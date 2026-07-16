Bugari hteli da tuku Irce, ovi pobegli na teren - utakmica prekinuta (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 22:25
Dinamo posle dve 'nule' penalima stigao do PAOK-a
Dupla pobeda za sofijski CSKA protiv Deri Sitija i zaslužen plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Dobro se predstavnik Severne Irske predstavio u prvoj utakmici, izborio aktivan rezultat (2:3), večeras čak vodio i bio u egalu skoro 20 minuta, međutim nakon prekida meča koji je potrajao petnaestak minuta došlo je do preokreta koji je slavni bugarski klub odveo dalje - 2:1 (0:0), ukupno 5:3.
Pored rezultatskog obrta, susret u Deriju obeležilo je divljanje navijača CSKA. Oni su pri vođstvu Iraca (1:0) napali domaću publiku, navodno isprovocirani - tvrde bugarski mediji. Kako su ovi bežeći upali na teren, to je nateralo sudiju da prekine meč i ekipe pošalje u svlačionicu.
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Pošto je intervenisala policija sitacija se smirala, između dve grupe napravljena je tampon zona i utakmica je nastavljena.
Na žalost Derija, slika na terenu potpuno se promenila. Prednost koju je Elis Čepmen doneo Ircima u 47. minutu anulirao je Joanis Pitas. Iskusni Kipranin umakao je dvojici štopera domaćeg sastava i na pas golmana Dimitra Evtimova pogodio za 1:1. Imajući u vidu da je isti igrač pre sedam dana postigao dva pogotka, jasno je da se radi o heroju ovog dvomeča...
Konačan rezultat postavio je Beri Koter autogolm u dubokoj sudijskoj nadoknadi. Igrao se 108. minut kada je rezervista Mohamed Brahimi šutirao, a defanzivac Derija prevario svog golmana.
CSKA u narednoj rundi verovatno očekuje azerbejdžanski Karabag.
U jednom od najuzbudljivijih okršaja prve runde kvalifikacija, kijevski Dinamo prošao je rumunsku Univerzitateu iz Kluža posle penala (4:2). Nula u prvom meču, nula u drugom, tako da je odluka pala na 'ruletu'.
U tragičare su izrasli Dorin Kodrea i Aleksandru Kipču. Njih dvojica promašili su drugi treći udarac sa 11 metara. Kod Ukrajinaca sva četvorica izvođača bili su sigurni: Jarmolenko, Braško, Ponomarenko i Lonvajk.
Dinamo u narednoj rundi igra protiv PAOK-a.
Prve utakmice na programu su 23. jula, revanši sedam dana kasnije.
LIGA EVROPE, PRVO KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠ MEČEVI)
Četvrtak
Deri Siti - CSKA Sofija 1:2 (0:0) - prvi meč 2:3
/Čepmen 47 - Pitas 75, Koter 90+18ag/
Univerzitatea Kluž - Dinamo Kijev 2:4 penalima (0:0, 0:0, 0:0) - prvi meč 0:0
Aluminij - Šerif Tiraspolj 0:1 (0:1) , prvi meč 0:0
/Ulrih 5/
Ferencvaroš - Vojvodina 3:0 (2:0), prvi meč 2:1
/Žozef 27, Zakarijasen 34, Gruber 71/
Žilina - Hajduk Split 2:1 (0:1), prvi meč 0:2
/Roginić 52, Melnjka 90+1ag - Van Horenbek 45+2/
Vestri - Karabag (u toku), prvi meč 0:3