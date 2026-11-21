Alkaras na korak od još jedne titule
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Vreme čitanja: 1min | sub. 21.11.26. | 17:21
Šelton dobio prvi set, ali nije izdržao do kraja – 2:1
Osvojio je Karlos Alkaras ove sezone samo jedan grend slem turnir, ali ima veliku šansu da godinu svakako učini fantastičnom. Španca još jedna pobeda deli da 2026. završi sa šest osvojenih pehara.
A, ta još jedna pobeda je finale završnog mastersa, u koje se Alkaras plasirao trijumfom protiv Bena Šeltona. Amerikanac je dobio prvi set, došao na pola puta od uspeha, međutim, protiv momka iz Mursije mora da se istim intenzitetom igra do poslednjeg poena. Na kraju 2:1 za Alkarasa i karta za finale – 3:6, 6:3, 7:6.
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Karlos će se za trofej boriti sa pobednikom drugog polufinala u kojem se sastaju Aleksandar Zverev i Danil Medvedev.
Šelton je ove godine na US openu pobedio Alkarasa i bio je na dobrom putu da taj rezultat danas ponovi. Odmah je napravio brejk u prvom setu, a uspeo je kasnije da odbije napad španskog tenisera i da sa 6:3 dobije taj deo meča. U drugom setu obojica igrača su držala svoj servis sve do 4:3. Tada je Alkaras došao do prve brejk lopte i iskoristio je, a potom je odservirao za 1:1.
U odlučujućem delu meča nije bilo ni brejkova ni brejk prilika. Došlo se do 6:6, Šelton je u taj-brejku osvojio prvi poen i – nijedan više.