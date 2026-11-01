Zaboravite Vinija, sve može Diomande! Real & Barsa - brojke identične, imaće Žoze argumente... (VIDEO)
Vreme čitanja: 8min | ned. 01.11.26. | 18:16
Kraljevski klub deklasirao Rasing Santander i u tekućoj sezoni ima jednak broj pobeda i poraza kao katalonski
Oči su bile pune i onima neutralnima, bila su puna i usta Barselone. Sve s razlogom. Jer, katalonski klub načinom na koji igra, miluje srce i dušu. Utisak je jedno, a šta kažu brojke? Ne treba ih zanemarivati i one su kod Real Madrida i Barselone identične?!
Žoze Murinjo je poput magnetnog polja, samo za kritike. Privlači ih. Nekada su opravdane, nekada nisu. Spočitavalo mu se da mu ekipa ne igra i ne izgleda dobro (što u jednom momentu jeste bio slučaj), ali polazi mu za rukom da je našteluje, popravlja deo po deo. Doskočio je Barseloni u El Klasiku, smanjio bodovni jaz, a pobedom nad Rasing Santanderom je po jednom parametru nastavio da prati velikog rivala - 0:3 (0:3).
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Prebacivali su i prebacivaće Žozeu Murinju da je defanzivan trener, a on je bio i biće spreman za to. Zna šta priča, izvadiće podatke… Naravno, one koji njemu odgovaraju i kojima može da pobije određene tvrdnje. I posle današnje utakmice, ako bude čačkan, nemojte se iznenaditi ukoliko izvadi sledeću: Kraljevski klub postigao je tri gola na strani u prvom poluvremenu prvi put još od 2014. godine i utakmice protiv Viljareala na El Madrigalu.
Tada je do odmora Real Madrid spakovao četiri komada, a pod Žozeom Murinjom je godinu dana ranije u januaru protiv Valensije na Mestalji. Mogao bi da kaže još koju…
Na primer da se osvrne baš na ono što je do sada uradila Barselona. Jeste, ima tri boda više u španskom prvenstvu, međutim, Blaugrana i Blankosi su u svim takmičenjima poravnati: oba kluba imaju 12 pobeda i dva poraza. Samo što je Real Madrid oba pretrpeo u Primeri, dok je katalonski klub izgubio u El Klasiku i od Pari Sen Žermena u Ligi šampiona.
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Situacija je takva da Žoze Murinjo ima čima da se brani, nešto stoji iza njega, a pred njim i Real Madridom je sasvim pristojan raspored. Na sve to, ekipa je uhvatila zalet, deliće je počeo da uklapa i čini se da nikome ne nedostaje Vinisijus.
Kada se pogleda šta sve Jan Diomande može, kada mu se da prostor, poruka bi mogla da bude - zaboravite na Vinisijusa! No, do toga trenutka kada je svako ko podržava Real Madrid razrogačio oči zbog pogotka krila iz Obale Slonovače, aplauzi su se iz gostujućeg sektora već u dva navrata prolamali.
Prvo nakon što je Mateo Prati skrivio jedanaesterac nad Kilijanom Embapeom, a francuski napadač zgrabio loptu i snažnim udarcem je sa bele tačke poslao u mrežu. Nema tima kome u Primeri nije dao gol. Pogledao je 24 suparnika u oči i protiv svakog se upisao. Blanmkosi su od rane faze utakmnice na El Sardineru disali punim plućima, a sve je bilo još lakše kada je Arda Guler provukao loptu, Džud Belingem se stuštio, obišao golmana Đulena Agirezabalu i smestio je gde je želeo.
I onda, za kraj poluvremena, pravi projektil: Jan Diomande je posle kornera i kombinacije koja nije prošla sačekao loptu i lansirao topovsko đule! Već pet golova, na to i četiri asistencije u sezoni, a minuta ima manje od Vinisijusa.
Komotno je mogao Real Madrid do ubedljivije pobede protiv Rasing Santandera, propuštali su prilike Arda Guler, Džud Belingem, Kilijan Embape, pa za kraj i Endrik. Zujala je lopta pored gola, a kada ju je katapultirao Oreljen Čuameni, pogodila je dečaka na tribinama. Crvenelo mu se uho, brideo je desni obraz…
ŠPANIJA 1 – 11. KOLO
Petak
Viljareal - Espanjol 0:1 (0:0)
/Kabrera 60/
Subota
Levante - Atletiko Madrid 0:2 (0:1)
/Grimaldo 36, Simeone 62/
Rajo Valjekano – Selta 3:0 (1:0)
/De Frutos 36, 55, Lopez 73/
Real Betis - Malaga 2:1 (2:0)
/Bartra 38, Fornals 45+2 - Nino 68/
Barselona - Alaves 6:1 (4:0)
/Rafinja 8, Fermin Lopez 23, Rafinja 41, Jamal 45+1, 64, Gordon 81 - Marijano Dijaz 84/
Nedelja
Hetafe - Sevilja 3:1 (0:1)
/Unal 68, Satrijano 73, Mangala 90+4 - Salas 19/
Rasing Santander - Real Madrid 0:3 (0:3)
/Embape 11, Belingem 21, Diomande 36/
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Ponedeljak
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***Kvote su podložne promenama