Bugari hteli da tuku Irce, ovi pobegli na teren - utakmica prekinuta (VIDEO)

Dupla pobeda za sofijski CSKA protiv Deri Sitija i zaslužen plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Dobro se predstavnik Severne Irske predstavio u prvoj utakmici, izborio aktivan rezultat (2:3), večeras čak vodio i bio u egalu skoro 20 minuta, međutim nakon prekida meča koji je potrajao petnaestak minuta došlo je do preokreta koji je slavni bugarski klub odveo dalje - 2:1 (0:0), ukupno 5:3.

Pored rezultatskog obrta, susret u Deriju obeležilo je divljanje navijača CSKA. Oni su pri vođstvu Iraca (1:0) napali domaću publiku, navodno isprovocirani - tvrde bugarski mediji. Kako su ovi bežeći upali na teren, to je nateralo sudiju da prekine meč i ekipe pošalje u svlačionicu.