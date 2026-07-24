Miškova zagonetka – Hezonja u Klivlendu?
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 22:54
Ako se može protumačiti na pravi način njegova standardna zavrzlama, trebalo bi da je to-to
Ispade odlazak Marija Hezonje u NBA ligu veća drama nego što se očekivalo. Hrvatski reprezentativac odlučio je da se preseli u najjaču košarkašku ligu sveta ovog leta, zacrtao je i nazad nema. Ima pravo da iskoriti tu izlaznu klauzulu u ugovoru za NBA ligu, mada su nastali razni problemi po tom pitanju. NBA liga htela je da zaustavi njegov prelazak jer su tamošnji čelnici hteli da zaustave malverzaciju, kako oni navode. Pojavile su se spekulacije da bi mogao da sredi neki dvosmerni ugovor ili onaj na deset dana u nekoj ekipi iz NBA lige i onda da ga pred start sezone otpuste i da se vrati u Evropu.
To bi bilo svojevrsno kršenje pravila jer Hezonja samo na taj način hoće da izađe iz ugovora sa Real Madridom, ode malo preko bare i vrati se u neki drugi evropski tim. Jasno je da to tamo ne žele da dozvole jer su to finansijske i pravne malverzacije koje bi mogle da naruše ugled lige, kako je ranije pisao "Jurohups". Međutim, kako sada stvari stoje, on je angažman svakako pronašao.
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Oglasio se njegov agent Miško Ražnatović na društvenim mrežama i poslao zagonetnu poruku, onako u njegovom stilu.
"Dubrovačka republika i njeni žitelji su odvajkada bili poznati po trgovačkom mentalitetu. Vekovi su prošli, stvari su se menjale, i sada je taj mentalitet nekako postao viteški, konjanički", napisao je.
To bi trebalo da znači da Hrvat odlazi u Klivlend Kavalirse, koji su poznati kao "konjanici", mada osim te zagonetne poruke, nema ništa više konkretno ni na jednom stranom mediju. Amerikanci bi to možda i saznali u pravom trenutku, ali za sada – ništa. Ako Miško nije nešto drugo "skuvao", onda je jasno da Mario ide u Kavse. Iz Dubrovnika je, Kavsi su "konjanici" i to bi trebalo da bude jasno.
Najpoznatiji NBA insajder Šams Čaranija je nedavno objavio da su Kavalirsi i Voriorsi najzainteresovaniji za hrvatskog reprezentativca, koji je rešio da sam plati 850.000 dolara obeštećenja da izađe iz ugovora i ode u NBA ligu. Ekipama odgovara da uzmu dokazanog evropskog igrača za male pare jer kako oni to kažu, "mali rizik, velika nagrada" za takve ugovore je uvek bila njihova krilatica.
Sad samo da vidimo da li je Ražnatović mislio da je sve to rešeno ili je možda nešto drugo. Ali nema šta...