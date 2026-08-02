Presudio Interu bombom sa 30 metara, sada ide u Sasuolo po minute

U Sasuolu Adžića čekaju raširenih ruku i moći će da pokupi finese od Nemanje Matića. Drugi mediji u Italiji navode da će klub iz regije Emilija Romanja gotovo sigurno otkupiti crnogorskog ofanzivca i da će ga čekati ugovor na četiri godine od sledećeg leta. Juventus bi navodno trebalo da zadrži i procente od sledeće prodaje.

Za Adžića je postojalo veliko interesovanje, pošto su pored Sasuola bili u redu još Kaljari, Parma, Đenova i Monca. Ipak, izabrao je klub koji tradicionalno ima dobre odnose sa Starom damom i verovatno je da će na stadionu Mapei dobiti garantovane minute.

Sasuolo je ovog leta već otkupio crnogorskog golmana iz Ipsviča Arijaneta Murića za sedam miliona evra, dok je stigao iz Sebastijan Valukjevič iz Torina za pet miliona.