Kamere, pažnja, uperite sve u ovog momka: Real rešio da režira jedan od najvećih blokbastera godine

Pari Sen Žermen i dalje pomno prati reprezentativca Obale Slovače, kom je prelazak u redove dvostrukog evropskog šampiona bila primarna želja. Ipak, Parižani još uvek nisu pokazali spremnost da ponude cifru koja bi ubedila Lajpcig da ovog leta razmotri prodaju. Ulazak Madriđana u trku u potpunosti je promenio situaciju i stvorio ozbiljnu konkurenciju za njegov potpis.

Atletik je još 24. juna preneo da Real traži pojačanje na desnoj strani napada za slučaj da Braim Dijas ode ovog leta. Marokanski reprezentativac želi da ostane u španskoj prestonici, ali klub aktivno radi na dovođenju Afrikanca. Diomande, koji je stigao u Lajpcig iz španskog Leganesa, početkom leta bio je i meta Liverpula, čija se ponuda približila cifri od 100.000.000 evra (fiksno 80.000.000 + potencijalni bonusi 20.000.000).

Nemački klub ipak insistira na obeštećenju bližem 130.000.000 evra, dok istovremeno pokušava da sa Diomandeom, čiji trenutni ugovor važi do leta 2030. godine, potpiše novu saradnju. U Lajpcigu se i dalje nadaju da će mladi fudbaler ostati u klubu i nakon letnjeg prelaznog roka.

"Naša jasna namera je da Jan Diomande i sledeće sezone igra Lajpcig“, izjavio je sportski direktor kluba Marsel Šefer povodom budućnosti mladog krila.

Real Madrid je izuzetno aktivan tokom ovog prelaznog roka nakon povratka Žozea Murinja na mesto šefa stručnog štaba. Klub je već doveo Bernarda Silvu, Ibrahimu Konatea, Denzela Damfrisa i Marka Kukurelju. Ranije u petak, Atletik je objavio i da Madriđani rade na transferu Rodrija iz Mančester Sitija.

Kao što je spomenuto, Real traži opcije na desnom krilu ukoliko Braim Dijas napusti klub. Marokanac želi da ostane, a i Murinjo i uprava kluba u njemu vide izuzetno vrednog igrača.

Diomande je nastupio na sva četiri meča za Obalu Slovače na Svetskom prvenstvu, pomogavši svojoj naciji da stigne do šesnaestine finala, gde ih je eliminisala Norveška. Prošle sezone je postigao 12 golova i upisao devet asistencija na 33 utakmice u Bundesligi, propustivši samo jedan meč zbog učešća na Kupu afričkih nacija, dok je Lajpcig završio na trećem mestu i obezbedio plasman u Ligu šampiona.

Ako napusti Nemačku, izvesno je da će postati najveća prodaja u istoriji Lajpciga. Premašiće cifru koju je Mančester Junajted platio za Benjamina Šeška 2025. godine (76.500.000 evra plus bonusi), kao i 90.000.000 evra koliko je Mančester Siti izdvojio za Joška Gvardiola 2023. godine. Pre samo 18 meseci, Diomande je igrao za akademiju DME Sports na Floridi. Do "juče" je blistao na Svetskom prvenstvu i jedan je od najtraženijih fudbalera na planeti.

Uspon fudbalera iz Obale Slovače bio je neverovatno brz. Kroz evropski fudbal je protutnjao u vrtlogu cik-cak prodora i efektivnih završnica. Sve je počelo u španskom Leganesu, gde je po dolasku iz Sjedinjenih Američkih Država proveo tri meseca u B timu, pre nego što je debitovao za prvi tim upravo protiv Real Madrida. Ubrzo je stigao i prvenac, a zatim i vrhunske partije protiv Viljareala i Valjadolida, mečevi u kojima je njegov vanserijski dribling došao do punog izražaja.

Jedva 500 minuta vrhunskog fudbala bilo je dovoljno da ubedi Lajpcig da reaguje. Diomande je u Bundesligi nastavio da dominira kao glavno oružje nemačkog tima po krilnim pozicijama. Nijedan igrač u nemačkom šampionatu prošle sezone nije češće ulazio u dribling, dok je njegov procenat uspešnosti najveći među svim krilnim igračima u Evropi sa najmanje 50 pokušaja prodora.

Brze noge i vitka građa omogućavaju 19-godišnjaku da se munjevito transformiše u oba smera. Međutim, u njegovom driblingu ima i snage i siline kada uhvati pun zalet, pa je u stanju da se odbija od duela i u hodu održava brzinu s loptom. To ga čini ubitačnim oružjem u kontranapadima, gde se njegova tečnost u driblingu lako pretvara u čist i precizan šut. Sposoban je da brzo prebaci loptu s noge na nogu i generiše veliku snagu i preciznost sa obe noge.

Takva nepredvidivost bila je na delu u samom finišu Bundeslige: početkom aprila doneo je pobedu protiv Menhengladbaha lažnjakom i razornim udarcem levom nogom, da bi sedam dana kasnije na gostovanju Ajntrahtu u Frankfurtu načeo mrežu rivala posle solo prodora, skraćivanja lopte u sredinu i felširanog udarca desnom nogom.

Diomande se već odlično prilagodio i na reprezentativnom nivou, postigao je tri gola na 14 nastupa za Obalu Slovače, ostavio dobar utisak na Kupu nacija i pomogao svojoj zemlji da prođe tešku grupu sa Nemačkom i Ekvadorom na Svetskom prvenstvu.