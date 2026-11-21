Partizanovci polovični u Rusiji: Blagojević izgubio od fenjeraša, Vujačić srušio lidera
Vreme čitanja: 3min | sub. 21.11.26. | 17:56
Rubin iznenadio Zenit i savladao ga sa 3:1 (2:0), uz pogodak crnogorskog štopera, dok je Akron zakomplikovao sebi borbu za opstanak porazom od Fakela sa 0:2 (0:2)
Gledali smo ove subote u Premijer ligi Rusije ljude koji su ne tako davno imali bitnu ulogu u Partizanu. Bivši strateg crno-belih Srđan Blagojević nije imao povoda za radost, pošto je njegov Akron izgubio od najslabijeg tima u ligi Fakela sa 0:2 (0:2). S druge strane, nekadašnji štoper beogradskog kluba Igor Vujačić je i te kako imao razloga da se raduje, jer je postigao gol u neočekivanoj pobedi njegovog Rubina nad Zenitom sa 3:1 (2:0).
Prvo se odigrao meč u Toljatiju. Ponovo je Blagojević od starta na teren poslao Slobodana Tedića, ali doskorašnji centarfor Čukaričkog je nastavio golgeterski post, te još čeka na prvenac u Rusiji. Za razliku od Tedića, koji je ostao u svlačionici na poluvremenu, druga dvojica srpskih fudbalera Aleksa Đurasović i Milutin Vidosavljević nisu ulazili u igru.
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Da Akron čeka težak posao protiv fenjeraša postalo je jasno u 20. minutu, kada je zbog grubog prekršaja direktan crveni karton dobio Vjačeslav Bardibahin. Fakel je iskoristio to što ima igrača više, do kraja poluvremena je golovima Maksima Turiščeva i Belajdija Pusija stekao dva gola prednosti, a posle toga je to umešno sačuvao.
Fakel je i pored ove pobede, druge u sezoni, ostao sa fenjerom u posedu. Međutim, prišao je 14-plasiranom Akronu na samo tri boda zaostatka.
12.00: (2,10) Dinamo Moskva (3,70) Krasnodar (3,20)
Susret u Kazanju je bio interesantniji. Rubin je rano uspeo da se nametne i pokaže zube Zenitu. Inicijativa je dovela do toga da Igor Divejev u šesnaestercu sruši Ulvija Babajeva. Edi Saisedo je izveo penal, Bogdan Moskvičev je uspeo da odbrani šut, ali u nastavku akcije Babajev je uspeo da se snađe i gurne loptu u mrežu.
Već posle tri minuta domaćin je duplirao prednost. Ilja Samošnikov je fantastično izveo aut, poslao loptu direktno u peterac, a tamo je Vujačić bio najviši i glavom je duplirao prednost. Taj gol možete da vidite OVDE.
Tih 2:0 je ostalo do 50. minuta, Luis Enrike je tada smanjio zaostatak Zenita, ali Veldin Hodža je u 67. minutu vratio domaćinu +2. Iz tog minusa nije uspeo da se vrati, što bi tim iz Sankt Peterburga moglo da pošalje sa prvog na treće mesto na tabeli, ukoliko Dinamo i Spartak iz Moskve osvoje bodove u nedelju.
Nekadašnji vezista Voždovca Bogdan Jočić je bio starter za Rubin i ostao je u igri do 60. minuta, kada ga je zamenio Hodža. Ovo je bila treća uzastopna pobeda Jočićevog i Vujačićevog tima, kojom se probio do sedme pozicije na tabeli.
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RUSIJA 1 – 15. KOLO
Petak
Rostov - Krilja Sovjetov 3:0 (1:0)
/Olusegun
Subota
Orenburg – Baltika 0:2 (0:1)
/Hotulev 13ag, Golenkov 65/
Akron – Fakel 0:2 (0:2)
/Turiščevev 43, Pusi 45+1/
Rubin – Zenit 3:1 (2:0)
/Babajev 27, Vujačić 30, Hodža 67 – Enrike 50/
17.45: (1,73) CSKA Moskva (4,00) Ahmat (4,40)
Nedelja
12.00: (2,10) Dinamo Moskva (3,70) Krasnodar (3,20)
14.30: (5,60) Dinamo Mahačkala (4,50) Spartak Moskva (1,53)
17.00: (2,65) Rodina (3,50) Lokomotiva Moskva (2,45)
***Kvote su podložne promenama