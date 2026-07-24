Bum u Hrvatskoj: Istra dobija špica kojeg je Real platio 21.500.000 evra
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 23:56
Marijano Dijaz blizu dolaska u Pulu na jednogodišnju pozajmicu iz Alavesa
Ko se seća Marijana Dijaza, najbolje ga pamti iz one sezone u Lionu kad se nadavao golova i primorao Real Madrid da ga vrati nazad nakon samo godinu dana šošto ga je prodao za 8.000.000 evra. Kraljevski klub je tad mislio da ispravlja grešku i na račun francuskog kluba uplatio 21.500.000 evra. Od te sezone 2017/18 kad je u Ligi 1 dao 18 golova do danas, Dijaz je postigao - šest golova.
Poslednji angažman imao je u Alavesu, odigrao deset utakmica i nije se upisao u strelce. Zbog toga se ne nalazi u planovima baskijskog kluba koji je rešio da ga pošalje na pozajmicu, a kako prenosi hrvatski tportal, to bi mogla da bude i ni manje, ni više nego - Istra 1961. Totalni bum u Hrvatskoj kakvom se malo ko nadao. Istra i Alaves već godinama tesno sarađuju, imaju iste vlasnike "Baskonia-Alavés Group".
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Španski klub ima plan da napadača iz Dominikanske ostavi godinu dana u Puli kako bi pokušao da se vrati u formu posle sezone u kojoj je imao mnogo problema sa povredama. Dijaz bi trebalo da bude zamena za Smaila Prevljaka. Napadač iz BiH je prethodne sezone na 32 utakmice u domaćem šampionatu postigao 14 golova i naplatio se odlaskom u Dinamo Zagreb za 800.000 evra.
Dok je igrao u mlađim kategorijama Reala, važio je za velikog talenta. U poslednjoj sezoni u Real Kastilji postigao je 27 golova na 33 utakmice i odmah je prebačen u seniorski tim. Ipak, šansu nikad nije dobio. Kao i svi, bio je rezerva Karimu Benzemi, na kraju je uspeo da skupi 84 utakmice i postigne 12 golova za klub sa Santijago Bernabeua.
Kasnije je imao velikih problema sa povredama i polako tonuo u zaborav. Poslednji gol u Primeri postigao je 30. oktobra 2021. godine u meču protiv Elčea, baš dok je igrao za Real. Sad je blizu toga da pokuša da rehablituje karijeru tako što će igrati u Hrvatskoj. A nekad je baš obećavao.