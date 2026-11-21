Španac je istakao da je zadovoljan igrom svog tima u prvoj i drugoj zoni, ali se složio da pred golom rivala konstantno postoje problemi.

"Veoma sam zadovoljan igrom u prve dve zone. Ali, ako želite da pobeđujete, morate postizati golove. U prvom poluvremenu nam je nedostajao pogodak, dok smo u drugom uspeli da ga postignemo. Mogli smo i više od toga. Ipak, zadovoljan sam. Zadovoljan sam pristupom, stilom igre i konceptom koji sprovodimo. Na kraju krajeva, najvažniji su igrači – oni su ti koji su na terenu. Oni su ti koji moraju da postižu golove; oni moraju da sprovedu plan u delo i realizuju ga".

Bliži se zimski prelazni rok, koji će po Rijerinim rečima biti izuzetno važan za sledeće leto i novi napad na plasman u Ligu šampiona. Slovenačka Ekipa piše da su već započeti pregovori sa Mariborom oko transfera desnog beka Žana Karničnika, kojeg je Španac trenirao u Celju.

"Prošao je mesec dana. Pred nama je još pet utakmica do kraja prvog dela sezone. Nakon toga, siguran sam da ćemo u klubu razgovarati o pojačanjima, odnosno o igračima koji su nam potrebni za drugi deo sezone. Ja mogu da izgradim stil, koncept i tim, ali na kraju su mi potrebni igrači. Ako želimo da napredujemo. Ja sam trener koji do sada nije doveo nijednog igrača u Zvezdu. Nadam se da će me ljudi iz kluba, s kojima imam fantastičan odnos, saslušati. Moramo razmisliti o tome koje igrače treba dovesti i kako da napredujemo. Imamo mnogo igrača koji nam mogu biti od velike pomoći, ali ako želimo da podignemo nivo igre, potrebno nam je još igrača", istakao je Rijera i dodao:

"Ne želim da čekam leto. Ovaj prelazni rok mora biti ključan za nas kako bismo izgradili tim. Tako ću imati tri do četiri meseca da se pripremim za naredne kvalifikacije. Zato je važno da u ovom prelaznom roku radimo kako treba. A do tada, moramo početi da pobeđujemo i da nastavimo sa pobedama".