i mada se sa tim rezultatom otišlo na odmor, Lids je već do poluvremena mogao da ima prednost. Sam Dominik Kalvert Luin, inače asistent kod izjednačujućeg gola, do pauze mogao je da ih ima nekoliko kraj svog imena. Još u 18. minutu pogodio je prečku, dvadesetak minuta kasnije atraktivno petom šutirao tik pored stative, u nadoknadi sa pet metara gađao glavom pravo u Emilijana Martineza...

Ono što nije uspeo u prvom, Kalvert Luin je uradio početkom drugog - iz penala. Možda i pomalo spornog penala, pošto je glavni arbitar procenio da je Rodžers rukom zaustavio udarac Džejmsa Džastina, što se ni pregledanjem ponovljenog snimka iz VAR sobe nije najjasnije videlo. Ipak, Lids je dobio jedanaesterac, a iskusni Englez ga realizovao za preokret. I ekipa Danijela Farkea je poletela. A Čelsi? Umesto da pokaže reakciju, samo je još više potonuo. Već pred istek sat vremena igre Okafor je odbitak sa sedam metara neometano zakucao pod prečku, dupliravši vođstvo, da bi u nadoknadi čovek koji ga je zamenio, Brenden Aronson, zapečatio trijumf kojim je Lids preskočio Čelsi na tabeli i zauzeo šestu poziciju. Statistika kaže da je domaćin u nastavku uputio sedam udaraca ka golu Traforda, mada je vredan pomena samo onaj iz 85. minuta kada je Rodžers iz slobodnog udarca lukavo pokušao da pogodi dalji ugao iskosa sa leve strane. On je jedna od retkih svetlih tačaka Čelsija u aktuelnoj sezoni. Kol Palmer još jednom je bio nevidljiv, a priliku da se nametne nije iskoristio ni Estevao... ---------- Čelsi je osim Lidsa ove subote preskočio i Bornmut, tim koji uz Arsenal beleži najbolje rezultate u poslednje vreme, pa je tako na svom Vitalitiju protiv Notingem Foresta upisao petu vezanu pobedu, skočivši na četvrtu poziciju - 2:0 (2:0). Izabranici Olivera Glaznera oduševili pred početak reprezentativne pauze velikom pobedom nad Mančester Sitijem, ali za Bornmut i njegovom Evanilsona nisu imali rešenje. Brazilski centarfor je sredinom prvog poluvremena lupio šestu recku - mada je lepša od gola bila asistencija Džejmsa Hila - da bi pred odlazak na odmor Džastin Klajvert na dodavanje Markusa Tavernija duplirao prednost i, ispostaviće se, overio trijumf.