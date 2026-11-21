Nije baš izgledao sjajno Aleksandar Mitrović u poslednje dve utakmice reprezentacije Srbije u Ligi nacija, ali izgleda da mu je prijalo da ponovo obuče dres Orlova. Jer, po povratku u Katar, Mitrogol je – eksplodirao.

Srpski golgeter je postigao danas het-trik za Al Rajan na gostovanju kod Al Šahanije – 5:3. Bila je to utakmica sezone za Mitrovića, jer je njen najveći deo propustio zbog povreda, a stigao je pre ovoga da postigne samo jedan pogodak.