(©MN Press)
(©MN Press)

Saša Zdjelar pred povratkom u Rusiju

Vreme čitanja: 1min | sre. 09.09.26. | 23:41

Na stolu ponude Sočija i Fakela

Od završetka prošle sezone Saša Zdjelar je slobodan igrač na tržištu, a u finišu prelaznog roka u Rusiji mogao bi da se vrati u najveću zemlju sveta.

Zdjelar na stolu ima dve ponude: jedna je od Fakela iz Voronježa, koji trenutno zauzima poslednje mesto u Premijer ligi Rusije, dok je druga od Sočija, koji je u drugoj ligi i bori se za povratak u elitu, javlja tamošnji novinar Ivan Karpov.

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Po njegovim informacijama, Soči je spreman da ponudi bolje uslove, ali se čeka zeleno svetlo trenera Ivana Osinkina.

Saša Zdjelar je ostavio trag u ruskom fudbalu noseći dres CSKA iz Moskve, za koji je igrao dve i po godine, pre nego što je prešao u Zenit, u kojem nije imao tako značajnu ulogu. Poslednjih šest meseci srpski vezista je proveo u Partizanu.

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Saša ZdjelarSočiFakel Voronež
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