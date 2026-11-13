Švajcarska se vratila u elitu - tamo gde joj je mesto; Škotska se nada baražu
Vreme čitanja: 2min | pet. 13.11.26. | 23:05
U Ljudskom vrtu bez golova
Švajcarska ide u A diviziju Lige nacija, Slovenija je i dalje favorit za plasman u plej-of (Škotska ima pravo na nadu), dok će Makedonija u doigravanje za opstanak u B diviziji. To je epilog večerašnjih utakmica u Grupi 1, u kojima su Švajcarci i Slovenci odigrali 0:0 u Ljudskom vrtu u Mariboru, a Škoti tukli naše južne komšije sa 2:1.
Četa Murata Jakina vraća se u elitnu ligu najmanje važnog reprezentativnog takmičenja potpuno zasluženo. Sajdžije su večeras izgubile prve bodove, ali su još jednom pokazale da su igrački daleko ispred svih rivala u ovoj grupi. Gosti su posebno dominirali u prvom delu susreta, kontrolisali loptu, stvorili nekoliko prilika, međutim zafalila je realizacija.
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Ipak, najbolju šansu Švajcarska je imala u nastavku. Igrao se 80. minutu kada je Zeki Amduni lepo uposlio Dana Endoja, ovaj gađao nisko, u sam ugao, no lopta je završila za malo pored stative.
Kada je crta podvučema, Jakinov tim uknjižio je posed preko 70 odsto, imao više šuteva, skoro tri puta više pasova...
Kolo pre kraja Švajcarska ima pet bodova više od današnjeg protivnika i utakmicu sa Škotskom kod kuće.
Zahvaljujući slavlju protiv Makedonije (2:1) Škoti će u poslednjem kolu imati veliki motiv u sudaru sa najboljim timom ove grupe, jer pobeda uz kiks Slovenije u Skoplju značila bi skok na drugo mesto i palsman u baraž.
Suknjice je noćas do tri boda vodio Džon Mekgin, dvostruki strelac. Pogađao je u 54. i 74. minutu. Drugi put sa bele tačke. Centralni vezista Crvene zvezde Matej Gaštarov ponovo je bio starter. Zamenjen je pola sat pre kraja...
LIGA NACIJA, B DIVIZIJA – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO
Petak
GRUPA 1
Škotska - Makedonija 2:1 (0:0)
/Mekgin 54, 74pen - Rastoder 57/
Slovenija - Švajcarska 0:0