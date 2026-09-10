Santos slavio dva Gabrijela (VIDEO)

I bez ponovo povređenog Nejmara odigrao je Santos dovoljno kvalitetno da stekne lepu prednost pred revanš. Od četiri brazilska kluba koja su došla do četvrtfinala crno-beli imaju najveće šanse da se nađu u samoj završnici takmičenja. Upravo taj još jedan korak je ono što Santos nikada do sada u svojoj istoriji nije uspeo da napravi...

Santos je poveo u 31. minutu nakon kombinacije na petercu, gde je Gabrijel Barbosa spustio loptu do Vilijana Araa, koji je spretno poslao u mrežu. Možda su gosti očekivali da će sudije pokazati ofsajd, ali pogodak je priznat.