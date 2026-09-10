Boriće se Palmeiras za vazduh u Kitu
Vreme čitanja: 2min | čet. 10.09.26. | 02:11
Brazilci nisu uspeli da više naplate ozbiljnu inicijativu – 1:0
Pobeda posle koje je malo ko zadovoljan. U takvom raspoloženju su fudbaleri Palmeirasa napustili teren posle duela sa LDU Kitom u prvom meču četvrtfinala Kupa Libertadores.
Ekvadorci su se borili za goli život u Sao Paulu, trpeli su, patili zbog surove inicijative zelenih, ali na kraju minimalan poraz drži im veru u preokret u Kitu – 1:0.
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Isti ovi timovi igrali su prošle jeseni u Kupu Libertadores i tada je u Ekvadoru LDU Kito slavio sa 3:0. Doduše u revanšu je izgubio 4:0, ali poenta je jasna: minimalan poraz u Brazilu daje domaćinu veliku šansu na nadmorskoj visini od skoro 3.000 metara.
Igrači Palmeirasa će se nervirati večeras zbog silnih promašaja. Odnos u šutevima na gol je bio 28:6 za zelene. U okvir gola 7:1. Novotarija zvana „xG“ (očekivani golovi) govori da je ovaj meč trebalo da se završi rezultatom 3:0 za Brazilce. Ali, sve to džaba kada je na semaforu ostalo da stoji 1:0.
Taj jedini gol delo je mladog argentinskog beka Agustina Džaja u 26. minutu. Natrčao je na odbitak posle odbrane golmana i glavom poslao fudbal u mrežu.
Ali, taj jedan je tanka prednost za Palmeiras kada se za sedam dana budu popeli na redak vazduh u glavnom gradu Ekvadora...