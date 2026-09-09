REZZIME DANA (sreda): Još jedno veče svih pogodaka!

ŠTUTGART – VIKING (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 3:1

Ljubitelji klađenja imali su siguricu u igri na golove. Jer, statistika je pre utakmice govorila da je u poslednjih 16 evropskih mečeva Štutgarta palo 56 golova (3,5 u proseku), a na prethodnih deset evropskih Vikinga čak 43 (4,3 po meču). Ove sezone, na prva četiri takmičarska susreta nemačkog tima viđeno je čak 19 pogodaka! Ljubitelji fudbala, pak, imali su siguricu da će gledati jednu zanimljivu utakmicu, čak istorijsku iz vizure gostiju, kojima je ovo bio debitantski nastup u Ligi šampiona. Jeste ovo era hiper ekspanzije norveškog fudbala, ali nije Viking mogao ozbiljnije da se suprotstavi Štutgartu u meču prvog kola Lige šampiona - 3:1 bio je konačan rezultat postavljen još posle nešto više od pola sata igre.

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NAPOLI – ARSENAL (tip 2, kvota 1,63) – rezultat 0:1

Mikel Arteta je izgleda oslobodio zver, Arsenal se više nikoga ne plaši i gazi sve redom! Osvojen je Komjuniti šild, naređale su se tri pobede na otvaranju Premijer lige uz samo jedan primljen gol – i to u derbiju sa Čelsijem minulog vikenda – međutim više od svega preovladava utisak da su se Tobdžije osvajanjem titule konačno oslobodile pritiska i počele da zaista dominiraju fudbalskom igrom, što je potvrđeno na delu, u Napulju – 1:0 (0:0)!

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TVENTE – TELSTAR (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 1:0

Preveliki je favorit bio Tvente, da bi na kraju bilo samo 1:0. No, onima koji su čekali čistog keca to i nije bilo toliko važno, bitno je da je domaćin u nekom trenutku, a to je precizno bilo u 65. minutu, uspeo da zatrese mrežu i stigne kasnije do pobede.

ČELSI – LIDS (tip 1, kvota 1,50) – rezultat 6:3

Niko nije imao sumnju da će Čelsi Ćabija Alonsa biti zabavan, ali baš ovoliko... Nema utakmice od početka sezone, a da nije prštalo na sve strane. Još je najmanje golova bilo u nedavnom derbiju Londona, kad je Arsenal slavio sa 2:1, a posle rezultata 4:3 i 3:2 u prva dva kola Premijer lige, Plavci su sada slavili “vaterpolo” rezultatom. I da, vama je to išlo u korist.

PSŽ – SLOVAN BRATISLAVA (tip 1, kvota 1,05) – rezultat 6:1

Ima tih dana kada se prosto nađete na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Ne bi se Slovan iz Bratislave mnogo bolje proveo na Parku prinčeva ni da je utakmica došla u nekom drugom trenutku, ali ovaj je bio baš nezgodan za goste iz Bratislave. Em je Pari Sen Žermen očajno započeo sezonu u domaćem prvenstvu i tražio je žrtvu da na njoj iskali bes, em je ovo bila premijera u takmičenju koje su osvajali dva puta uzastopno i želeli su da pošalju poruku da su i te kako spremni da ponove podvig Real Madrida između 2016. i 2018. godine. I na kraju je bilo sedam golova.

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LIVERPUL – ATLETIKO MADRID (tip 1, kvota 1,80) – rezultat 2:1

Prošlog leta 125.000.000 evra za Florijana Virca, pa 145.000.000 za Aleksandera isaka, ovog još toliko za Bredlija Barkolu, ali kad se pogled skrene sa finansijskih bilansa i usmeri ka terenu, svima koji prate Liverpul postaće očigledno da Enfildom vladaju dva mnogo skromnija, mnogo manje “hajpovana” imena. Odavno dokazana doduše, mada bi možda to moralo da sada bude nekako i ozvaničeno. Time što će, na primer, Dominiku Sobslaju biti javno uručeni ključevi tima koji svakako živi na njegovoj ideji. I što će Aleksisu Makalisteru biti ponuđen novi ugovor, sa priličnom povišicom, jer to je momak koga bi svaki fudbaler poželeo pored sebe u rovu. A baš je takva, rovovska, bila večerašnja bitka sa Atletikom Markosa Ljorentea – stare Babaroge Enfilda – koju su upravo Soboslaj i Makalister okrenuli u korist domaćeg tima za uspešan start (2:1) nove sezone u evropskoj eliti.

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SPORTING L. – GALATASARAJ (tip 1, kvota 1,60) – rezultat 3:1

Rekordan prelazni rok je iza Sportinga iz Lisabona sa potrošena čak 123.000.000 evra, ali zašto da ne, kada su na prodaji igrača zaradili 200.000.000. Omogućile su takve izlazne transfere Lavovima, pre svega, sjajne partije u Ligi šampiona prošle sezone. Stigli su do četvrtfinala, gde ih je jedva izbacio Arsenal (golom Haverca za 1:0 u nadoknadi prvog meča). Večeras je Rui Borges pokazao da se njegov tim proletos nije slučajno našao među osam najboljih u Evropi. Iako je pretrpeo velike promene u igračkom kadru, iako je Galatasaraj vodio sa 1:0 od petog minuta, mladi trener uspeo je da trgne svoje igrače da dođu do velikog preokreta i pobede sa 3:1 (1:1).

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AL NASR – ABHA (tip 1, kvota 1,10) – rezultat 2:1

Bez mnogo muke Al Nasr je savladao Abhu, a Kristijano Ronaldo nastavio svoju žetvu golova. Portugalac vas je obradovao u 22. minutu, da bi Al Hamdan pred istek punog sata duplirao vođstvo i praktično osigurao trijumf. Okej, Nabil Fekir je u 75. minutu zatalasao duhove, ali na kraju ste mogli mirno da zaokružite još jedan pogodak.

RENDŽERS – SENT MIREN (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 1:0

Uf, tresli ste se kao prut verovatno do poslednje sekunde, ali čekanje se na kraju isplatilo. Sad, to što ste ostali bez živaca, to je druga priča... No, Policajci su uspeli da probiju protivnički bedem i bukvalno pred poslednji sudijski zvižduk stignu do tri boda. Vredelo je, zar ne?