Borac slomio Smederevo golom koji je na granici nesportskog (VIDEO)

Kapiten Borca je odmah proigrao Aleksandra Desančića, koji je imao nameru da šutira iz teškog ugla, ali je pogodio samo Mitrovića u glavu. Lopta je otala u igri, a kapiten Smedereva se našao na zemlji, u očiglednom nokdaunu.

Ipak, sudija Nikola Katić nije prekinuo igru, pustio je da se akcija domaćih nastavi. Lazar Majstorović je centrirao iz prve, a Desančić je sada ostao sam pošto je njegov čuvar ostao da leži na zemlji i lako je postigao gol. Regularan, ništa sporno, ali ne baš po fer-pleju.

Dok su se igrači Borca radovali, lekarska ekipa je utrčala na teren, a fudbaleri Smedereva su opkolili Katića kako bi se žalili. Za to vreme samo je Jevtović od Čačana prišao Mitroviću, da vidi kako mu je.

Srećom, sve je bilo u redu. Ubrzo se štoper Smedereva pridigao i nastavio je utakmicu.

Ponavljamo, Borac jeste zaslužio vođstvo. Pre gola je Stefan Đurić iz dobre pozicije šutirao glavom preko gola, a potom je i Lazar Majstorović takođe glavom zapretio na centaršut Jevtovića, ali tada se sjajnom intervencijom istakao golman Nikola Mirković.

💥💥💥💥💥

MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

💥💥💥💥💥

S druge strane, gosti gotovo da nisu napravili ništa. Napadači Irfan Hadžić i Srđan Spiridonović su bili potpuno odsečeni, Čačani su sve akcije prekidali mnogo pre nego što bi protivnik uopšte došao u opasnu zonu.

Ta slika se nije promenila ni posle vodećeg pogotka. Na drugi nismo ni morali dugo da čekamo. U 41. minutu je Borac krenuo u kontranapad, Stefan Đurić je dobio dugo dodavanje i uspeo je da prihvati loptu. Iako su Mitrović i Luka Drobnjak bili blizu njega, nisu uspeli da je isčačkaju. Đurić je ušao u šesnaesterac i namestio se za šut, a Mirković je ponovo bio nemoćan – 2:0.

Pokušao je trener gostiju Nenad Mijailović izmenama na poluvremenu da razmrda svoj tim, ali nije uspeo u tome. Nije pomogao ni ulazak Luke Milunovića, Aleksandra Lutovca i Timilejina Džozefa, Oklopnici su jednostavno bili potpuno indisponirani, bez dobrog rešenja na terenu.

Borac je bio mnogo bolji i u nastavku, u nekoliko situacija je ozbiljno pretio. Jednom je izblokiran šut Desančića iz opasne zone, nešto kasnije je Drobnjak klizećim startom u poslednjem trenutku osujetio Đurića da izađe sam pred Mirkovića, a u finišu je golman Smedereva paradom zaustavio odličan šut Jevtovića.

Na kraju, samo je potvrđeno da se Smederevci nalaze u ozbiljnoj krizi, čemu svedoči i činjenica da su prvi korner na ovom meču imali tek u 92. minutu. Ovo je bila peta uzastopna utakmica na kojoj nisu pobedili, a ako računamo i Kup Srbije gde je TSC bio bolji sa 2:3, ovo im je četvrti poraz u tom periodu. Zato sada Oklopnici imaju osam bodova manje od TSC-a i Borca, a na istu razliku može da im pobegne i Javor ako u ponedeljak savlada Teleoptik u Zemunu.

BORAC 1926 – SMEDEREVO 1924 2:0 (2:0)

/Desančić 30, Đurić 41/

Stadion: Gradski (Čačak)

Sudija: Nikola Katić

Žuti kartoni: Desančić, Nikić (Borac)

Borac 1926: Petrić, Kolarević, Desančić, Jusuf (od 79. Ilić), Majstorović (od 90. Pinto), Jevtović (od 90. Janković), Đurić (od 79. Kilibarda), Nikić, Popadić, Spasojević (od 79. Alempijević), Vidović

Smederevo 1924: Mirković, Petkoski Cimbaljević, Vranjanin (od 68. Popov), S. Mitrović (od 46. Džozef), Karajčić (od 46. Milunović), Hadžić, Spiridonović, Kodžić, J. Mitrović, Drobnjak, Preradov (od 46. Lutovac)

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 16. KOLO:

OFK Vršac - TSC 2:1 (1:1)

/Serdar 17, Glavinić 75 - Jovanović 9/

Proleter - Loznica 1:0 (0:0)

/Silađi 54/

Borac 1926 - Smederevo 1924 2:0 (2:0)

/Desančić 30, Đurić 41/

Ponedeljak:

13.00 (3,80) Bor 1919 (3,40) Spartak Subotica (1,92)

13.00 (2,75) Graficar Beograd (3,20) Napredak (2,45)

13.00 (5,60) Teleoptik (4,00) Javor (1,53)

16.00 (2,80) Dubocica (3,25) Vozdovac (2,40)

18.00 (1,87) Metalac (3,45) Jedinstvo U. (3,90)

*** kvote su podložne promenama