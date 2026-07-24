Miškova zagonetka – Hezonja u Klivlendu?

Oglasio se njegov agent Miško Ražnatović na društvenim mrežama i poslao zagonetnu poruku, onako u njegovom stilu.

"Dubrovačka republika i njeni žitelji su odvajkada bili poznati po trgovačkom mentalitetu. Vekovi su prošli, stvari su se menjale, i sada je taj mentalitet nekako postao viteški, konjanički", napisao je.

To bi trebalo da znači da Hrvat odlazi u Klivlend Kavalirse, koji su poznati kao "konjanici", mada osim te zagonetne poruke, nema ništa više konkretno ni na jednom stranom mediju. Amerikanci bi to možda i saznali u pravom trenutku, ali za sada – ništa. Ako Miško nije nešto drugo "skuvao", onda je jasno da Mario ide u Kavse. Iz Dubrovnika je, Kavsi su "konjanici" i to bi trebalo da bude jasno.

Najpoznatiji NBA insajder Šams Čaranija je nedavno objavio da su Kavalirsi i Voriorsi najzainteresovaniji za hrvatskog reprezentativca, koji je rešio da sam plati 850.000 dolara obeštećenja da izađe iz ugovora i ode u NBA ligu. Ekipama odgovara da uzmu dokazanog evropskog igrača za male pare jer kako oni to kažu, "mali rizik, velika nagrada" za takve ugovore je uvek bila njihova krilatica.

Sad samo da vidimo da li je Ražnatović mislio da je sve to rešeno ili je možda nešto drugo. Ali nema šta...