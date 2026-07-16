TRANSFERI (četvrtak, 16. jul)
čet. 16.07.26. | 23:20
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NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Real neće slati ponudu za Majkla Olisea. Opširnije OVDE.
- Arsenalova letnja bomba je Morgan Rodžers. Opširnije OVDE.
- Partizan daje Dragojevića Rendžersu za 5.500.000. Opširnije OVDE.
- Zeki Čelik prevario Romu i otišao u Juventus. Opširnije OVDE.
- Dortmund peva, Niku Šloterbeku istekla klauzula. Opširnije OVDE.
- Arsenal i Briž se rukovali oko Hristosa Colisa. Opširnije OVDE.
- Roma sprema rekordnih 45.000.000 evra za Samervila. Opširnije OVDE.
- Sobosalaj potpisuje novi ugovor sa Liverpulom. Opširnije OVDE.
- Inter želi Đeda, Totenhem traži 35.000.000. Opširnije OVDE.
- Ivan Ilić od transfer liste do Abateovog čoveka. Opširnije OVDE.
- Forest spreman da prebaci 50.000.000 za Bergvala. Opširnije OVDE.
- Vila pare od Tilemansa preusmerila na Brazilca. Opširnije OVDE.
- Marko Nikolić gubi dragocenog igrača od 8.000.000. Opširnije OVDE.
- Mujakić u Turskoj, Partizan skinuo teg oko noge. Opširnije OVDE.
- Spartakov omladinac ide na pozajmicu u Gent, mogući otkup 1.600.000. Opširnije OVDE.
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