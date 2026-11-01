Kako posle 5:0 jedva do boda? Kelnova agonija na gostovanjima dostigla istorijski negativ
Vreme čitanja: 5min | ned. 01.11.26. | 17:35
Jarčevi odigrali 1:1 sa Unionom u Berlinu
Pre samo četiri dana Keln je pregazio Union u Kupu Nemačke sa 5:0. Danas, u osmom kolu Bundeslige, Jarčevi su jedva stigli do boda - 1:1.
Petarda je odjeknula u Kelnu, dok je remi u Berlinu produžio agoniju Kelnovog tima na gostovanjima i izjednačio klupski rekord sa 17 uzastopnih utakmica na strani bez pobede u prvenstvu. Poslednji put van svog stadiona Jarčevi su slavili 3. oktobra prošle godine u Hofenhajmu (1:0). Kada su prethodni put imali ovako loš niz bila je sezona 2003/2004, u kojoj su ispali u Cvajtu.
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Trenutno ekipa Renea Vagnera nije u zoni ugroženih, za razliku od Uniona, ali i ne može mirno da spava. Kelnu je ovo bio deveti bod, a doneo ga je Malek El Mala desetak minuta pre kraja, kada se najbolje snašao u gužvi posle kornera. Bio je ovo debi 21-godišnjeg napadača za prvi tim. I prvi od ukupno dva šuta gostiju u okvir gola, što dovoljno govori o njihovoj partiji u ovom meču.
Moraće Vagner dobro da analizira poslednje dve utakmice svog tima i kako je ekipa uspela da posle 5:0 jedva dođe do 1:1 protiv istog rivala u samo četiri dana.
Nije ni Mauro Lustrineli zadovoljan otišao u svlačionicu, iako je njegova ekipa prošla bolje nego u gostima kod istog rivala. Imali su domaćini inicijativu, poveli već u 10. minutu pogotokom Janika Haberara, u akciji nalik onim u "malom fudbalu". Gotovo da su se igrači Uniona ušetali u gol rivala.
Tim iz Berlina i danas je bio bez Andreja Ilića, koji se oporavlja od operacije slepog creva.
BUNDESLIGA – 8. KOLO
Petak
Elverzberg - Majnc 4:1 (3:0)
/Kajdel 7, Onjeka 26, Kratenmaher 45+1, Kembel 90+1 - Holerbah 90+2/
Subota
Augzburg - Frajburg 1:2 (1:0)
/Gregorič 18 - Matanović 65, Iri 85/
Borusija Menhengladbah - Paderborn 0:0
Bajer Leverkuzen - Štutgart 2:4 (1:2)
/Šik 28, Maza 79 - Demirović 14, 65, Leveling 22, El Kanus 51/
Šalke - Lajpcig 0:2 (0:1)
/Nusa 37p, Kardoso 78/
Verder - Hofenhajm 2:0 (0:0)
/Fulkrug 57, Dinkči 82/
Bajern - Borusija Dortmund 2:2 (1:0)
/Lajmer 38, Upamekano 66 - Girasi 60, Silva 89/
Nedelja
Union Berlin - Keln 1:1 (1:0)
/Haberer 10 - El Mala 79/
17.30: (1,62) Ajntraht Frankfurt (4,40) Hamburger (4,90) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama