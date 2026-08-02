Tobol jači za beloruskog reprezentativca, Antić opipava puls Partizanovog rivala

Crno-beli će generalnu probu pred meč u četvrtak imati u Humskoj večeras (20.00) protiv IMT-a u Mozzart Bet Superligi, dok će Tobol na megdan drugoplasiranom timu u šampionatu, koji se sa braniocem krune Kairatom da se bori za titulu. U pitanju je Ordabasi, za koji igra nekadašnji fudbaler Partizana Nikola Antić.

17.00: (1,48) Ordabasi (4,10) Tobol (6,25)

Tobol je na devetom mestu u šampionatu, a nije poražen već tri meča (sedam bodova). Ordabasi je izgubio čelnu poziciju posle dva poraza u poslednja tri kola, ali sa zaostalim mečom može da se vrati na prvo mesto. Prošle nedelje je poražen u Almatiju (1:2) u derbiju šampionata.

Partizanov rival je mnogo bolji na svom terenu u Kustanaju, gde ove sezone u šampionatu ima šest pobeda, dva remija i samo jedan poraz. U seriji je od četiri trijumfa pred svojim navijačima na stadionu koji može da primi 10.500 gledalaca. Jedini poraz ove godine na domaćem terenu je doživljen upravo protiv Ordabasija u prvom delu šampionata (0:3).

14.00: (4,50) Ulitau (3,50) Astana (1,75)

U kazahstanskim medijima uloga favorita u dvomeču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija data je Partizanu. Bivši reprezentativac ove zemlje Vjačeslav Erbes govorio je uoči predstojećeg dvomeča srpskog i kazahstanskog tima.

„Srpska liga je prilično jača, a Partizan je tim koji je poznato ime. On je favorit u ovom dvomeču. Partizan igra stalno u evropskim takmičenjima i mislim da će proći dalje. Tobol nije konstantan ove sezone”, rekao je Erbes za sport.kz.

Tobol će na Partizan da bude jači za beloruskog napadača Vitalija Lisakoviča, koji stiže iz Celja gde nije oduševio.

„Lisakovič je ozbiljan fudbaler koji će definitivno pomoći Tobolu. Kažu da je arogantan? Niko nije jednostavna ličnost, svako je jedinstven. Slovenija je bila pogrešno vreme i mesto za Vitalija”, rekao je sportski direktor slovenačkog šampiona Genadij Golubin, prenosi portal sport.cz.

Lisakovič ima pravo nastupa za Tobol protiv crno-belih. Tim iz Kustanaja ima 11 stranih fudbalera, a dozvoljeno je 10 u domaćim okvirima. Van stroja za domaći šampionat je ispao Crnogorac Marko Vukčević, koji je trenutno povređen i čeka ga pauza od još nekoliko meseci.

15.00: (2,95) Ženis (3,25) Jelimaj (2,30)

Pre Celja, gde nije uspeo da postigne gol na 14 utakmica i koji će da pojača konkurenciju našem Milovanoviću u špicu, branio je boje moskovske Lokomotive i Rubina iz Kazanja. Crno-beli će zbog okršaja sa Kazahstancima verovatno da odlože meč narednog kola sa Radničkim u Nišu.

Treba napomenuti da je moldavski trener koji vodi Ordabasi, Andrej Martin, u konkurenciji za selektora Kazahstana za predstojeću Ligu nacija. Prethodni kormilar Talgar Bajsufinov je podneo ostavku prošlog meseca.

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KAZAHSTAN 1 – 20. KOLO

Subota

Atirau – Žetsu 1:1 (1:0)

/Kalmuratov 24pen – Abzalov 50/

Kizilžar – Aktobe 3:1 (1:1)

/Bahoken 2, Beugre 80pen, Latifi 88 – Atanasov 38/

Irtiš Pavlodar – Kaspij 3:2 (0:1)

/Poe 54, 90+14pen, Šimamura 59 – Endombasi 12, Sedko 65pen/

Nedelja

14.00: (4,50) Ulitau (3,50) Astana (1,75)

14.00: (1,68) Okžetpes (3,50) Altaj (5,00)

15.00: (2,95) Ženis (3,25) Jelimaj (2,30)

17.00: (1,48) Ordabasi (4,10) Tobol (6,25)

***kvote su podložne promenama