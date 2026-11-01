Zaboravite Vinija, sve može Diomande! Real & Barsa - brojke identične, imaće Žoze argumente... (VIDEO)

Prebacivali su i prebacivaće Žozeu Murinju da je defanzivan trener, a on je bio i biće spreman za to. Zna šta priča, izvadiće podatke… Naravno, one koji njemu odgovaraju i kojima može da pobije određene tvrdnje. I posle današnje utakmice, ako bude čačkan, nemojte se iznenaditi ukoliko izvadi sledeću: Kraljevski klub postigao je tri gola na strani u prvom poluvremenu prvi put još od 2014. godine i utakmice protiv Viljareala na El Madrigalu.

Tada je do odmora Real Madrid spakovao četiri komada, a pod Žozeom Murinjom je godinu dana ranije u januaru protiv Valensije na Mestalji. Mogao bi da kaže još koju…

Na primer da se osvrne baš na ono što je do sada uradila Barselona. Jeste, ima tri boda više u španskom prvenstvu, međutim, Blaugrana i Blankosi su u svim takmičenjima poravnati: oba kluba imaju 12 pobeda i dva poraza. Samo što je Real Madrid oba pretrpeo u Primeri, dok je katalonski klub izgubio u El Klasiku i od Pari Sen Žermena u Ligi šampiona.

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Situacija je takva da Žoze Murinjo ima čima da se brani, nešto stoji iza njega, a pred njim i Real Madridom je sasvim pristojan raspored. Na sve to, ekipa je uhvatila zalet, deliće je počeo da uklapa i čini se da nikome ne nedostaje Vinisijus.

Kada se pogleda šta sve Jan Diomande može, kada mu se da prostor, poruka bi mogla da bude - zaboravite na Vinisijusa! No, do toga trenutka kada je svako ko podržava Real Madrid razrogačio oči zbog pogotka krila iz Obale Slonovače, aplauzi su se iz gostujućeg sektora već u dva navrata prolamali.

Prvo nakon što je Mateo Prati skrivio jedanaesterac nad Kilijanom Embapeom, a francuski napadač zgrabio loptu i snažnim udarcem je sa bele tačke poslao u mrežu. Nema tima kome u Primeri nije dao gol. Pogledao je 24 suparnika u oči i protiv svakog se upisao. Blanmkosi su od rane faze utakmnice na El Sardineru disali punim plućima, a sve je bilo još lakše kada je Arda Guler provukao loptu, Džud Belingem se stuštio, obišao golmana Đulena Agirezabalu i smestio je gde je želeo.