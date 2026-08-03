Ode jedini Mađar iz TSC-a, obeštećenje oko 250.000 evra

Mezei je letos došao u TSC iz Pakša i u prošloj sezoni igrao na 29 mečeva u svim takmičenjima. Postigao je i jedan gol. Ipak, kako se sezona bližila kraju, tako je gubio minutažu i na kraju postao rezervista.

Novi trener Nenad Milijaš nije računao ozbiljno na njega i Mezei će u narednim danima kao igrač potpisati ugovor na dve ili tri godine sa Vašašom. Klubu iz Bačke Topole će pripasti oko 250.000 evra na ime obeštećenja.

Istorijski klub iz Budimpešte se ove sezone vratio u prvu ligu Mađarske posle tri godine odsustva i u prva dva kola osvojio dva velika boda. Prvo je na premijeri odigrao 2:2 sa šampionom Đerom iako je imao igrača manje od 28. minuta, da bi sinoć odigrao i 0:0 u Budimpešti protiv prvog favorita Ferencvaroša. Takođe, sa igračem manje.

Vašaš je inače klub sa velikom tradicijom koji je poslednjih godina zapao u zapećak pošto se nije oslanjao na investicije države i njenih sponzora. Oko 40 odsto današnjeg igračkog kadra čine igrači ponikli u njihovoj školi i nemaju nijednog stranca u ekipi.