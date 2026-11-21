Konkretno pitanje bilo je da li je gledao utakmice Orlova u Ligi nacija, uz konstataciju da je narod u Srbiji prilično razočaran nastupima Paunovićevog tima. "Moram reći da mi treneri ne igramo na terenu. Istina je da su treneri veoma važni, ali mi ne igramo. Na kraju krajeva, potrebni su vam igrači. Кao što sam mnogo puta rekao: možete imati dobar plan i dobre ideje, ali igrači su ti koji to moraju da sprovedu u delo, koji moraju da izvrše zadatak. A to je ono što trenutno imamo na raspolaganju. To je ono što Srbija trenutno ima. Takva je ova generacija. Nisam ovde da bilo koga kritikujem. Ponekad imate bolju generaciju, kao što je slučaj u Španiji. Ponekad su generacije jednostavno bolje".

Srbija trenutno ima jednu od najslabijih generacija u 21. veku...

"Ponekad su generacije nešto slabije. Ali, ne bi bilo fer govoriti samo o treneru, samo o Paunoviću. Isto tako, ne bi bilo fer govoriti isključivo o igračima. Moramo sagledati i rad akademija - kako radimo i kako razvijamo igrače. Dakle, reč je o kombinaciji svega toga. Zato svaka zemlja, rekao bih, ima drugačiju metodologiju. Na primer, u Španiji je metodologija takva da sve akademije, od 11 do 21 godine, rade potpuno isto kao i prvi tim. Tako igrači mogu da budu spremni. To je jedan od obaveznih principa koje primenjujemo u Španiji, i mislim da to mnogo pomaže... Ali, eto, tako mi radimo u Španiji. Nisam ja taj koji će govoriti kako stvari moraju da funkcionišu u Srbiji. Ipak, ponavljam – ne možemo upirati prstom samo u trenera, taktiku, sistem, jednog ili dva igrača, ili se pitati zašto je baš taj igrač došao. Nije stvar samo u tome. Iza svega toga stoji nešto drugo. Tu su akademije, način rada, savezi... Svako mora da doprinese, da napravi korak napred i kaže: 'I ovo je moja odgovornost'. Jer, tako je i danas. Ako pobedimo, zasluga nije samo trenerova. Ako izgubimo, krivica nije samo trenerova. Tu su i igrači, klub, organizacija. Mnogo je tu faktora".

Napravio je Rijera paralelu sa Crvenom zvezdom.

"Isto važi i za Crvenu zvezdu, u ovom trenutku. Govorimo o Ligi šampiona, želimo da budemo u njoj, ali bilo da je reč o Crvenoj zvezdi ili reprezentaciji Srbije - na kraju krajeva, sve je to povezano. Radi se o konkretnoj generaciji. Reprezentacija Srbije trenutno nije u najboljem položaju. Šta, dakle, možemo da učinimo? Reći ću vam sasvim iskreno: prihvatite situaciju. Jer, tek kada prihvatimo realno stanje, možemo da napredujemo. Ako samo govorimo ili razmišljamo negativno, mislim da će biti još gore. Tako postajemo još više blokirani, usmereni samo na negativne misli. A poenta je u pronalaženju rešenja. Treba tražiti rešenja, razgovarati o radu u akademijama, o mladim igračima koji dolaze. Svako treba da preuzme odgovornost. Trener Paunović ima fantastične ideje, uživa veliki ugled i odličan je stručnjak. Ali, ne možemo svu odgovornost svaliti na samo jednu osobu. Dakle, radi se o nečemu višem. Isto kao što ćemo jednog dana ovde (u Zvezdi) izgubiti neku utakmicu. Naravno da ću tada ja snositi odgovornost, ali nisam jedini. Iza trenera stoje igrači i klub, što je važno. Zato, hajde da razmišljamo o rešenjima, hajde da razmišljamo o predstojećem prelaznom roku. Za mene je to najvažnija stvar", istakao je trener crveno-belih.