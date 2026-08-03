Mils presekao, ostaje uz Parkera uprkos krizi u Asvelu
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 10:39
Francusku ekipu napustiće nakon Silvana Fransiska, Armoni Bruks, Nik Vajler Bab i Danijel Tajs
Glavna tema evroligaške pijace poslednjih dana svakako je Asvel, projekat koji je ovog leta obećavao mnogo. Ipak, posle drastičnog smanjenja budžeta sve se glasnije govori da bi brojni igrači mogli da napuste tim Tonija Parkera.
Jedan od košarkaša koji se dovodio u vezu sa odlaskom bio je i Peti Mils, ali će, kako prenosi francuski BeBasket, ostati veran viziji svog nekadašnjeg saigrača i obući dres Asvela u sezoni 2026/27.
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Već nekoliko dana vodi se polemika o tome ko će uopšte ostati u francuskom klubu. Kada je počeo prelazni rok, najavljen je ambiciozan projekat uz budžet od čak 59.000.000 evra, zbog čega je Asvel delovao kao ozbiljan kandidat za sam vrh Evrolige. Međutim, do velikog obrta došlo je zbog zastoja u pregovorima sa potencijalnim investitorima iz Katara, pa su ambiciozni planovi morali da budu odloženi, a izgleda i stopirani.
Mils iza sebe ima odličnu završnicu sezone u španskoj ligi. Iako je u Tenerife stigao tek u martu i odigrao svega 11 utakmica ligaškog dela prvenstva, za 22 minuta na parketu u proseku je beležio 18,6 poena uz sjajnih 44 posto šuta za tri. Zapaženu ulogu imao je i u plej-ofu, gde je predvodio Tenerife do senzacije i eliminacije Real Madrida u četvrtfinalu. U odlučujućoj trećoj utakmici postigao je čak 29 poena.
Iako će za nekoliko dana napuniti 38 godina, nema sumnje da će iskusni Australijanac predstavljati jedno od ključnih imena u značajno oslabljenom Asvelu.
Klub je već ostao bez Silvena Fransiska, koji je pojačao Panatinaikos, dok je izvesno da će otići i Armoni Bruks, Nik Vajler Beb i Danijel Tajs. Neizvesna je i sudbina Džoela Bolomboja i Nejta Sestine, koji su se ovog leta takođe dogovorili sve sa timom iz vilerbana.
Uprkos finansijskim problemima, Asvel ne odustaje od pokušaja da u skladu mogućnosti maksimalno pojača roster. Jedan od igrača koji bi mogao da pojača francuski klub je Tamir Blat, za kojeg se pominje mogućnost jednogodišnje pozajmice.