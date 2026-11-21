Da Akron čeka težak posao protiv fenjeraša postalo je jasno u 20. minutu, kada je zbog grubog prekršaja direktan crveni karton dobio Vjačeslav Bardibahin. Fakel je iskoristio to što ima igrača više, do kraja poluvremena je golovima Maksima Turiščeva i Belajdija Pusija stekao dva gola prednosti, a posle toga je to umešno sačuvao.

Fakel je i pored ove pobede, druge u sezoni, ostao sa fenjerom u posedu. Međutim, prišao je 14-plasiranom Akronu na samo tri boda zaostatka.

12.00: (2,10) Dinamo Moskva (3,70) Krasnodar (3,20)

Susret u Kazanju je bio interesantniji. Rubin je rano uspeo da se nametne i pokaže zube Zenitu. Inicijativa je dovela do toga da Igor Divejev u šesnaestercu sruši Ulvija Babajeva. Edi Saisedo je izveo penal, Bogdan Moskvičev je uspeo da odbrani šut, ali u nastavku akcije Babajev je uspeo da se snađe i gurne loptu u mrežu.

Već posle tri minuta domaćin je duplirao prednost. Ilja Samošnikov je fantastično izveo aut, poslao loptu direktno u peterac, a tamo je Vujačić bio najviši i glavom je duplirao prednost. Taj gol možete da vidite OVDE.

Tih 2:0 je ostalo do 50. minuta, Luis Enrike je tada smanjio zaostatak Zenita, ali Veldin Hodža je u 67. minutu vratio domaćinu +2. Iz tog minusa nije uspeo da se vrati, što bi tim iz Sankt Peterburga moglo da pošalje sa prvog na treće mesto na tabeli, ukoliko Dinamo i Spartak iz Moskve osvoje bodove u nedelju.

Nekadašnji vezista Voždovca Bogdan Jočić je bio starter za Rubin i ostao je u igri do 60. minuta, kada ga je zamenio Hodža. Ovo je bila treća uzastopna pobeda Jočićevog i Vujačićevog tima, kojom se probio do sedme pozicije na tabeli.

📌📌📌

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

📌📌📌

RUSIJA 1 – 15. KOLO

Petak

Rostov - Krilja Sovjetov 3:0 (1:0)

/Olusegun

Subota

Orenburg – Baltika 0:2 (0:1)

/Hotulev 13ag, Golenkov 65/

Akron – Fakel 0:2 (0:2)

/Turiščevev 43, Pusi 45+1/

Rubin – Zenit 3:1 (2:0)

/Babajev 27, Vujačić 30, Hodža 67 – Enrike 50/

17.45: (1,73) CSKA Moskva (4,00) Ahmat (4,40)

Nedelja

12.00: (2,10) Dinamo Moskva (3,70) Krasnodar (3,20)

14.30: (5,60) Dinamo Mahačkala (4,50) Spartak Moskva (1,53)

17.00: (2,65) Rodina (3,50) Lokomotiva Moskva (2,45)

***Kvote su podložne promenama