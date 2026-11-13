Pukla bruka! Seda, srpska glava bez teksta, Grci primili sedam od Holandije

Da ne bude zabune, nedostajalo je Grčkoj poprilično talenta iz tog, novog talasa... Pit bul iz veznog reda Hristos Zafiris nije mogao da igra zbog kartona, imenjak mu Muzakitis koji nema zadovoljavajući minutažu u Hal Sitiju trenutno igra za U21 reprezentaciju, najkreativniji Janis Konstantelijas se već mesecima oporavlja od operacije ligamenata kolena, a nije bilo ni narastajuće zvezde Brajtona Haralambosa Kostulasa...

Johan Krojf arena je za pola 18 minuta progutala Jovanovićeve pulene, već tada je na semaforu stajalo 3:0, a do 40. minuta pukla je i petarda u prestonici Holandije, a Tidžani Rejnders zaokružio het-trik... A nije bio najbolji igrač na terenu!?

U nedostaku boljih rešenja, vezni red trebalo je da nose Anastasios Andrucos iz OFI-ja, odnosno Nektarios Trijantis koji nastupa za Minesotu u MLS-u. Malo je reći da ih je vezni red Holandije sa Frenkijem de Jongom, Džojijem Vermanom i Rejndersom nosio u zubima, ali je sinonim sramote čitavog tima, bio Konstantinos Mavropasnos. Štoper sa sa 90 nastupa u Premijer i još 80 u Bundesligi izgubio se u vremenu i prostoru, poklanjao golove rivalu, dezorijentisao vrteo oko svoje ose dok je Ćavijev tim udarao sa svih strana.

U jednom trenutku, da li na četiri ili 5:0, u krupnom kadru se našla seda "glava" srpskog stručnjaka. Ivan Jovanović je bio bez teksta. U pogledu ni, neverica, već samo praznina. Neverovatno da Mavropanos, ma da ni jedan fudbaler od jedanaestorice koji su dozvolili pet golova za 40 minuta, nije zamenjen na poluvremenu!?

Nisu Lale pokazale nameru da uspore u drugom delu. U dva minuta, između 59. i 61. spakovale su još dve lopte u mrežu nesrećnog Konstantinosa Colakisa koji je uz sedam primljenih golova upisao čak šest odbrana. Uz dva skinuta zicera, jasno je da je Grčka mogla i gore da prođe.

Na kraju, tri gola Rejndersa, dva u režiji Jurijena Timbera koji je odigrao čudsnu utakmicu sa pozicije levog beka. Univerzalac Arsenala kao da se multiplikovao. Bilo ga je po čitavom terenu, delio je završne pasove, utrčavao iza leđa grčke odbrane, konstantno se kretao i potvrdio da će ozbiljno shvatiti svaku ulogu koju mu trener nameni. Denzel Damfriz je sa svoje pozicije desnog beka namestio dva gola, isto kao i razgoropađeni zvrk Donjel Malen. Namestio je gol Rejdersu i Timberu, a na kraju zaključio trijumf Holandije golom za 7:0.

Za Ćavija najubedljivija pobeda u trenerskoj karijeri, za Grčku najteži poraz još od predratnog vremena, od davne 1938. godine kada su je Mađari razneli sa 11:1. Ali gledajući modernu fudbalsku eru - istorijska bruka Helena.

Na kraju, Holandija je obezbedila četvrtfinale Lige nacija, a za Grčku ne mora sve biti crno, jer je već za tri dana u Volosu očekuje duel sa Srbijom. Jovanovićev tim ga dočekuje sa drugog mesta u grupi 2, identičnih osam bodova kao i Nemačka, ali boljim međusobnim duelom sa Pancerima. Drugim rečima, potencijalna pobeda nad Srbijom vodi Grčku u četvrtfinale.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA - 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

GRUPA 2

Holandija - Grčka 7:0 (5:0)

/Samervil 6, Rejnders 12, 18, 33, Timber 40, 49, Malen 61/

Srbija - Nmeačka 1:3 (0:2)

/Babić 56 - Babić 3 ag, Virc 14, Gruda 50/