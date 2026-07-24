Treći najskuplji transfer u istoriji Arabije: Al Hilal za 76.000.000 dobio "onog koji se razvija"
Vreme čitanja: 3min | pet. 24.07.26. | 21:45
Ni Mančester Junajted, ni Roma, reprezentativac Holandije izabrao 17.000.000 evra po sezoni
Vole Surinamci da daju takva neobična, simbolička imena. Ogroman je broj holandskih fudbalera za koje možete da pretpostavite da su surinamskog porekla kada im čujete ime, pa je takva situacija i sa momkom koji je od danas treći najskuplji igrač u istoriji Saudijske Arabije. Ime Krisensio vuče etimološke korene iz latinske reči koja znači "onaj koji raste i napreduje“, dok njegovo prezime nosi duh "letnjeg naselja“. Saudijski velikan je tako u vrelim julskim danima u svoje redove doveo igrača čija je sama suština - neprekidni razvoj.
Nakon što je Vest Hem eliminisan u Čempionšip, postalo je jasno da će Krisensio Samervil promeniti sredinu, ali retko ko je mogao da predvidi ovakav epilog. Holandski krilni napadač zvanično je postao novo pojačanje Al Hilala, potpisavši četvorogodišnji ugovor sa klubom iz Rijada u transferu vrednom čak 65.000.000 funti, odnosno oko 76.000.000 evra. Samervil će u Saudijskoj Arabiji zarađivati 17.000.000 evra godišnje, iliti 68.000.000 evra ukupno za naredne četiri godine.
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Ovim poslom Samervil je postao drugo najskuplje pojačanje u istoriji Al Hilala, odmah iza rekordera Nejmara, kog je Plavi talas platio Pari Sen Žermenu 90.000.000 evra pre tri godine, a treći najskuplji u istoriji Saudijske Arabije nakon Nejmara i Džona Durana.
Paket iznosi 55.000.000 funti fiksno (64.500.000 evra) uz dodatnih 10.000.000 funti kroz bonuse (oko 11.500.000 evra), a čitava operacija bila je apsolutni prioritet novog rukovodstva kluba i sportskog direktora Sajmona Fransisa. Holandski reprezentativac je uspešno obavio lekarske preglede u Amsterdamu pre nego što je zvanično stavio potpis na ugovor.
Za 25-godišnjeg fudbalera borila se i nekolicina evropskih velikana. Roma je poslala zvaničnu ponudu od 46.000.000 evra, dok su situaciju pomno pratili Mančester junajted i Aston Vila. Ipak, finansijska snaga i odlučnost kluba iz Saudijske Arabije presudile su u trci za njegov potpis.
Samervil iza sebe ima sadržajnu sezonu u kojoj je na 34 utakmice u svim takmičenjima postigao sedam golova i upisao pet asistencija. Od dolaska iz Lidsa 2024. godine zabeležio je ukupno 56 nastupa za londonski klub.
Dobru formu potvrdio je i na nedavno završenom Svetskom prvenstvu, gde je za reprezentaciju Holandije postigao dva gola i upisao dve asistencije na četiri meča, ali je između ostalog bio i tragičar penal serije protiv Maroka u šesnaestini finala, kada mu je Bono odbranio udarac, a Holandija je eliminisana vrlo rano.
Ovaj odlazak predstavlja nastavak egzodusa iz Vest Hema. Iz kluba je već otišao Mateus Fernandes u Totenhem za 99.000.000 evra. Dok se Čekićari spremaju za borbu za povratak u elitni rang, Al Hilal dobija jedno od najzvučnijih pojačanja ovog leta u pohodu na sve trofeje u novoj sezoni. Samervil je prvo strano pojačanje u Plavim talasima ovog leta, pošto je prethodno stiglo nekoliko domaćih igrača, dok je jedini značajan odlazak onaj Markosa Leonarda u Ajaks za oko 20.000.000 evra.
Samervilov transfer je inače sedmi najskuplji ovog leta, nakon Morgana Rodžersa, Eliota Andersona, Sandra Tonalija, Mateusa Ferandesa, Entonija Gordona i Gonsala Ramosa.