Lavovi u Lisabonu oštrijih zuba od istanbulskih, poslastica navijačima bio Rafa Leao

Iako je pretrpeo velike promene u igračkom kadru, iako je Galatasaraj vodio sa 1:0 od petog minuta, mladi trener uspeo je da trgne svoje igrače da dođu do velikog preokreta i pobede sa 3:1 (1:1).

Rekordan prelazni rok je iza Sportinga iz Lisabona sa potrošena čak 123.000.000 evra, ali zašto da ne, kada su na prodaji igrača zaradili 200.000.000. Omogućile su takve izlazne transfere Lavovima, pre svega, sjajne partije u Ligi šampiona prošle sezone. Stigli su do četvrtfinala, gde ih je jedva izbacio Arsenal (golom Haverca za 1:0 u nadoknadi prvog meča). Večeras je Rui Borges pokazao da se njegov tim proletos nije slučajno našao među osam najboljih u Evropi.

Sjajno je odigrao Sporting u drugom poluvremenu i prepun samopouzdanja putovaće u Francusku na megdan Lansu u drugom kolu, dok će Galata u strahu čekati duel sa raspucanom Barselonom. Odbrojavaće Okan Buruk dane do povratka Viktora Osimena, koji je doživeo povredu u petak protiv Bašakšehira. Trebalo bi da bude Nigerijac spreman do okršaja sa Kataloncima, što će sigurno mnogo značiti domaćinima makar na atmosferi unutar tima. Vrlo moguće i da bi večeras ishod meča bio drugačiji da su gosti na raspolaganju imali sjajnog napadača. Nedostajalo im je ubojitosti pred golom rivala, imali su nekoliko situacija koje bi sa Osimenom na terenu verovatno bile opasnije po Sporting, a ovako su ostale neiskorišćene. Može se reći da su istanbulski Lavovi tupih zuba doputovali u Lisabon na megdan portugalskim imenjacima po nadimku. Potvrđuje to i podatak da je pogodak za Galatasaraj zapravo bio autogol Gonsala Injasija.

A, što se navijača tiče, večeras je poslastica u jazbini zeleno-belih Lavova bio Rafael Leao, svojevremeno velika nada Sportinga. Posle upada na trening huligana nezadovoljnih rezultatima, jer se klub nije plasirao u Ligu šampiona, maja 2018. godine, grupa igrača odlučila je da raskine ugovore sa klubom. Među njima je bio i tada 18-godišnji Leao. Kao slobodan prešao je u Lil, a Sporting ostavio bez planirane velike zarade. Nisu mu navijači to zaboravili i večeras su ga dočekali zvižducima na zagrevanju. Još burnije reagovali su kada je u 58. minutu zamenio Leroja Sanea. Na njihovu radost, Leao je ušao posle gola za preokret. Ubrzo potom Rodrigo Zalazar je pogodio iz slobodnjaka za 3:1. Bio je to znak da će se večeras u Lisabonu slaviti do dugo u noć... A, počelo je posle odlične reakcije Ženija Katama sredinom prvog poluvremena, kada se snažno zgradio pored Batrakova i doneo izjednačenje.

Kao da je lopta vruća igrali su i jedni i drugi veći deo prvog poluvremena. Galatasaraj je imao skoro duplo više loptu u nogama (66:34 odsto), ali nije znao šta da radi sa njom. Najbolja akcija gostiju bila je plod inspiracije Leroja Sanea, kada je varkom tela prelepo zalomio Gonsala Injasija, ali je šutirao preko gola. Kapiten Sportinga bio je najaktivniji među defanzivcima Lavova, ali nije uspeo da spreči Lukasa Toreiru da već u petom minutu donese prednost Galatasaraju posle gužve na ubačenu loptu iz auta. Uspeo je Rui Silva da maestralno interveniše na pokušaj Davinsona Sančesa, ali je Lukaš Toreira akrobatskom reakcijom na odbitak, uz pomoć Injasija, ipak uspeo da pošalje loptu preko gol linije. Na drugoj strani, domaćini su izveli nekoliko dobrih tranzicija iz odbrane i delovalo je da bi mogli ozbiljno da zaprete, ali se to retko dešavalo. Istina, mreža Galatasaraja zatresla se i pre pogotka Katama u 27. minutu, učinio je to Luis Suarez na asistenciju kasnijeg strelca, međutim, u začetku akcije Maksi Arauho se nalazio u ofsajdu, te je slavlje u Lisabonu brzo prekinuto. Ostao je Suarez tada bez gola, ali je iskoristio penal u 57. minutu. Sam ga je iznudio, na loptu Ise Dumbije u prostor bio je brži od Ismaila Džejkobsa, uspeo je da obiđe Ugurčana Čakira, da bi ga sustigao, ali i faulom zaustavio štoper Galate. Uzalud su bili burni protesti gostujućih igrača i trenera Okana Buruka, posle konsultacije sa VAR sobom, sudija Espen Eskas iz Norveške potvrdio je odluku da pokaže na belu tačku.