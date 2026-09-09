Čelsi kao Novak Đoković iz najboljih dana: Od 0:2 do „seta“ protiv Lidsa za prolaz dalje

Od 52. do 65. minuta Čelsi je dao četiri gola i ubio Lidsu svaku veru da može do četvrtog kola Liga kupa. Jeste Kol Palmer dao dva prva gola za tim iz Londona, od toga jedan iz penala, ali je centralna ličnost preokreta bio Morgan Rodžers, koji je upisao tri asistencije. A, ušao je u igru na poluvremenu...

Uspeo je Kalvert-Luin da smanji prednost Čelsija u 75. minutu, ali je ispalo da je samo dodatno razbesneo tim sa Stamforda, jer su Barko i Velbek svojim drugim golom do vrha napunili mrežu gostiju.

Statistički gledano, Lids je bio možda i bolji tim od plavaca, međutim, stanje na semaforu je još jednom pokazalo da igra brojki nije toliko bitna u fudbalu, koliko činjenica koliko si puta ubacio fudbal u mrežu.

Čelsi ide u četvrto kolo Liga kupa, a nakon žreba će saznati ko će mu biti naredni protivnik.