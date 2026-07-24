Bum u Hrvatskoj: Istra dobija špica kojeg je Real platio 21.500.000 evra

Španski klub ima plan da napadača iz Dominikanske ostavi godinu dana u Puli kako bi pokušao da se vrati u formu posle sezone u kojoj je imao mnogo problema sa povredama. Dijaz bi trebalo da bude zamena za Smaila Prevljaka. Napadač iz BiH je prethodne sezone na 32 utakmice u domaćem šampionatu postigao 14 golova i naplatio se odlaskom u Dinamo Zagreb za 800.000 evra.

Dok je igrao u mlađim kategorijama Reala, važio je za velikog talenta. U poslednjoj sezoni u Real Kastilji postigao je 27 golova na 33 utakmice i odmah je prebačen u seniorski tim. Ipak, šansu nikad nije dobio. Kao i svi, bio je rezerva Karimu Benzemi, na kraju je uspeo da skupi 84 utakmice i postigne 12 golova za klub sa Santijago Bernabeua.

Kasnije je imao velikih problema sa povredama i polako tonuo u zaborav. Poslednji gol u Primeri postigao je 30. oktobra 2021. godine u meču protiv Elčea, baš dok je igrao za Real. Sad je blizu toga da pokuša da rehablituje karijeru tako što će igrati u Hrvatskoj. A nekad je baš obećavao.