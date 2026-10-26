Stanojević: Nisam mislio da će doći do ovoga, svi mi govore da sam lud što se vraćam

Upitan je novi-stari trener da li se raduje povratku u svoju kuću, čak i u ovakvim okolnostima. “Kako da se ne radujem? To je najbolji osećaj, kad vas neko pozove, a sve ma zaigra u stomaku. To vas samo vodi. Nije da pričam priče, stvarno je tako. Jedva čekam da odem u "Zemunelo", tamo ću i da spavam ”.

“ Pre dva dana me je neko pitao kakva je situacija sa mnom, stvarno nisam ni razmišljao da može da dođe do toga, nerealno je da opet bude ovde. Imao sam druge planove, ali kad je stigao telefonski poziv odavde, zamolio me je direktor samo da popričamo. Rekao sam da ne pričamo, ali jesmo. Pokrene vas nešto i kad Partizan zove menjaju se planovi. Želim da uradim sve što je do mene da izađemo iz krize rezultata. Poznajem ljude koji vode klub, ali Partizan je iznad svih poznanstava i spoljašnjih stvari. To se desilo u nedelju veče. Znam situaciju, ambijent i okolnosti. Nema prilagođavanja. Imamo utakmicu za dva dana. Spreman sam ”, rekao je Stanojević

Kao čovek koji mora da gasi požar, Stanojević je svestan da se ne bi vratio da je situacija u klubu bolja. I da su rezultati bolji”.

“Jedna lopta može da promeni tok sezone. Protiv Hetafea se odigralo fenomenalno, a ispalo se iz Evrope. To je moglo da promeni tok života, pa i Ilićev. Ne bih bio ovde da je bilo dobro. Jasno mi je sve. Nisam se raspitivao oko detalja i problema u svlačionci. Ja ih nikad nisam imao, jer je za mene disciplina osnov celog bitisanja. Što se tiče kvaliteta, ima ga, ima i brzine, kao i mladih igrača. Trener može sve. Dva dana je dosta da date prvi impuls po pitanju energije i taktičkih zamisli. Zato sam insistirao da već danas budem na treningu. Mogu da donesem nešto već za dva dana. Dosad sam gledao utakmice kao navijač, a od danas detaljno”.

Svima je u sećanju prethodni mandat koji je bio najblaže rečeno – loš. Ispadanje iz svih evropskih takmičenja plus debakl u derbiju (0:4) kao kulminacija svega. Doživeo je tada Aleksandar da ga navijači gađaju.

“Prethodni mandat nije bio slavan, zato sam i otišao. Mogu da ponudim sebe, svake godine sam bolji trener. Sigurno ću ponuditi disciplinu u igri, a svaki igrač će biti 20 posto bolji. Nadam se da ćete mi suditi po rezultatima. Voleo bih da imam podršku, ne moram kao Sale. Barem na početku, ako zaslužim. Ako ne - zna se”.

U tom periodu je bilo mnogo bizarnih i čudnih trenutaka, prethodna uprava je Stanojevića sopstvenim potezima bacila pod voz.

“Bilo je teških trenutaka. Ne znamo kakvo vreme dolazi. Ne bih voleo da se politizuje. Nama je bitno da se kroz rezultate izborimo za poštovanje u državi. To je moj korak. A kako ćemo posle biti tretirani - videćemo. Nisam se promenio. Možda sam zreliji i iskusniji, ali nisam mirniji. Svi oko meni su rekli da je ludost što se vraćam i šta ćeš da uradiš što već nisi. Navijači su te i voleli i kudili. E, to je ludost. Kad me Raća pozvao - nisam verovao. Samo su emocije počele da naviru. Da ne pričam sad o grobarstvu. Dugo sam ovde, ali to je ludost koju ne kontrolište. Moj kolega Marko Nikolić me je pitao šta osećaš u stomaku i kad sam rekao šta osećam dao sam mu odgovor pre nego direktoru”.

U sadašnjem igračkom kadru ima mnogo igrača koji su totalno van forme, ekipa je podeljena na klanove. Saša Ilić je pokušao drugarski, mirno reši probleme i nije išlo. Deluje da je bio potreban neko energičan kao Stanojević da ih razmrda.

“Imamo potencijal sa brzinom igrača. Svakom treneru nešto fali, i kad je prvi. Radiću na samopouzdanju na početku, a pokušaću da rešim problem dicipline. Kad kola krenu nizbrdo onda je teško vratiti ih na kolosek. Probaćemo da stvorimo nova pravila u ekipi. Probaćemo da definišemo neke stvari u visokom presing, to je do samopouzdanja. Najpre krećemo od odbrane”.

Istakao je i da se nije čuo sa Saletom Ilićem, svestan koliko je njegova pozicija bila teška.

“Kad sam ja odlazio iz kluba, nisam komunicirao ni sa kim. To je teška muka. Ne bih ga ni zvao, jer znam koliko mu je teško. I ja ću se isključiti na mesec dana, neću biti dostupan”.

Promocija mladih igrrača je nešto na šta se klub oslanja u prethodne dve godine.

“Razgovarali smo i o tome, ali krucijalan je rezultat. Klub ima filozifiju i ja je pratim, uz svoje iskustvo”, smatra Stanojević.

Novinarima se obratiio i sportski direktor Radosav Petrović.

“Saša Ilić više nije trener, hvala mu za sve što je uradio za klub kao igrač i kao trener. Došao je u specifičnom trenutku, nije postavljao pitanja. On je jedan od razloga zašto sam ja tu. Srećno u daljoj karijeri, uz nadu da će se jednog dana vratiti, ovo je njegova kuća više nego bilo čija. Moram da izrazim zahvalnost Stanojeviću što je prepiznao trenutak da nam pomogne da se rezultatski stabilizujemo. Znamo šta može da nam donese, najvažnije je da se bodovno i rezultatski stabilizujemo. Sigurni smo da je on pravi čovek”, rekao je Petrović.