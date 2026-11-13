FMP bez pobede u Zagrebu, Roko Badžim za slavlje Cibone

Zagrepčani su do trijumfa došli nakon velikog preokreta, pošto su tokom druge četvrtine imali dvocifreni zaostatak i gubili sa čak 15 poena razlike. Međutim, furioznom igrom u poslednjoj deonici, koju su dobili sa ubedljivih 29:14, domaći sastav uspeo je da slomi otpor čvrstog rivala iz Železnika.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je fantastični Riki Mekgil, koji je bio na pragu tripl-dabl učinka sa 22 poena, 10 skokova i devet asistencija, uz dve ukradene lopte. Zapaženu ulogu imali su i Vinsent Mičel sa 18 poena i sedam skokova, te Lovro Mazalin sa 12 poena i pet uhvaćenih lopti.

U redovima Pantera istakli su se Brendon Raš sa 23 poena i Marko Kovačević sa 20 poena, dok je Nikola Gašić zabeležio dabl-dabl sa 12 poena i 15 skokova.

Nakon ove pobede, Cibona zauzima četvrto mesto na tabeli Grupe A sa skorom od tri pobede i četiri poraza, dok je FMP sedmi sa učinkom od dve pobede i pet poraza.

U narednom kolu, hrvatskog predstavnika očekuje izuzetno težak ispit, pošto će 22. novembra gostovati Crvenoj zvezdi u Beogradu. Sastav iz Železnika će svoje šanse za popravak plasmana tražiti dva dana ranije, kada će na svom terenu dočekati ekipu Igokee.