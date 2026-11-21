Proradio! Mitrogolov prvi het-trik u sezoni (VIDEO)
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Vreme čitanja: 2min | sub. 21.11.26. | 18:27
Srpski as predvodio Al Rajan do pobede – 5:3
Nije baš izgledao sjajno Aleksandar Mitrović u poslednje dve utakmice reprezentacije Srbije u Ligi nacija, ali izgleda da mu je prijalo da ponovo obuče dres Orlova. Jer, po povratku u Katar, Mitrogol je – eksplodirao.
Srpski golgeter je postigao danas het-trik za Al Rajan na gostovanju kod Al Šahanije – 5:3. Bila je to utakmica sezone za Mitrovića, jer je njen najveći deo propustio zbog povreda, a stigao je pre ovoga da postigne samo jedan pogodak.
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Posle gotovo tačno dve godine Mitrović je postigao het-trik, prethodni je bio u novembru 2024. za Al Hilal protiv Esteglala u Ligi šampiona Azije.
Bilo je vidljivo i u utakmicama reprezentacije Srbije da Mitrović iako se oporavio od povrede nije još maksimalno spreman, teže se kreće, izgubio je i na brzini. Zato je danas posle tri gola zamenjen u 64. minutu, da sačuva municiju i za naredne utakmice Al Rajana, koji je lider katarskog prvenstva.