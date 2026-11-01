Priča dana iz holandskog fudbala: Pogledajte semafor

Posle ovakve kanonade jednog tima, naviru sećanja... PSV je 2010. godine razneo Fajenord sa 10:0, Dušan Tadić je deset godina kasnije bio akter Ajaksovog uništavanja Venla od 13:0. Pamti Eredivizija još neke nestvarne goleade, kada su RKC i Tvente davne 1991. godine odigrali 6:6, ali nikada u istoriji holandske elite jedan meč nije završen sa 9:0.

Da fudbaleri Ekscelziora nisu znali gde se nalaze, potvrđuje i ulazak u jedan neslavni klub, klub kojem pripadaju ekipe koje su u poslednjih 15 godina završavale meč Eredivizije bez ijednog jedinog šuta... Ne u okvir, već uopšteno.

Crveni karton domaćina u petom minutu koji je zaradio Grun, ne sme predstavljati nikakav alibi. Od 12. do 33. minuta, Vut Veghorst je savršenim het-trikom (levica, desnica, glava), prvim takvim u Erediviziji od septembra 2015. i Luka de Jonga, najavio potop Ekscelziora.

Na poluvremenu je bilo 5:0, ali nije želeo Tvente da povuče ručnu. Veghost je do kraja još jednom pogodio, pa je tako danas duplirao golgeterski saldo iz prvih deset rundi i tako došao na deobu prvog mesta liste strelaca sa Groningemovim Vulijumsonom i Tengstedom iz Go Ahed Iglsa.

Nestvarno izdanje imao je i Sondre Erjaseter (22) koji je delio lopte kao u transu postavši prvi igrač u Erediviziji u ovom veku koji je isporučio najmanje pet asistencija na jednom meču.

EREDIVIZIJA, 11. KOLO

Subota

Fejenord - Fortuna Sitard 1:1 (0:0)

/Valente 59 - Zand 86/

PSV - Viljem II 7:0 (2:0)

/Žunior 20, Til 44, Mijnans 50, Van Bomel 53, Pepi 73, Sano 77, Kornesion 81/

Herenven - NEC 1:0 (0:0)

/Vente 66/

Ajaks - AZ Alkmar 1:0 (1:0)

/Arokodare 9/

Kambur - Go Ahed Igls 4:0 (3:0)

/Bauf 7, Čeka 15, Van Dujil 41, El Argiuji 80/

Nedelja

Zvole - Den Hag 1:0 (1:0)

/Embajo 45/

Ekscelzior - Tvente 0:9 (0:5)

/Veghorst 12, 32, 33, 62pen, Van den Belt 39, Rots 45+1, 82, Bavua 49, Zeruki 71pen/

Telstar - Utreht 4:2 (3:1)

/Ovusu 8, Sualia 25, Torison 44, Marta 59 - Alarkon 42, Katlin 46/

Groningen - Sparta Roterdam (u toku)