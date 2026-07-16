REZZIME DANA (četvrtak): Ovome se od Astane niko nije nadao

ZAOKRUŽENO

FERENCVAROŠ – VOJVODINA (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 3:0

Sve što je moglo da krene po zlu za Novosađane, krenulo je. Utakmica u kojoj im je bilo potrebno pravo malo čudo pretvorila se u nemoguću misiju već u devetom minutu, kada je Kornel Suč dobio direktan crveni karton. Iskoristio je to Fradi za ubedljiv trijumf i plasman u narednu fazu, dok se Vojvodina spušta u kvalifikacije za Ligu konferencije, ali igraće protiv slavnog Ajaksa.

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ŽALGIRIS – PETROVAC (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 2:1

Dve utakmice i – tri gola Nikole Petkovića protiv Petrovca. Napadač koji je još pre šest godina napsutio Javor i otisnuo se preko granice maltene je sam izbacio klub sa Jadranskog mora, koji je eliminisan ukupnim rezultatom 5:2, a ove večeri dokusurio ga je sa penala još jedan srpski internacionalac - Nemanja Mihajlović.

PJUNIK – MARSAKSLOK (tip 1, kvota 1,22) – rezultat 1:0

I ovde je sve bilo rešeno još posle prve utakmice (3:0 za Pjunik), ali ove večeri vrlo tesno je prošao kec. Iako je domaćin od 10. minuta imao igrača više, slavio je tek golom Kulikova sa penala u 80. minutu.

BALKANI – KONAHS (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 3:2

Kakva drama u Prištini, pravo niotkuda. Domaćin je vodio sa laganih 3:0 maltene do 70. minuta, a onda je klub iz Velsa sa dva pogotka u razmaku od sedam minuta uneo neizvesnost, umalo izborio produžetke i umalo oborio mnoge tikete.

ŠKENDIJA – KOLEDŽ (tip 1, kvota 1,13) – rezultat 1:0

Još jedan par gde umalo favorit nije oborio tikete zato što je imao rešeno pitanje prolaska još posle prve utakmice. Škendija je sa Gibraltara donela prednost od 5:0 i prolaz potvrdila pogotkom Krstevskog tek u 86. minutu.

AFTURELDING – LEIKNIR (tip 1, kvoat 1,30) – rezultat 3:2

Nije bilo baš toliko dramatično koliko rezultat pokazuje. Domaćin je imao sigurnu prednost uz dva gola Holtana, a Leiknir je ublažio poraz pogotkom Tjorvasona tek u poslednjem minutu.

PRECRTANO

ASTANA – DINAMO TIRANA (tip 1, kvota 1,42) – rezultat 1:2 (*posle produžetaka 1:4)

Veliko, možda i najveće iznenađenje večeri. Astana je ipak klub sa određenim pedigreom u evropskim takmičenjima, još je i imala prednost od 1:0 iz prve utakmice pred revanš na domaćem terenu, pa je i večeras povela golom Islamkana u 23. minutu. A, onda - šok. Preokrenuli su Albanci u drugom poluvremenu golovima Dite i Beriše, odveli meč u produžetke, tamo postigli još dva gola i prošli u drugo kolo.

DINAMO TBILISI – MONDORF (tip 1, kvota 1,37) – rezultat 0:1 (*posle produžetaka 1:1)

Provukao se Dinamo kroz iglene uši u narednu fazu, ali je mnogima srušio tikete. Sve bi bilo drugačije da je Ba realizovao penal u 65. minutu. Ovako, Kuturije je u 87. odveo tim iz Luksemburga, koji je poražen sa 1:2 u prvom meču, u dodatni period dva puta po 15 minuta, a tamo je Ninua sa penala sprečio da se šutiraju penal serije.

LINFILD – NOME (tip 1, kvota 1,50) – rezultat 2:2

Mek Gi je u 15 minuta prošao put od junaka do tragičara. Dao je gol u 11, pa dobio crveni karton i skrivio penal u 26. Ipak, sve do samog finiša domaćin je vodio sa 2:1, činilo se da će se igrati produžeci, koje je sprečio Orlov, pogotkom u drugom minutu sudijske nadoknade.

MORNAR – ESKALDES (tip 1, kvota 1,60) – rezultat 1:2

Da kompletira košmarno veče crnogorskih klubova potrudio se Mornar. Istim rezultatom kojim je izgubio u Andori poražen je tim iz Bara i u revanšu u Podgorici. A, imao je produžetke u rukama sve do 90. minuta i onda sve prosuo, primio dva gola dok dlanom o dlan, oba sa penala. Egzekutor je bio Valero u 90. i 90+3. minutu i ostavio je Barane u čudu.