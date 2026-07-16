TRANSFERI (četvrtak, 16. jul)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Real neće slati ponudu za Majkla Olisea. Opširnije OVDE.

- Arsenalova letnja bomba je Morgan Rodžers. Opširnije OVDE.

- Partizan daje Dragojevića Rendžersu za 5.500.000. Opširnije OVDE.

- Zeki Čelik prevario Romu i otišao u Juventus. Opširnije OVDE.

- Dortmund peva, Niku Šloterbeku istekla klauzula. Opširnije OVDE.

- Arsenal i Briž se rukovali oko Hristosa Colisa. Opširnije OVDE.

- Roma sprema rekordnih 45.000.000 evra za Samervila. Opširnije OVDE.

- Sobosalaj potpisuje novi ugovor sa Liverpulom. Opširnije OVDE.

- Inter želi Đeda, Totenhem traži 35.000.000. Opširnije OVDE.

- Ivan Ilić od transfer liste do Abateovog čoveka. Opširnije OVDE.

- Forest spreman da prebaci 50.000.000 za Bergvala. Opširnije OVDE.

- Vila pare od Tilemansa preusmerila na Brazilca. Opširnije OVDE.

- Marko Nikolić gubi dragocenog igrača od 8.000.000. Opširnije OVDE.

- Mujakić u Turskoj, Partizan skinuo teg oko noge. Opširnije OVDE.

- Spartakov omladinac ide na pozajmicu u Gent, mogući otkup 1.600.000. Opširnije OVDE.

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