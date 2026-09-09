Saša Zdjelar pred povratkom u Rusiju

Od završetka prošle sezone Saša Zdjelar je slobodan igrač na tržištu, a u finišu prelaznog roka u Rusiji mogao bi da se vrati u najveću zemlju sveta.

Zdjelar na stolu ima dve ponude: jedna je od Fakela iz Voronježa, koji trenutno zauzima poslednje mesto u Premijer ligi Rusije, dok je druga od Sočija, koji je u drugoj ligi i bori se za povratak u elitu, javlja tamošnji novinar Ivan Karpov.