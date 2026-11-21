Nije im naravno pomoglo ni to što je Železničar izuzetno brzo stigao do vođstva. Već u sedmom minutu, posle prekida. Slobodan udarac saleve strane je izveo Nikola Jovanović, ubacio je loptu u šesnaesterac gde je najviši bio Mirko Milikić. Šut glavom štopera Pančevaca je probao da spreči Dušan Jovanović refleksnom intervenciom, zakačio je loptu, ali nije joj dovoljno promenio smer.

I pre toga je Železničar mogao do vođstva preko Miloša Pantovića. Šutirao je mladi napadač na pozajmici iz Panatinaikosa iz šesnaesterca, ali je pogodio Sašu Stamenkovića.

15.00: (2,90) IMT (3,50) Partizan (2,25)

Furiozni start Železničara, u kombinaciji sa rezultatskom krizom koja traje duže od mesec dana, kao da je vezala noge domaćinu. Nije mu podigla samopouzdanje ni šansa koju je propustio mladi reprezentativac Makedonije Vasil Tašovski posle greške Uroša Tegeltije. Bek Železničara je napamet poslao loptu u sredinu, direktno igračima Mladosti u opasnoj zoni, a to se završilo šutem Tašovskog pod prečku, koji je zaustavio oprezni Jovan Miladinović. Bila je to jedna od retkih situacija u kojima je mladi golman u opšte morao da interveniše.

Železničar je duplirao prednost u 30. minutu posle lepe akcije koja je započela baš od Miladinovića. Poslao je čuvar mreže gostiju dugu loptu na protivničku polovinu ka Kvakuu Karikariju. Napadač iz Gane ju je prihvatio, zagradio se i sačekao Nikolu Đuričića da se ubaci iz drugog plana. To njegovo pojavljivanje kao da je sludilo odbranu Mladosti, dvojica su izašli na njega, a obojica su zaboravili na Pantovića u petercu. Dobio je loptu, a ovog puta je imao vremena da se nastavi i da uputi bolji šut nego na početku utakmice. Bio je to Pantoviću treći gol od povratka u srpski fudbal.

Već posle pet minuta definitivno je sve bilo završeno u Lučanima. I ponovo je golu kumovala očajna postavka defanzivaca Mladosti. Sada su na desnom krilu pozpuno zapostavili Amadua Saba, koji jeste odlutao malo sa svoje pozicije. Njegov centaršut je uspeo da izbaci Vukašin Jovanović, ali samo do Srđana Plavšića. Vezista gostiju je prihvatio loptu na dvadesetak metara, ponovo je domaćin sporo reagovao, niko nije na vreme izašao u blok, pa je Plavšić poslao šut koji Stamenković jednostavno nije mogao da zaustavi.

Do kraja poluvremena Železničar je mogao i do četvrtog gola, ali oba šuta ovog popodneva sjajnog Nikole Jovanovića je Mladost zaustavila. Prvo golman Stamenković, pa potom i neko od defanzivaca iz bloka.

U nastavku je tim Radomira Kokovića svesno oborio ritam, jer nije bilo potrebe da se bilo šta komplikuje. Kontrolisao je dešavanja na terenu i čekao da domaćinu ponovo popusti koncentracija. Čak ni taj mirniji period nije bio dovoljan domaćinu da ne primi i četvrti gol. Prvo je u 71. minutu poništen pogodak Srđanu Plavšiću zbog ofsajda, da bi samo tristotinak sekundi kasnije Aleksa Kuljanin potpisao možda i najlepši potez na meču. Posle kornera koji je izveo Jovanović Džon Meri je intervenisao glavom. Međutim, na pravom mestu je loptu sačekao Kuljanin, te je levom nogom uhvatio volej i poslao loptu na savršen način uz desnu stativu.