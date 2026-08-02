Boš i PSV napadaju pehar Superkupa
Vreme čitanja: 4min | ned. 02.08.26. | 11:25
Šampion i pobednik Kupa Holandije AZ Alkmar od 18 časova biju bitku za prvi trofej u sezoni
Nedelju dana pre početka nove sezone u Erediviziji u Holandiji se igra meč za trofej Superkupa, popularni "Johan Krojf Šild", a akteri su šampion PSV i pobednik nacionalnog kupa, AZ Alkmar.
Apsolutno je jasno da je PSV favorit u ovom susretu, ne samo zbog činjenice da je prošle sezone bio ubedljivo najbolji tim u Holandiji, već i što je u mečevima sa AZ Alkmarom neporažen u poslednje tri i po godine. Filipsovci su slavili na šest od poslednjih sedam mečeva uz čak 22 postignuta gola.
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Ipak, leto je vreme za promene, pa je PSV u međuvremenu oslabio, ostavši bez jednog od najboljih igrača, Ismaila Saibirija. Transfer od 55.000.000 evra napunio je klupsku kasu, ali treneru Peteru Bošu trebaće vremena da popuni šampionski mozaik.
Tokom priprema, PSV je odigrao pet mečeva i slavio je u tri, protiv Rakova (3:2), Union Sen Žiloaza (7:3) i lokalnog Ajndhovena (3:0), igrao je nerešeno sa Antverpenom (1:1), da bi izgubio jedino od Viljareala (1:3). Doduše, u tim mečevima nisu igrali igrači koji su učestvovali na Mundijalu, a u pitanju su Ivan Perišić, Pol Vaner, Seržinjo Dest i Rikardo Pepi.
18.00: (1,65) PSV (4,50) AZ Alkmar (4,50)
PSV je branilac pehara s obziro da je prošle godine po rekordni, 15. put osvojio ovaj pehar i to pobedom nad ekipom Go Ahed Iglsa (2:1). Ajaks je takmičenje osvajao devet puta, Fejenord pet, Tvente dva puta, a AZ Alkmar, Utreht, SVV i Zvole po jednom.
Peter Boš, trener fudbalera PSV-a, osvrnuo se i na aktuelna dešavanja u FIFA i predlog o prodaji dela komercijalnih poslova privatnim investitorima, koji je pokušao da nametne Đani Infantino. Predlog je u međuvremenu odbijen.
"Odluka o odbijanju predloga je sasvim opravdana. Na Svetskom kupu su se desile mnoge stvari koje nemaju veze sa ljubavi prema ovoj igri. Da dozvolite Infantinu da ide tim putem, u kombinaciji sa Donaldom Trampom, to nije dobro za fudbal. Dobro je što su ne samo UEFA, već i članice federacije rekle da je bilo dosta", rekao je Boš.
On je odbio da potvrdi da je bio jedan od kandidata za poziciju selektora Holandije, po odlasku Ronalda Kumana. Stigao je i da se našali na tu temu.
"Dobio sam sinoć poziv sa skrivenog broja. Bili su to ljudi iz Saveza, a ja sam vozio ka Zeistu. Razgovarali smo tri sata", nasmejao se Boš.
Sjajni stručnjak ulazi u četvrtu sezonu na klupi PSV-a i osvoji li u maju 2027. novu titulu, četvrtu uzastopnu, ući će u istoriju izjednačivši se da Frankom de Burom, jedinim koji je uspeo u tome. De Bur je to uradio sa Ajaksom u periodu od 2011. do 2014.
Kada je reč o pojačanjima, PSV je do sada doveo samo Svena Mijnansa i to baš iz redova AZ Alkmara za 13.000.000 evra. On je prošle godine upisao 21 gol uz devet asistencija. Želje Boša su Kodai Sano i Lucarel Gertruida. Izvesno je samo to da ostaje Brazilac Mauro Žunior, koji će biti i novi kapiten.
"Da, ostajem u klubu. Bilo je drugih opcija, ali uloga kapitena sve čini drugačijim. Srećan sam u PSV-u i imam osećaj da možemo da napravimo nešto veliko i ove sezone", rekao je Žunior.
Boš je pohvalio protivnika, rekavši da je najveća snaga u tome što nisu mnogo promenili tim.
"AZ je svakako u stanju da nam oteža posao. Većina igrača je ostala na okupu, Mijnans je doduše došao kod nas. Kasijus je povređen, ali ostatak tima je poznat, igrači su navikli jedni na druge. Videlo se to u pripremnim mečevima, napravili su odličan rezultat protiv Olimpijakosa, pobedili su i Genk", upozorio je Boš.
AZ Alkmar je Atinjane pobedio sa 4:0, a Belgijance sa 3:2. Pobeđen je i Almere (2:1), protiv Genta je bilo 3:3, Varegema 1:1, a jedino su izgubili od Anderlehta (0:1).
Trener AZ Alkmara Liroj Eshteld prepustio je PSV-u ulogu favorita.
"Nije se mnogo toga promenilo u PSV-u u odnosu na prošlu sezonu. Trener Boš primenjuje praktično iste principe, tako da moramo da budemo spremni na sve. Možda neće biti kao finale kupa, ali svakako ovo je još jedan meč koji se igra za trofej. Bili bi prelepo da ga osvojimo, makar i posle penala", rekao je trener ekipe iz Alkmara.
Trener Eshteld je takođe prelomio i ko će ove sezone biti prvi golman. Umesto Rome-Džejdena Ovusua Odura, braniće Jari de Buser.
"Odluka je bila teška, Rome je bio veoma dobar na pripremama. Ipak, ako gledamo poslednje dve godine, nije uvek mogao da nam bude na raspolaganju. Tražimo stabilnost, golmana koji je stalno u konkurenciji", zaključio je Eshteld.
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SUPERKUP HOLANDIJE
Nedelja
18.00: (1,65) PSV (4,50) AZ Alkmar (4,50)
*** kvote su podložne promenama