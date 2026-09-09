Saša Zdjelar pred povratkom u Rusiju
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Vreme čitanja: 1min | sre. 09.09.26. | 23:41
Na stolu ponude Sočija i Fakela
Od završetka prošle sezone Saša Zdjelar je slobodan igrač na tržištu, a u finišu prelaznog roka u Rusiji mogao bi da se vrati u najveću zemlju sveta.
Zdjelar na stolu ima dve ponude: jedna je od Fakela iz Voronježa, koji trenutno zauzima poslednje mesto u Premijer ligi Rusije, dok je druga od Sočija, koji je u drugoj ligi i bori se za povratak u elitu, javlja tamošnji novinar Ivan Karpov.
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Po njegovim informacijama, Soči je spreman da ponudi bolje uslove, ali se čeka zeleno svetlo trenera Ivana Osinkina.
Saša Zdjelar je ostavio trag u ruskom fudbalu noseći dres CSKA iz Moskve, za koji je igrao dve i po godine, pre nego što je prešao u Zenit, u kojem nije imao tako značajnu ulogu. Poslednjih šest meseci srpski vezista je proveo u Partizanu.
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