Karlos će se za trofej boriti sa pobednikom drugog polufinala u kojem se sastaju Aleksandar Zverev i Danil Medvedev.

Šelton je ove godine na US openu pobedio Alkarasa i bio je na dobrom putu da taj rezultat danas ponovi. Odmah je napravio brejk u prvom setu, a uspeo je kasnije da odbije napad španskog tenisera i da sa 6:3 dobije taj deo meča. U drugom setu obojica igrača su držala svoj servis sve do 4:3. Tada je Alkaras došao do prve brejk lopte i iskoristio je, a potom je odservirao za 1:1.

U odlučujućem delu meča nije bilo ni brejkova ni brejk prilika. Došlo se do 6:6, Šelton je u taj-brejku osvojio prvi poen i – nijedan više.