Vreme je da Ilić zaigra: Bolonja mu i dalje veruje, ali ga šalje na novu pozajmicu
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 11:23
Srpski štoper ide u Seriju B
Izgleda da je konačno došlo vreme da Mihajlo Ilić počne da igra fudbal u kontinuitetu. Jer otkako je januara 2024. godine otišao iz Partizana u Bolonju za 4.800.000 evra (ako izuzmemo povratak u Beograd na pozajmicu), razvoj u Evropi nije tekao onako kako je zamišljeno.
Međutim, Bolonja i dalje veruje u srpskog štopera, želi da ga vidi u konstantnoj akciji na terenu i stoga je odlučila da ga pošalje na novu pozajmicu. Posle Partizana i Anderlenta, 23-godišnji defanzivac se, prema saznanjima Mozzart Sporta, seli u Ćezenu, člana italijanske Serije B.
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Ali to nije sve. Dokaz da Bolonja za čiji prvi tim još nije debitovao, ima poverenje da će Mihajlo pokazati ono zbog čega je u njegovo dovođenje svojevremeno uloženo skoro 5.000.000 evra, jeste produžetak saradnje na još dve godine. Aktuelni ugovor je oročen do leta 2028. godine, a novi će datirati do 2030.
Za Ilića, posle 13 utakmica i tek nešto više od 800 minuta u dresu Anderlehta prošle sezone, trenutno nema mesta na Renato Dal'Ari jer je odbrana Bolonje prilično popunjena sa stubom Džonom Lukumijem, Norvežanima Torbjornom Hegemom, Eivindom Helandom i Čehom Robertom Vitikom. Stoga je procenjeno da je najbolje za njegov dalji razvoj da odigra sezonu u kojoj će konstantno biti na terenu i skupljati minute i iskustvo.
Trener u novoj sredini Iliću će biti Alesandro Dijamanti, bivši reprezentativac Italije i mladi stručnjak čija je karijerea tek u razvoju. Stasavao je u U23 ekipi Mančester Sitija, a jedanaestoplasirani tim Serije B iy prošle sezone će mu predstavljati prvi samostalni angažman, što znači da 43-godišnjak čeka na trenerski debi.