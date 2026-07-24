Rezzime dana (petak): Razigrala se fudbalska Evropa, a sa njom i tiketi

ZAOKRUŽENO

BENFIKA - OS BELENENSES (tip 1, kvota 1,28) – rezultat 5:1

Prijateljski susret dva portugalska kluba, istina jednog iz Primere, a drugog trećeligaša nije promakao mudrom oku mnogih naših kladilaca. Zato su nizom i uplaćivali na njega, a ovaj tip je prošao kao od šale.

LOZANA - S. NION (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 2:0

Kreću po Evropi već razne lige, nakon naše Mozzart Bet Superlige. Pa je tako krenuo i drugoligaški karavan u Švajcarskoj i jedan kladilački tip odatle se odmah našao među najigranijima ovog petka. U svakom slučaju, odlično uložena lova, kao i uvek kada se radi o ovoj alpskoj republici. Bilo da su u pitanju satovi, čokolade, banke ili klađenje na fudbal.

ARDA - SLAVIJA SOFIJA (tip 1, kvota 1,72) – rezultat 1:0

Balkanski fudbal je krenuo u novu sezonu i tako najavio da uskoro kreće i ostatak Evrope. A dotle, dok se ne probude veliki nije loše odigrati nešto i na ove, naše, male lige. Znaju to mnogi MOZZARTOVI igrači pa su danas fino zaradili na ovom tipu i Bugarske.

CSKA – BALTIKA (tip 1, kvota 2,00) – rezultat 2:1

Ovim susretom počela je nova sezona ruskog fudbalskog šampionata, nadamo se poslednja pod izolacijom, tj. sankcijama... Bilo kako bilo, počelo je dobro pošto je prošao jedan od najigranijih tipova dana u MOZZARTU, a svi golovi su pali već do 36. minuta.

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VESTEROS – ERGRITE (tip 1, kvota 1,60) – rezultat 2:0

Fiks iz švedsakog šampionata koji je više-manje lagano došao. Alsvenskan je liga u koju ne treba sumnjati, kada je u pitanju sportsko klađenje. Oba gola za domaćina posigao je Tonsa Aksel, u 13. i 59. minutu susreta na Hitači enerdži areni.

PRECRTANO

KIMBERLEY - CIRCULO DEPORT. (tip 1, kvota 1,60) – rezultat 1:1

Među najigranijim parovima dana našao se i jedan iz četvrtog ranga argentinskog fudbala i naravno – pukao je. Kako to obično biva neko je verovatno „dojavio“ da ovde dolazi kec, a mnogi su poslušali ovaj „savet“. Inače, gost je, da sve bude još gore, izjednačio u prvom minutu sudijske nadoknade.

GALATASARAJ – MONCA (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 0:2

Drugi najigraniji tip dana u u MOZZARTU i velika, čini se početnička greška svih koji su jurili keca na ovaj pripremni meč. Ne samo zato što je pripremni meč, pa se postavlja pitanje motivacije ekipa, nego je italijanski klub iz grada poznatom, pre svega po legendarnom autodromu, uspeo ekspresno da se vrati u Seriju A i deluje veoma motivisano za predstojeći kalčo.