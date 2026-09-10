Santos slavio dva Gabrijela (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | čet. 10.09.26. | 01:53
Veliki korak crno-belih ka polufinalu Kopa Sudamerikana
Dan je protekao u znaku Gabrijela Bontempa, 19-ogodišnjeg Santosovog krilnog napadača, koji je prvi put dobio poziv za reprezentaciju Brazila.
Ali je veče prošlo u znaku drugog Gabrijela iz Santosa – Barbose. Čuveni brazilski golgeter, koji sada nosi crno-beli dres, sa dve asistencije otvorio je put svom klubu ka polufinalu Kopa Sudamerikane. Atletiko Mineiro je odigrao slabu utakmicu, pa će imati težak zadatak da u revanšu nadoknadi dva gola minusa – 2:0.
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I bez ponovo povređenog Nejmara odigrao je Santos dovoljno kvalitetno da stekne lepu prednost pred revanš. Od četiri brazilska kluba koja su došla do četvrtfinala crno-beli imaju najveće šanse da se nađu u samoj završnici takmičenja. Upravo taj još jedan korak je ono što Santos nikada do sada u svojoj istoriji nije uspeo da napravi...
Santos je poveo u 31. minutu nakon kombinacije na petercu, gde je Gabrijel Barbosa spustio loptu do Vilijana Araa, koji je spretno poslao u mrežu. Možda su gosti očekivali da će sudije pokazati ofsajd, ali pogodak je priznat.
Majstor za golove Gabigol ponovo se našao u centru pažnje u 68. minutu, kada je spoljnim delom stopala poslao savršenu asistenciju za Kristijana Olivu, koji je lako pogodio za 2:0.
Tek posle toga Atletiko Mineiro se probudio, krenuo na sve ili ništa, stvorio dve solidne šanse, koje nisu završile golom, tako da će za sedam dana u Belo Orizonteu morati da krene od „minus dva“.