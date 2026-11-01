Tomovićeva Lokomotiva ne zna da stane: Četvrta pobeda u nizu, Uniks razbijen u Krasnodaru

Tutnji Lokomotiva VTB ligom i diše za vratom lideru, moskovskom CSKA! Ekipa Tomislava Tomovića ostvarila je četvrtu uzastopnu pobedu, i to na kakav način. Koliko je ovo velika pobeda za Lokomotivu, govori i podatak da je prošle sezone izgubila sva četiri međusobna duela sa Uniksom.

U Krasnodar je stigao Uniks sa pet vezanih trijumfa, ostvarenih ukupnom razlikom od čak 170 poena (27, 11, 55, 35 i 42). A onda su naleteli na Lokomotivu, koja im je očitala lekciju i slavila sa ubedljivih 107:80.