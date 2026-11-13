Žoc u neverici gledao kako Panatinaikos ispušta +14! Robinsom utišao Atinu

Sve je počelo na dva minuta i 25 sekundi pre kraja kada je pogodio za 66:66.

Čitava završnica je bila senzacionalna u bila je u potpunosti u znaku Džastina Robinsona koji je ušao u mod Kobija Brajanta jer su večeras košarkaši Barselone imali posebne dresove baš njemu u čast.

Međutim, Džastin Robinson je bio nezaustavljiv jer ponovo pogađa za tri na nešto više od minuta pre kraja za novu prednost...

Izazov je očigledno prihvatio ponovo Najdžel Hejs Dejvis jer je izgledalo da je to to, da je zapravo on pogodio za pobedu i obezbedio slavlje domaćih igrača.

Početak susreta u potpunosti je pripao defanzivama. Ekipe su igrale izuzetno agresivno na obe strane terena, što je rezultiralo velikim brojem promašaja i teškim poenima iz pozicionih napada. Ni jedni ni drugi nisu uspevali da uhvate napadački kontinuitet i naprave osetniju razliku, pa je prva deonica protekla u potpunom rezultatskom egalu.

U nastavku prvog poluvremena napadačku produkciju domaćina preuzeo je Kendrik Nan, koji je individualnim rešenjima držao ritam atinskog tima, da bi mu se ubrzo u reketu i van njega priključio i Geršon Jabusele. Ipak, Barselona je strpljivo gradila svoje napade i uspevala da neutrališe svaki pokušaj Panatinaikosa da se odlepi, pa su rivali na veliki odmor otišli bez značajnije rezultatske prednosti.

Činilo se da je utakmica prelomljena na samom otvaranju trećeg kvartala. Grčki velikan je iz svlačionice izašao sa ogromnom energijom i serijom 7:0 odmah podigao temperaturu na tribinama, a nakon preciznog hica Jabuselea za tri poena domaćin je pobegao na 40:32.

Posebnu glavobolju defanzivi katalonskog kluba u tim momentima zadavao je Silvan Fransisko, koji je brzinom i šutem sa distance probijao prvu liniju odbrane gostiju. Upravo je njegov pogodak van linije 6,75 doneo atinskom timu maksimalnih 52:40, kada je delovalo da zeleno-beli preuzimaju apsolutnu kontrolu nad dešavanjima na parketu. Međutim, ekipa iz Španije nije dozvolila da se utakmica rano reši, već je imala spreman odgovor za ovaj nalet domaćina. Sve je ušlo u neizvesnu završnicu gde je heroj bio Robinson.

Najzaslužniji za trijumf gostiju bio je fenomenalni Džastin Robinson, koji je meč završio sa 24 poena, dok mu je veliku podršku pružio Martin sa 13 poena.

U poraženom sastavu iz Atine najefikasniji je bio Kendrik Nan sa 19 postignutih poena, a u stopu ga je pratio Silvan Fransisko sa 17 poena, što na kraju ipak nije bilo dovoljno da se sačuva stečena prednost protiv raspoloženog rivala iz Španije.

EVROLIGA - 11. kolo

Sreda

Pariz - Fenerbahče 111:109

/Nilikina 22 - Horton Taker 32/

Partizan Mozzart Bet - Baskonija 80:66

/Džekiri 17 - Duarte 15/

Četvrtak

Makabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv 80:73

/Klark 14 - Micić 14/

Olimpijakos - Dubai 101:72

/Furnije 28 - Bejkon 20/

Olimpija Milano - Žalgiris 83:86

/Gudurić 20 - Valančijunas 17/

Valensija - Bajern Minhen 102:87

/Bruks 14 - Obst 22/

Real Madrid - Crvena zvezda 105:83

/Luvavu 22 - Karter 18/

Petak

Efes - Virtus 101:85

/Lojd 22 - Alston 15/

Panatinaikos - Barselona 74:76

/Nan 19 - Robinson 24/

Asvel - Bešiktaš