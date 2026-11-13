Bugarska se bruka iznova i iznova: Island sa pet golova ponizio Balova i saigrače, Slovačka u B ligi

Već posle 22 minuta bilo je jasno da domaćina čeka još jedno neprijatno veče. Andri Gudjonsen je u 17. minutu realizovao jedanaesterac, da bi samo pet minuta kasnije Ori Oskarson iskoristio ogromnu prazninu u bugarskoj odbrani i povisio na 2:0. Do odlaska na odmor Island je mogao i do ubedljivije prednosti, ali je Arnor Sigurdson pogodio stativu. Bugari su, s druge strane, tek povremeno uspevali da zaprete gostima.

Ako je među malobrojnim navijačima postojala nada da će domaćin u nastavku pokazati makar nešto više, nestala je u 53. minutu. Emil Cenov je zatresao sopstvenu mrežu za 0:3, što je bio signal za prve povike "ostavka" sa tribina, upućenih čelnicima tamošnjeg Saveza.

Međutim, tu nije bio kraj mukama domaćina. Gudjonsen, sin nekadašnje zvezde Barselone i Čelsija Eidura Gudjonsena, u 68. minutu postigao je svoj drugi pogodak, a u 79. kompletirao het-trik i postavio konačnih 5:0. Island je u međuvremenu još jednom pogodio okvir gola, pa je Bugarska mogla da prođe i gore.

Ovim debaklom, uz pobedu Estonije nad Luksemburgom, Bugarska je i matematički ostala bez mogućnosti da se domogne jednog od prva dva mesta u grupi. To znači da će i u narednom izdanju Lige nacija, jeseni 2028. godine, nastupati u trećem rangu takmičenja. Vredi istaći i da je prvo poluvreme za Bugarsku odigrao fudbaler Crvene zvezde Kristijan Balov, ali je zatim zamenjen pred početak drugog dela utakmice.

Koliko se situacija u bugarskom fudbalu promenila, najbolje pokazuje podatak da je reprezentacija koja je 1994. godine igrala polufinale Mundijala poslednji put na velikom takmičenju učestvovala još 2004. godine. Više od dve decenije kasnije, umesto borbe za plasman na evropsku ili svetsku smotru, Bugari se suočavaju sa poniženjima i pred gotovo praznim tribinama.

Za razliku od njih, Slovačka je ostvarila svoj cilj i izborila plasman u B diviziju Lige nacija, iako nije uspela da savlada Farska Ostrva. Slovaci su morali da se zadovolje remijem 2:2, ali ih taj rezultat nije previše zabrinuo. Naime, Slovačka kolo pre kraja ima četiri boda prednosti u odnosu na drugoplasiranu Moldaviju, što znači da je matematički obezbedila prvo mesto u grupi i promociju u viši rang.

Tako su Slovaci već završili najvažniji posao u ovom izdanju takmičenja, dok Bugarskoj ostaje još jedna reprezentativna pauza za zaborav i pitanje koje se iz godine u godinu ponavlja - koliko još nisko nekadašnji polufinalista sveta može da padne?

LIGA NACIJA, C DIVIZIJA - 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

Petak

GRUPA 3

Moldavija - Kazahstan 2:1 (1:0)

/Popesku 39, 77 - Česnokov 51/

Slovačka - Farska Ostrva 2:2 (1:1)

/Prekop 17, Haraslin 74 - Davidsen pen 30, Samuelsen 48/