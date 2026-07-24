Treći najskuplji transfer u istoriji Arabije: Al Hilal za 76.000.000 dobio "onog koji se razvija"

Paket iznosi 55.000.000 funti fiksno (64.500.000 evra) uz dodatnih 10.000.000 funti kroz bonuse (oko 11.500.000 evra), a čitava operacija bila je apsolutni prioritet novog rukovodstva kluba i sportskog direktora Sajmona Fransisa . Holandski reprezentativac je uspešno obavio lekarske preglede u Amsterdamu pre nego što je zvanično stavio potpis na ugovor.

Ovim poslom Samervil je postao drugo najskuplje pojačanje u istoriji Al Hilala, odmah iza rekordera Nejmara , kog je Plavi talas platio Pari Sen Žermenu 90.000.000 evra pre tri godine, a treći najskuplji u istoriji Saudijske Arabije nakon Nejmara i Džona Durana .

Za 25-godišnjeg fudbalera borila se i nekolicina evropskih velikana. Roma je poslala zvaničnu ponudu od 46.000.000 evra, dok su situaciju pomno pratili Mančester junajted i Aston Vila. Ipak, finansijska snaga i odlučnost kluba iz Saudijske Arabije presudile su u trci za njegov potpis.

Samervil iza sebe ima sadržajnu sezonu u kojoj je na 34 utakmice u svim takmičenjima postigao sedam golova i upisao pet asistencija. Od dolaska iz Lidsa 2024. godine zabeležio je ukupno 56 nastupa za londonski klub.

Dobru formu potvrdio je i na nedavno završenom Svetskom prvenstvu, gde je za reprezentaciju Holandije postigao dva gola i upisao dve asistencije na četiri meča, ali je između ostalog bio i tragičar penal serije protiv Maroka u šesnaestini finala, kada mu je Bono odbranio udarac, a Holandija je eliminisana vrlo rano.

Ovaj odlazak predstavlja nastavak egzodusa iz Vest Hema. Iz kluba je već otišao Mateus Fernandes u Totenhem za 99.000.000 evra. Dok se Čekićari spremaju za borbu za povratak u elitni rang, Al Hilal dobija jedno od najzvučnijih pojačanja ovog leta u pohodu na sve trofeje u novoj sezoni. Samervil je prvo strano pojačanje u Plavim talasima ovog leta, pošto je prethodno stiglo nekoliko domaćih igrača, dok je jedini značajan odlazak onaj Markosa Leonarda u Ajaks za oko 20.000.000 evra.

Samervilov transfer je inače sedmi najskuplji ovog leta, nakon Morgana Rodžersa, Eliota Andersona, Sandra Tonalija, Mateusa Ferandesa, Entonija Gordona i Gonsala Ramosa.