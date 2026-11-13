FMP bez pobede u Zagrebu, Roko Badžim za slavlje Cibone
Vreme čitanja: 2min | pet. 13.11.26. | 22:58
Ključna je bila trojka na 46 skundi pre kraja
Košarkaši Cibone ostvarili su večeras veliku i dramatičnu pobedu na svom terenu u Zagrebu, savladavši ekipu FMP-a rezultatom 80:77 (17:21, 16:25, 18:17, 29:14) u okviru osmog kola Grupe A ABA lige.
Meč je rešen u samom finišu, a junak „Vukova” bio je Roko Badžim, koji je pogodio odlučujuću trojku 46 sekundi pre kraja utakmice za vođstvo koje gosti nisu uspeli da stignu. Badžim je duel završio sa 10 poena i četiri asistencije.
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Zagrepčani su do trijumfa došli nakon velikog preokreta, pošto su tokom druge četvrtine imali dvocifreni zaostatak i gubili sa čak 15 poena razlike. Međutim, furioznom igrom u poslednjoj deonici, koju su dobili sa ubedljivih 29:14, domaći sastav uspeo je da slomi otpor čvrstog rivala iz Železnika.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je fantastični Riki Mekgil, koji je bio na pragu tripl-dabl učinka sa 22 poena, 10 skokova i devet asistencija, uz dve ukradene lopte. Zapaženu ulogu imali su i Vinsent Mičel sa 18 poena i sedam skokova, te Lovro Mazalin sa 12 poena i pet uhvaćenih lopti.
U redovima Pantera istakli su se Brendon Raš sa 23 poena i Marko Kovačević sa 20 poena, dok je Nikola Gašić zabeležio dabl-dabl sa 12 poena i 15 skokova.
Nakon ove pobede, Cibona zauzima četvrto mesto na tabeli Grupe A sa skorom od tri pobede i četiri poraza, dok je FMP sedmi sa učinkom od dve pobede i pet poraza.
U narednom kolu, hrvatskog predstavnika očekuje izuzetno težak ispit, pošto će 22. novembra gostovati Crvenoj zvezdi u Beogradu. Sastav iz Železnika će svoje šanse za popravak plasmana tražiti dva dana ranije, kada će na svom terenu dočekati ekipu Igokee.