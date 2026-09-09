Napoli preživeo sve osim Edegora: Arsenal nagrađen za upornost, to se zove dominacija

Više nema osećaja da se ekipa samo povlači posle gola i u strahu čeka kraj utakmice, već spremno čeka trenutak kada će protivnika surovo da kazni. I ne samo to, osetan se vic u igri, malo atrakcije, mnogo ozbiljnosti i želje da se nadigra protivnik na svaki način. Ovaj tim ima dovoljnu širinu i dubinu, Arteta ima strašne opcije na svim pozicijima, toliko da su gotovo nevidljive nijanse čak i kada napravi nekoliko ozbiljnih promena.

Mikel Arteta je izgleda oslobodio zver, Arsenal se više nikoga ne plaši i gazi sve redom! Osvojen je Komjuniti šild, naređale su se tri pobede na otvaranju Premijer lige uz samo jedan primljen gol – i to u derbiju sa Čelsijem minulog vikenda – međutim više od svega preovladava utisak da su se Tobdžije osvajanjem titule konačno oslobodile pritiska i počele da zaista dominiraju fudbalskom igrom, što je potvrđeno na delu, u Napulju – 1:0 (0:0)!

Večeras je Arsenal vladao igrom u Napulju i objektivno je trebalo da slavi sa više od jednog gola razlike, ali su sreća, pomešana sa nekim zaista neverovatnim promašajima gostiju, ipak držale igru i rezultat neizvesnim sve do 75. minuta. Tada je kapiten Martin Edegor još jednom potvrdio da, kada je zdrav, spada u Top 5 najboljih vezista sveta u ovom trenutku. Zasluženo je Arsenal slavio na otvaranju Lige šampiona, mada bi slika bila još bolja da je pao još neki gol...

Sa mnogo je problema Maks Alegri dočekao ovaj meč. Ekipa se muči i vezala je poraze od Koma i Intera u Seriji A, pritom nema Skota Mektominija zbog zahvata na srcu, od ranije su odsutni Alesandro Bonđorno, Luka Marijanući i Žovane, te Andre Frank Zambo Angisa i Noa Lang, dok je David Neres spreman tek toliko da bude na klupi. Zbog toga su Kevin de Brujne i Bili Gilmur morali da ubrzaju svoj oporavak od povreda, kako bi zaigrali od starta. I pored svega, Alegri nije odustao od sistema 4-3-3, sa Gilmurom, De Brujneom i Stanislavom Lobotkom u veznom redu, što mu je omogućavalo da menja plejmejkera po potrebi. S druge strane Mikel Arteta napravio je četiri promene u odnosu na tim koji je savladao Čelsi prethodnog vikenda. Van startne postave ostali su Kai Haverc, Majls Luis Skeli, Hristos Colis i Rikardo Kalafjori, a zamenili su ih Viktor Đekereš, Mikel Merino, Ebereči Eze i Pjero Inkapje. Branilac engleskog trona definitivno je u mnogo boljem raspoloženju dočekao početak Lige šampiona, što se pokazalo i na terenu. Da se rezultat određivao prema kvalitetu prilika na obe strane, Arsenal bi teško mogao da objasni kako već posle uvodnih 45 minuta u Napulju nije imao bar dva gola prednosti. Ekipa Mikela Artete bila je opasnija, napravila nekoliko situacija iz kojih je gol morao da padne, ali su dobre intervencije Aleksa Mereta i promašaji Tobdžija ostavile Napoli u životu. Nije ni domaćin bio bezopasan, daleko od toga, ali je dobar deo prvog poluvremena, pa čak i uvodnih 70 minuta utakmice proveo na tankoj liniji između ravnopravne borbe i zaostatka koji je Arsenal više puta imao priliku da mu nametne. Gosti su od početka lakše dolazili do igre. Martin Edegor, Bukajo Saka i Ben Vajt često su kombinovali po desnoj strani, Arsenal je rano preuzeo posed i već u uvodnim minutima naterao Napoli da se brani u sopstvenoj trećini. Ebereči Eze je već na startu pokušao sa distance, Saka je nekoliko puta dobijao loptu između linija, ali je Napoli istovremeno jasno pokazao na koji način namerava da uzvrati. Posle Arsenalovog kornera u devetom minutu Rasmus Hejlund je povukao kontru i otvorio levu stranu za Alisona Santosa, koji iz dobre pozicije nije uspeo kvalitetno da završi akciju.

Kako je vreme odmicalo, Napoli je počeo da pronalazi više prostora. Kevin de Brujne je u 15. minutu dočekao povratnu loptu Đovanija Di Lorenca i snažno šutirao pravo u Davida Raju, koji nije uspeo da uhvati loptu iz prvog pokušaja, a Santos nije stigao do odbitka. Nekoliko minuta kasnije Hejlund je napao prostor iza Arsenalove poslednje linije, a Gabrijel je morao ozbiljno da se namuči kako Danac ne bi ostao sam ispred gola. Bio je to najbolji period Napolija u prvom delu meča, ali je ubrzo usledila prilika koja je Arsenal dovela nadomak vođstva.

Saka je u 22. minutu prebacio loptu na drugu stativu, Eze je glavom vratio pred gol, a Mikel Merino sa svega nekoliko metara tukao pravo u Mereta. Golman Napolija je refleksno prebacio loptu preko prečke, ali je Arsenalov vezista iz takve pozicije praktično morao da pogodi. Nije to bio jedini put da su gosti sami sebi zakomplikovali posao. Eze je u 29. minutu posle ulaska sa leve strane šutirao pored gola, potom je i Saka iz slične situacije loše završio akciju, dok je Pjero Inkapje nešto kasnije iz gotovo nemogućeg ugla umalo iznenadio Mereta na prvoj stativi.

Napoli je između tih naleta ipak pronalazio način da zapreti. Santos je u 30. minutu poslao opasnu loptu kroz kazneni prostor ka De Brujneu, ali je Ezri Konsa intervenisao pre Belgijanca. Četiri minuta kasnije Hejlund je izdržao duel sa Gabrijelom i ostavio loptu De Brujneu, čiji je udarac završio u bloku, mada je čitava akcija potom poništena zbog vrlo tesnog ofsajda. Domaćin je, dakle, imao svoje momente, posebno kada bi uspeo da preskoči prvi Arsenalov pritisak i napadne prostor, ali nije stvarao šanse istog kvaliteta kao rival. Zato je završnica poluvremena još više mogla da ostavi Masimilijana Alegrija zadovoljnim rezultatom. Meret je već imao problem sa povredom i tražio pomoć lekara, ali je ostao na terenu do odmora. A onda je u 45. minutu Arsenal imao najbolju priliku kompletnog prvog dela. Edegor je preciznim dodavanjem kroz desni međuprostor izbacio Saku samog pred Mereta, Englez je gađao dalji ugao i potpuno promašio gol. Tačnije, loptu je poslao iznad prečke! Pomoćnik je podigao zastavicu, ali je ponovljeni snimak pokazao da ofsajda nije bilo. Arsenal je, dakle, propustio čistu šansu da pred sam odmor ode sa golom prednosti, ali je nije iskoristio. U Napoliju su za takav epilog zaista mogli da budu i te kako zahvalni, jer su i dalje bili u životu.

Već na poluvremenu Alegri je morao da menja. Meretova povreda nije bila zanemarljiva, pa je drugo poluvreme na golu Napolija počeo Vanja Milinković Savić. Domaćin je odmah pokušao preko Bilija Gilmura, čiji udarac nije predstavljao problem za Raju, ali se vrlo brzo ponovo igralo pred drugim golom. U 50. minutu Edegor je sjajnom loptom pronašao Vajta u kaznenom prostoru, ovaj je glavom prebacio na drugu stranu, a Inkapije sa nekoliko metara uspeo da šutne preko gola. Bila je to još jedna situacija posle koje je Arsenal mogao opravdano da strepi da li će ga stići kazna...

Umesto toga, ipak, pritisak gostiju postajao je još izraženiji. Napoli je nekoliko minuta bio sabijen duboko u svoje polje, Sakin udarac je u 54. minutu izblokiran, a domaćinu je predah donosio pre svega Santos svojim prodorima. Upravo je on dva minuta kasnije pobegao Vajtu po levoj strani i pronašao De Brujnea, ali je Belgijanac pogrešio u pokušaju da spoji Hejlunda sa golom. Merino je zatim lako šutirao u Milinković Savića, pre nego što je povređeni Santos morao da napusti teren zajedno sa Politanom.

Posle sat vremena ostalo je 0:0, Napoli je još bio u utakmici i povremeno umeo da zapreti, ali je činjenica da Arsenal do tada nije vodio mnogo više govorila o neefikasnosti gostiju, nego o ravnopravnoj borbi protivnika... Napoli je početkom poslednje trećine utakmice pokušao da pronađe više prostora kroz tranziciju. Vergara je u 61. minutu povukao kontru po levoj strani, ali je završni centaršut poslao pravo u Raju, dok je minut kasnije Hejlund u situaciji jedan protiv dvojice uspeo da dođe do udarca koji je Arsenalova odbrana izblokirala. Odgovor je stigao preko Deklana Rajsa, ali je njegov pokušaj sa distance završio visoko preko gola. Bilo je sve manje čistih prilika, ritam je počeo da pada, a takva utakmica mnogo više je odgovarala domaćinu koji se već dovoljno dugo branio od Arsenalovog pritiska. Arteta je zato u 66. minutu pokušao da promeni dinamiku. Merino i Eze su izašli, a na teren su ušli Bruno Gimaraes i Hristos Colis. Napoli se istovremeno sve teže oslobađao pritiska, dok je Kevin de Brujne imao veče daleko ispod svog standarda. Jedno jednostavno dodavanje ka potpuno otvorenom Lobotki završilo je van terena i izazvalo nezadovoljstvo sa tribina, što je prilično dobro oslikavalo probleme domaćina u organizaciji napada. Arsenal je i dalje imao više lopte, ali je meč ušao u period rastrzane igre bez mnogo kontinuiteta. Promene su ipak dale rezultat. Posle pokušaja Colisa iz 70. minuta, koji je završio daleko preko gola, Arteta je tri minuta kasnije sklonio Viktora Đekereša i Saku i poslao na teren Nonija Maduekea i Kaija Haverca. A onda je konačno stigla naplata za sve ono što je Arsenal prethodno propustio... U 75. minutu gosti su dugo držali loptu, strpljivo pomerali Napoli i čekali pukotinu. Vajt i Colis su je pronašli na desnoj strani, usledila je povratna lopta ka Martinu Edegoru, a kapiten Arsenala je iz prve poslao snažan udarac pored Milinković Savića, koji je loptu zakačio prstima i poslao je od stative u mrežu. Posle gotovo sat i po “krckanja” protivničke odbrane, Arsenal je napokon uspeo da napravi konačni proboj i dođe do apsolutno zasluženog vođstva.