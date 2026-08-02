Boš i PSV napadaju pehar Superkupa

Ipak, leto je vreme za promene, pa je PSV u međuvremenu oslabio, ostavši bez jednog od najboljih igrača, Ismaila Saibirija. Transfer od 55.000.000 evra napunio je klupsku kasu, ali treneru Peteru Bošu trebaće vremena da popuni šampionski mozaik.

Tokom priprema, PSV je odigrao pet mečeva i slavio je u tri, protiv Rakova (3:2), Union Sen Žiloaza (7:3) i lokalnog Ajndhovena (3:0), igrao je nerešeno sa Antverpenom (1:1), da bi izgubio jedino od Viljareala (1:3). Doduše, u tim mečevima nisu igrali igrači koji su učestvovali na Mundijalu, a u pitanju su Ivan Perišić, Pol Vaner, Seržinjo Dest i Rikardo Pepi.

18.00: (1,65) PSV (4,50) AZ Alkmar (4,50)

PSV je branilac pehara s obziro da je prošle godine po rekordni, 15. put osvojio ovaj pehar i to pobedom nad ekipom Go Ahed Iglsa (2:1). Ajaks je takmičenje osvajao devet puta, Fejenord pet, Tvente dva puta, a AZ Alkmar, Utreht, SVV i Zvole po jednom.

Peter Boš, trener fudbalera PSV-a, osvrnuo se i na aktuelna dešavanja u FIFA i predlog o prodaji dela komercijalnih poslova privatnim investitorima, koji je pokušao da nametne Đani Infantino. Predlog je u međuvremenu odbijen.

"Odluka o odbijanju predloga je sasvim opravdana. Na Svetskom kupu su se desile mnoge stvari koje nemaju veze sa ljubavi prema ovoj igri. Da dozvolite Infantinu da ide tim putem, u kombinaciji sa Donaldom Trampom, to nije dobro za fudbal. Dobro je što su ne samo UEFA, već i članice federacije rekle da je bilo dosta", rekao je Boš.

On je odbio da potvrdi da je bio jedan od kandidata za poziciju selektora Holandije, po odlasku Ronalda Kumana. Stigao je i da se našali na tu temu.

"Dobio sam sinoć poziv sa skrivenog broja. Bili su to ljudi iz Saveza, a ja sam vozio ka Zeistu. Razgovarali smo tri sata", nasmejao se Boš.

Sjajni stručnjak ulazi u četvrtu sezonu na klupi PSV-a i osvoji li u maju 2027. novu titulu, četvrtu uzastopnu, ući će u istoriju izjednačivši se da Frankom de Burom, jedinim koji je uspeo u tome. De Bur je to uradio sa Ajaksom u periodu od 2011. do 2014.