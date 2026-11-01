Mazula odmara startnog centra, Medžik u velikim problemima

21.30: (3,70) Orlando (16,0) Boston (1,35) - MOZZART RELAX

Centar koji je tokom leta stigao iz Njujork Niksa, nakon osvajanja šampionske titule, potpisao je trogodišnji ugovor vredan 47.400.000 dolara. Prošle sezone je u dresu Niksa beležio 8,8 skokova po utakmici, dok je ove jeseni njegov učinak u tom segmentu gotovo prepolovljen. Zanimljivo je i da su Seltiksi u prvih pet mečeva imali 26 poena minusa tokom Robinsonovog boravka na terenu, dok su sa Nemijasom Ketom ostvarili čak 52 poena prednosti. Iako uzorak jeste mali, tamošnjim medijima taj detalj nije mogao da promakne.

Upravo bi Keta trebalo da zauzme Robinsonovo mesto u startnoj petorci protiv Orlanda. Portugalac na početku sezone beleži devet poena i 4,8 skokova za nešto manje od 20 minuta. Više prostora mogao bi da dobije i Luka Garza.

Robinson je prethodnih sezona imao dosta problema sa povredama, pa odluka da preskoči utakmicu u Orlandu ne predstavlja veliko iznenađenje. Pored njega, Seltiksi neće moći da računaju ni na Devina Kartera, koji se oporavlja od bolesti, dok je ostatak ekipe spreman za utakmicu.

Boston u Orlando stiže sa učinkom 4-1, nakon četiri uzastopne pobede. Seltiksi u prvih pet utakmica postižu prosečno 120,8 poena, što ih svrstava među najefikasnije timove lige. Protiv Orlanda žele da nastave pobednički niz, a u prilog im ide i podatak da su dobili poslednja tri međusobna susreta. Ipak, u dvorani Kia centar od 2023. godine slavili su samo jednom. Orlando, koji ima skor 2-3, večeras će biti bez čak petorice košarkaša. Trener Šon Svini neće moći da računa na Paola Bankera (skočni zglob), Džejlena Sagsa (koleno), Džonatana Ajzaka (koleno), Nou Pendu (zadnja loža) i Ajzeu Nelsona (skočni zglob).

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Bez Bankera, Orlando se u napadu još više oslanja na Franca Vagnera, koji na početku sezone beleži 20,8 poena, sedam asistencija i 6,8 skokova. Važnu ulogu ima i Dezmond Bejn, sa prosekom od 17,2 poena. Orlando u proseku postiže 109,8 poena, prima 118,4, a jedan od problema predstavlja i kontrola skoka. Medžik beleži samo 39,4 uhvaćene lopte po utakmici, što je jedan od najslabijih učinaka u NBA ligi.

Robinsonov izostanak mogao bi da olakša posao Vendelu Karteru Džunioru, koji je sezonu počeo sa prosekom od 14,8 poena i 8,6 skokova. Njegov duel sa Ketom biće posebno zanimljiv imajući u vidu probleme Orlanda pod koševima i činjenicu da Boston dolazi bez startnog centra.

NBA LIGA

Nedelja

21.30: (3,70) Orlando (16,0) Boston (1,35) - MOZZART RELAX

23.00: (1,65) Indijana (15,0) Bruklin (2,50)

Ponedeljak

02.30: (1,70) Golden Stejt (15,0) LA Klipersi (2,40) - MOZZART RELAX

03.00: (1,60) LA Lejkersi (16,0) Toronto (2,65)

*** Kvote su podložne promenama