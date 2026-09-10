Boriće se Palmeiras za vazduh u Kitu

Isti ovi timovi igrali su prošle jeseni u Kupu Libertadores i tada je u Ekvadoru LDU Kito slavio sa 3:0. Doduše u revanšu je izgubio 4:0, ali poenta je jasna: minimalan poraz u Brazilu daje domaćinu veliku šansu na nadmorskoj visini od skoro 3.000 metara.

Igrači Palmeirasa će se nervirati večeras zbog silnih promašaja. Odnos u šutevima na gol je bio 28:6 za zelene. U okvir gola 7:1. Novotarija zvana „xG“ (očekivani golovi) govori da je ovaj meč trebalo da se završi rezultatom 3:0 za Brazilce. Ali, sve to džaba kada je na semaforu ostalo da stoji 1:0.

Taj jedini gol delo je mladog argentinskog beka Agustina Džaja u 26. minutu. Natrčao je na odbitak posle odbrane golmana i glavom poslao fudbal u mrežu.