Kako posle 5:0 jedva do boda? Kelnova agonija na gostovanjima dostigla istorijski negativ

Trenutno ekipa Renea Vagnera nije u zoni ugroženih, za razliku od Uniona, ali i ne može mirno da spava. Kelnu je ovo bio deveti bod, a doneo ga je Malek El Mala desetak minuta pre kraja, kada se najbolje snašao u gužvi posle kornera. Bio je ovo debi 21-godišnjeg napadača za prvi tim. I prvi od ukupno dva šuta gostiju u okvir gola, što dovoljno govori o njihovoj partiji u ovom meču.

Moraće Vagner dobro da analizira poslednje dve utakmice svog tima i kako je ekipa uspela da posle 5:0 jedva dođe do 1:1 protiv istog rivala u samo četiri dana.

Nije ni Mauro Lustrineli zadovoljan otišao u svlačionicu, iako je njegova ekipa prošla bolje nego u gostima kod istog rivala. Imali su domaćini inicijativu, poveli već u 10. minutu pogotokom Janika Haberara, u akciji nalik onim u "malom fudbalu". Gotovo da su se igrači Uniona ušetali u gol rivala.

Tim iz Berlina i danas je bio bez Andreja Ilića, koji se oporavlja od operacije slepog creva.