Tomovićeva Lokomotiva ne zna da stane: Četvrta pobeda u nizu, Uniks razbijen u Krasnodaru
Vreme čitanja: 2min | ned. 01.11.26. | 18:17
Tim iz Kazanja u ovaj duel ušao je sa pet vezanih trijumfa, ostvarenih ukupnom razlikom od čak 170 poena
Tutnji Lokomotiva VTB ligom i diše za vratom lideru, moskovskom CSKA! Ekipa Tomislava Tomovića ostvarila je četvrtu uzastopnu pobedu, i to na kakav način. Koliko je ovo velika pobeda za Lokomotivu, govori i podatak da je prošle sezone izgubila sva četiri međusobna duela sa Uniksom.
U Krasnodar je stigao Uniks sa pet vezanih trijumfa, ostvarenih ukupnom razlikom od čak 170 poena (27, 11, 55, 35 i 42). A onda su naleteli na Lokomotivu, koja im je očitala lekciju i slavila sa ubedljivih 107:80.
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O dominaciji domaćina najbolje govori podatak da su već posle prve četvrtine imali 12 poena prednosti, a do poluvremena je razlika porasla na 18. Ni nastavak nije doneo ništa bolje gostima iz Kazanja, pošto je Lokomotiva samo povećavala prednost do krajnjih 27 razlike.
Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Alen Hadžibegović sa 23 poena, Gleb Firsov dodao je 15, dok je na terenu 22 minuta proveo i Aleksej Pokuševski, koji je ubacio četiri poena. Kod gostiju su se istakli Džejlen Rejnolds i Brendan Adams sa po 15 poena.
Zadovoljstvo posle ubedljivog trijumfa nije krio ni Tomović, koji je istakao da je njegova ekipa pružila najbolju partiju od početka sezone.
"Danas smo odigrali najbolju utakmicu u sezoni. Ponosan sam na ekipu i veoma zadovoljan načinom na koji smo došli do pobede. Ako budemo igrali kao danas, sve je moguće".
Ovom pobedom Lokomotiva je stigla do učinka od šest pobeda i samo jednog poraza, pa nastavlja da diše za vratom neporaženom CSKA. U narednom kolu, u subotu, u Krasnodar stiže Parma, protiv koje će ekipa Tomislava Tomovića tražiti sedmu pobedu u sezoni, a petu uzastopnu.