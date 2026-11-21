Rijerina poruka rukovodstvu Zvezde: Ne želim da čekam leto, ovaj prelazni rok je ključan
Vreme čitanja: 3min | sub. 21.11.26. | 17:11
Slovenci pišu da su već počeli pregovori oko transfera Žana Karničnika iz Maribora
Nastavila je Crvena zvezda pobedničkim putem u Mozzart Bet Superligi, Radnik iz Surdulice savladan je sa 2:0 na stadionu Rajko Mitić, ali ponovo su crveno-beli imali dosta problema u igri. Nije to delovalo tečno i efikasno kao što se očekuje. Ovaj put, ipak, objektivan izgovor postoji: Albert Rijera nije mogao da računa na poveći broj prvotimaca.
U nedostatku špiceva, kao najistureniji morao je da igra Mirko Ivanić. Trebalo je Zvezdinom kapitenu da uhvati ritam na novoj poziciji, ali nije odustajao, nije ga poremetio ni promašen penal. U poslednjim trenucima utakmice uspeo je da se upiše u strelce i overi pobedu koju je utabao Osman Bukari ulaskom za klupe za drugo poluvreme.
"Moramo ceniti i biti zahvalni na trudu koji je Ivanić uložio, jer ovo nije njegova prirodna pozicija, ali ju je prihvatio. Želeo je da pomogne timu i odradio je fantastičan posao, u okviru svojih mogućnosti. Ipak, to svakako nije u skladu sa njegovim karakteristikama. On je više drugi napadač, igrač koji deluje između linija. Ali, on je bio jedini igrač koga smo imali na raspolaganju za tu poziciju. Zato cenim to što je obavio odličan posao za tim", rekao je Rijera posle utakmice.
Izabrane vesti
Španac je istakao da je zadovoljan igrom svog tima u prvoj i drugoj zoni, ali se složio da pred golom rivala konstantno postoje problemi.
"Veoma sam zadovoljan igrom u prve dve zone. Ali, ako želite da pobeđujete, morate postizati golove. U prvom poluvremenu nam je nedostajao pogodak, dok smo u drugom uspeli da ga postignemo. Mogli smo i više od toga. Ipak, zadovoljan sam. Zadovoljan sam pristupom, stilom igre i konceptom koji sprovodimo. Na kraju krajeva, najvažniji su igrači – oni su ti koji su na terenu. Oni su ti koji moraju da postižu golove; oni moraju da sprovedu plan u delo i realizuju ga".
Bliži se zimski prelazni rok, koji će po Rijerinim rečima biti izuzetno važan za sledeće leto i novi napad na plasman u Ligu šampiona. Slovenačka Ekipa piše da su već započeti pregovori sa Mariborom oko transfera desnog beka Žana Karničnika, kojeg je Španac trenirao u Celju.
"Prošao je mesec dana. Pred nama je još pet utakmica do kraja prvog dela sezone. Nakon toga, siguran sam da ćemo u klubu razgovarati o pojačanjima, odnosno o igračima koji su nam potrebni za drugi deo sezone. Ja mogu da izgradim stil, koncept i tim, ali na kraju su mi potrebni igrači. Ako želimo da napredujemo. Ja sam trener koji do sada nije doveo nijednog igrača u Zvezdu. Nadam se da će me ljudi iz kluba, s kojima imam fantastičan odnos, saslušati. Moramo razmisliti o tome koje igrače treba dovesti i kako da napredujemo. Imamo mnogo igrača koji nam mogu biti od velike pomoći, ali ako želimo da podignemo nivo igre, potrebno nam je još igrača", istakao je Rijera i dodao:
"Ne želim da čekam leto. Ovaj prelazni rok mora biti ključan za nas kako bismo izgradili tim. Tako ću imati tri do četiri meseca da se pripremim za naredne kvalifikacije. Zato je važno da u ovom prelaznom roku radimo kako treba. A do tada, moramo početi da pobeđujemo i da nastavimo sa pobedama".
Crvenu zvezdu u četvrtak čeka gostovanje u Belgiji, protiv Genta u četvrtom kolu Lige konferencije. Jako bitan meč za ostanak crveno-belih u trci za direktan plasman u osminu finala.
"Sve utakmice su važne. Današnja utakmica je bila najvažnija. Nakon što smo završili današnji meč, sledeća najvažnija je ona sledećeg četvrtka, i tamo idemo sa planom da pobedimo. Želimo ta tri boda, želimo da ponovo budemo dominantni, da budemo tim koji vodi glavnu reč. A videćemo da li smo, sa resursima i igračima koje imamo, dovoljno dobri za pobedu".
Veliko je pitanje da li će situacija u špicu biti bolja do četvrtka.
"Ja nisam lekar. Naravno da želim da se što više igrača oporavi, ali to nije u mojim rukama. Ja sam fokusiran na svoj posao, na ono što mogu da uradim i kako mogu da pripremim svoj tim. Ako mi lekari i fizioterapeuti jave dobre vesti – fantastično. Ako ne, igraćemo sa igračima koje imamo na raspolaganju. Ali nisam baš optimističan".