Budi pravi Džordži kao Srniček: Najskuplji golman prelaznog roka i kičma rekonstruisanog Njukasla

Put do vrha za visokog golmana bio je strpljiv. U Bragu je stigao još 2019. godine na pozajmicu iz češkog kluba Pardubice, u to vreme u najvećem transferu u istoriji tog češkog kluba. Posle odličnih partija za B tim, u januaru 2025. godine konačno je prigrabio mesto među stativama i postao neprikosnoveni prvi golman.

Ovaj posao je snažno odjeknuo jer donosi nekoliko dostignuća. Horniček je zvanično najskuplje plaćeni golman u aktuelnom letnjem prelaznom roku (dok se ne ozvaniči transfer Džejmsa Traforda iz Mančester Sitija u Lids), ujedno je postao najskuplji golman u istoriji Njukasl Junajteda, a pozicionirao se i kao treći najskuplji češki fudbaler svih vremena iza Pavela Nedveda (prešao 2001. iz Lacija u Juventus za 45.000.000 evra) i Patrika Šika (prešao 2018. iz Sampdorije u Romu za 42.000.000 evra).

Prošla sezona bila mu je prva puna u ulozi startnog čuvara mreže, tokom koje je odigrao 33 utakmice u portugalskoj ligi, upisao 12 mečeva bez primljenog gola i primio svega 32 gola, istovremeno predvodeći Bragu do polufinala Lige Evrope. Impresivne partije donele su mu i poziv u reprezentaciju Češke za Svetsko prvenstvo (koje je ipak presedeo na klupi), dok je prvenac u seniorskom dresu upisao u maju u pobedi nad takozvanim samoproklamovanim Kosovom.

Sportski direktor Njukasla Ros Vilson istakao je da je klub brzo delovao kako bi pobedio konkurenciju drugih evropskih velikana i osigurao potpis jednog od najperspektivnijih mladih golmana Evrope, visokog čak 197 centimetara. Međutim, ovaj dolazak ujedno šalje jasnu poruku o radikalnoj promeni statusa u timu, pošto Horniček ne dolazi kao zamena već kao neprikosnoveni prvi izbor. To ostavlja dugogodišnjeg čuvara mreže Nika Poupa u situaciji da potraži novu sredinu. Iako je 34-godišnji Englez bio stub tima tokom najuspešnijih godina kluba u novijoj istoriji, njegov ugovor ističe u junu 2027. godine, a interesovanje već pokazuju Lids i Ipsvič.

Sve se ovo dešava usred masovne i burne rekonstrukcije kluba na Tajnsajdu u samo nedelju dana. Edi Hau je napustio klupu, a zamenio ga je Matijas Jajsle iz Al Ahlija iz Džede uz obeštećenje od oko 11.000.000 evra i ugovor do juna 2030. godine, pri čemu njegov renome u razvoju mladih igrača direktno opravdava dovođenje 24-godišnjeg Čeha.

Istovremeno, Arsenal je dogovorio transfer Bruna Gimaraesa težak 90.000.000 evra, čime je prodat igrač oko kojeg je bio sagrađen celokupan vezni red. Njukasl je ovim potezom izabrao beskompromisan i težak put potpunog remonta, sa novim trenerom i potpuno novom kičmom tima, a da li je reč o vizionarskoj hrabrosti ili riziku, pokazisaće već prve utakmice predstojeće sezone.