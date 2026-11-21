Saopštenje Zrenjaninaca vam prenosimo u celosti:

“Želimo ovim putem da se obratimo fudbalskoj javnosti i sudijskoj komisiji. Razlog obraćanja su namerne i tendenciozne greške sudija na jučerašnjoj utakmici Proletera protiv ekipe Borca iz Čačka. Apsolutno svesni da svako ko radi ponekad i greši, nismo se oglašavali za niz sudijskih grešaka na štetu Proletera od početka sezone. Pričamo o greškama koje su direktno uticale na gubitak bodova naše ekipe. Ali posle dešavanja na jučerašnjoj utakmici, ne možemo i nećemo više da ćutimo! Ovo su bile namerne sudijske odluke koje su direktno uticale na ishod utakmice. Ne želimo da se pomirimo sa tim i prihvatimo da se desilo slučajno da sudije nisu videle igrača Borca koji je jedan metar ako ne i više u ofsajdu. U napadu gde je igrač naše ekipe posle toga dobio direktan crveni karton, a Borac je postigao i izjednačujući pogodak. Tokom utakmice je takođe bilo još nekoliko spornih odluka, koje ukazuju da je cilj sudija bio da se pomogne Borcu da dođe do pobede.

Želimo da skrenemo pažnju gospodinu De Blekeru da Srbija po mnogo čemu nije Belgija i da se prilikom delegiranja sudija prave katastrofalne greške. Možda u Belgiji ili nekim drugim zemljama, sudije na utakmici mogu da budu iz komšiluka ekipe koja je učesnik tog meča, ali Srbija nije zrela za takve odluke. Na jučerašnjoj utakmici četvrti sudija je iz Guče, zaposlen u Čačku a svoje radno vreme provodi "sasvim slučajno" na stadionu Borca. Pomoćnik koji nije video da je igrač Borca, metar ako ne i više u ofsajdu, dolazi iz njihovog komšiluka iz Užica, koji pripada fudbalskom zapadnom regionu takođe kao i Borac i takođe se može reći da je u čačanskom komšiluku gde svako svakog poznaje. Razumemo želju gospodina De Blekera, da se ne gleda ko odakle dolazi, već da je svako dužan da sudi po pravilima, ali gospodine De Bleker vi vašim tvrdoglavim ponašanjem ne pomažete srpskom fudbalu već mu nanosite ozbiljnu štetu. Jer, bodove i uložena sredstva nama nema ko da vrati. Dugogodišnji "komšijski odnosi" ne mogu se ignorisati. Ogromna sredstva i energiju mnogi ljudi ulažu u klubove, da bi se vi na taj način igrali sa tim. Jako je skupa cena toga, što neko ne želi da odvoji dovoljno vremena i obrati pažnju na to, ko i gde sudi i da li je logično da taj neko sudi baš toj ekipi. Zahtevamo da se prekine sa delegiranjem "komšijskih sudija" i da se u ovoj teškoj situaciji za srpski fudbal, svi potrudite da ovu sezonu privedemo kraju na jedan normalan način.

Na kraju samo da dodamo, da mnogi zanemaruju možda uticaj četvrtog sudije, koji i te kako može da ima uticaja na odluke ostalih sudija. Što je moglo da se vidi na našoj prethodnoj utakmici u Leskovcu, gde su glavni sudija i pomoćnik signalizirali penal za našu ekipu, a četvrti sudija je iskoristio priliku da pogleda u telefon (moderni VAR srpskog fudbala) i sugeriše da nije bio penal. Što je verovatno nezabeleženo do sad u srpskom fudbalu”, navodi se u saopštenju.