Švajcarska se vratila u elitu - tamo gde joj je mesto; Škotska se nada baražu

Ipak, najbolju šansu Švajcarska je imala u nastavku. Igrao se 80. minutu kada je Zeki Amduni lepo uposlio Dana Endoja, ovaj gađao nisko, u sam ugao, no lopta je završila za malo pored stative.

Kada je crta podvučema, Jakinov tim uknjižio je posed preko 70 odsto, imao više šuteva, skoro tri puta više pasova...

Kolo pre kraja Švajcarska ima pet bodova više od današnjeg protivnika i utakmicu sa Škotskom kod kuće.

Zahvaljujući slavlju protiv Makedonije (2:1) Škoti će u poslednjem kolu imati veliki motiv u sudaru sa najboljim timom ove grupe, jer pobeda uz kiks Slovenije u Skoplju značila bi skok na drugo mesto i palsman u baraž.

Suknjice je noćas do tri boda vodio Džon Mekgin, dvostruki strelac. Pogađao je u 54. i 74. minutu. Drugi put sa bele tačke. Centralni vezista Crvene zvezde Matej Gaštarov ponovo je bio starter. Zamenjen je pola sat pre kraja...

LIGA NACIJA, B DIVIZIJA – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

Petak

GRUPA 1

Škotska - Makedonija 2:1 (0:0)

/Mekgin 54, 74pen - Rastoder 57/

Slovenija - Švajcarska 0:0