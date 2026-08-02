Vreme je da Ilić zaigra: Bolonja mu i dalje veruje, ali ga šalje na novu pozajmicu

Ali to nije sve. Dokaz da Bolonja za čiji prvi tim još nije debitovao, ima poverenje da će Mihajlo pokazati ono zbog čega je u njegovo dovođenje svojevremeno uloženo skoro 5.000.000 evra, jeste produžetak saradnje na još dve godine. Aktuelni ugovor je oročen do leta 2028. godine, a novi će datirati do 2030.

Za Ilića, posle 13 utakmica i tek nešto više od 800 minuta u dresu Anderlehta prošle sezone, trenutno nema mesta na Renato Dal'Ari jer je odbrana Bolonje prilično popunjena sa stubom Džonom Lukumijem, Norvežanima Torbjornom Hegemom, Eivindom Helandom i Čehom Robertom Vitikom. Stoga je procenjeno da je najbolje za njegov dalji razvoj da odigra sezonu u kojoj će konstantno biti na terenu i skupljati minute i iskustvo.

Trener u novoj sredini Iliću će biti Alesandro Dijamanti, bivši reprezentativac Italije i mladi stručnjak čija je karijerea tek u razvoju. Stasavao je u U23 ekipi Mančester Sitija, a jedanaestoplasirani tim Serije B iy prošle sezone će mu predstavljati prvi samostalni angažman, što znači da 43-godišnjak čeka na trenerski debi.